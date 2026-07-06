Блаттер FIFAни танқид қилди: «Футбол сиёсат майдони эмас»

·0·Спорт
Блаттер FIFAни танқид қилди: «Футбол сиёсат майдони эмас»

FIFA’нинг собиқ президенти Йозеф Блаттер АҚШ терма жамоаси ҳужумчиси Фоларин Балогунга берилган дисквалификациянинг кечиктирилишига кескин муносабат билдирди.

Унинг фикрича, футболдаги интизомий қарорлар сиёсий қўнғироқлар ёки ташқи босим асосида эмас, фақат қоидалар ва мустақил органлар хулосасига кўра қабул қилиниши керак.

Балогун Белгияга қарши ўйнай олади

Фоларин Балогун ЖЧ-2026 1/16 финалида Босния ва Ҳерцеговинага қарши ўйинда қизил карточка олган эди.

АҚШ 2:0 ҳисобида ғалаба қозонган мазкур баҳсда ҳужумчи Тарик Муҳаремовичнинг тўпиғига тепгани учун майдондан четлатилган.

Шунга қарамай, FIFA Балогунга берилган бир ўйинлик дисквалификацияни бир йиллик синов муддати билан тўхтатиб турди. Натижада у 1/8 финалда Белгияга қарши майдонга тушиш ҳуқуқини сақлаб қолди.

Трамп Инфантинога қўнғироқ қилгани айтилди

Маълум қилинишича, АҚШ президенти Доналд Трамп Балогунга нисбатан чиқарилган қарорни қайта кўриб чиқишни сўраб, FIFA президенти Жанни Инфантинога қўнғироқ қилган.

Айнан шу маълумотдан кейин дисквалификациянинг кечиктирилиши футбол жамоатчилигида катта баҳсларга сабаб бўлди.

«Қизил карточка сиёсий қўнғироқ билан бекор қилинмайди»

Йозеф Блаттер ижтимоий тармоқдаги саҳифасида FIFA қарорини очиқ танқид қилди.

«Қизил карточкалар сиёсий қўнғироқлар билан бекор қилинмайди. Улар қоидалар, далиллар ва мустақил органлар қарори асосида бекор қилинади», — деб ёзди у.

Собиқ FIFA раҳбари сиёсатчиларнинг футбол ташкилотлари фаолиятига аралашиши хавфли ҳолат эканини таъкидлади.

«FIFA, сен қаёққа қараб кетяпсан?»

Блаттернинг фикрича, АҚШ президентининг аралашуви ва ҳал қилувчи ўйин арафасида дисквалификациянинг тўхтатилиши ташкилот мустақиллиги бўйича саволлар туғдиради.

«Агар АҚШ президенти FIFA президентининг ишларига аралашса ва плей-офф ўйини арафасида футболчининг дисквалификацияси тўсатдан бекор қилинса, табиий савол туғилади: “FIFA, сен қаёққа қараб кетяпсан?”» — деди Блаттер.

У баёнотини футбол сиёсий таъсир воситасига айланмаслиги кераклигини таъкидлаш билан якунлади.

«Футбол ҳеч қачон сиёсий ўйинлар майдонига айланмаслиги керак».

Балогуннинг Белгияга қарши майдонга тушиши мумкинлиги энди фақат спорт эмас, FIFA қарорларининг мустақиллиги ҳақидаги катта баҳсни ҳам бошлаб берди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанд: «Бу Норвегия тарихидаги энг буюк ўйин»Эрлинг Холанд: «Бу Норвегия тарихидаги энг буюк ўйин»Бугун, 17:28Тонали «Тоттенҳэм» тарихидаги энг қиммат футболчи бўлдиТонали «Тоттенҳэм» тарихидаги энг қиммат футболчи бўлдиБугун, 17:25Педри Лионель Месси ҳақида: Унинг 2026-йилги жаҳон чемпионатида қилаётган ишлари ақлбовар қилмасПедри Лионель Месси ҳақида: Унинг 2026-йилги жаҳон чемпионатида қилаётган ишлари ақлбовар қилмасБугун, 17:15«Реал» раҳбарияти футболчилар натижасидан ҳайратда«Реал» раҳбарияти футболчилар натижасидан ҳайратдаБугун, 17:00Алпҳонсо Давиес ЖЧ-2026даги муваффақиятсизликдан сўнг ўз кечинмаларини ўртоқлашдиАлпҳонсо Давиес ЖЧ-2026даги муваффақиятсизликдан сўнг ўз кечинмаларини ўртоқлашдиБугун, 16:36Сандро Тонали рекорд сумма эвазига Тоттенхемга кўчиб ўтдиСандро Тонали рекорд сумма эвазига Тоттенхемга кўчиб ўтдиБугун, 16:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди