Блаттер FIFAни танқид қилди: «Футбол сиёсат майдони эмас»
FIFA’нинг собиқ президенти Йозеф Блаттер АҚШ терма жамоаси ҳужумчиси Фоларин Балогунга берилган дисквалификациянинг кечиктирилишига кескин муносабат билдирди.
Унинг фикрича, футболдаги интизомий қарорлар сиёсий қўнғироқлар ёки ташқи босим асосида эмас, фақат қоидалар ва мустақил органлар хулосасига кўра қабул қилиниши керак.
Балогун Белгияга қарши ўйнай олади
Фоларин Балогун ЖЧ-2026 1/16 финалида Босния ва Ҳерцеговинага қарши ўйинда қизил карточка олган эди.
АҚШ 2:0 ҳисобида ғалаба қозонган мазкур баҳсда ҳужумчи Тарик Муҳаремовичнинг тўпиғига тепгани учун майдондан четлатилган.
Шунга қарамай, FIFA Балогунга берилган бир ўйинлик дисквалификацияни бир йиллик синов муддати билан тўхтатиб турди. Натижада у 1/8 финалда Белгияга қарши майдонга тушиш ҳуқуқини сақлаб қолди.
Трамп Инфантинога қўнғироқ қилгани айтилди
Маълум қилинишича, АҚШ президенти Доналд Трамп Балогунга нисбатан чиқарилган қарорни қайта кўриб чиқишни сўраб, FIFA президенти Жанни Инфантинога қўнғироқ қилган.
Айнан шу маълумотдан кейин дисквалификациянинг кечиктирилиши футбол жамоатчилигида катта баҳсларга сабаб бўлди.
«Қизил карточка сиёсий қўнғироқ билан бекор қилинмайди»
Йозеф Блаттер ижтимоий тармоқдаги саҳифасида FIFA қарорини очиқ танқид қилди.
«Қизил карточкалар сиёсий қўнғироқлар билан бекор қилинмайди. Улар қоидалар, далиллар ва мустақил органлар қарори асосида бекор қилинади», — деб ёзди у.
Собиқ FIFA раҳбари сиёсатчиларнинг футбол ташкилотлари фаолиятига аралашиши хавфли ҳолат эканини таъкидлади.
«FIFA, сен қаёққа қараб кетяпсан?»
Блаттернинг фикрича, АҚШ президентининг аралашуви ва ҳал қилувчи ўйин арафасида дисквалификациянинг тўхтатилиши ташкилот мустақиллиги бўйича саволлар туғдиради.
«Агар АҚШ президенти FIFA президентининг ишларига аралашса ва плей-офф ўйини арафасида футболчининг дисквалификацияси тўсатдан бекор қилинса, табиий савол туғилади: “FIFA, сен қаёққа қараб кетяпсан?”» — деди Блаттер.
У баёнотини футбол сиёсий таъсир воситасига айланмаслиги кераклигини таъкидлаш билан якунлади.
«Футбол ҳеч қачон сиёсий ўйинлар майдонига айланмаслиги керак».
Балогуннинг Белгияга қарши майдонга тушиши мумкинлиги энди фақат спорт эмас, FIFA қарорларининг мустақиллиги ҳақидаги катта баҳсни ҳам бошлаб берди.
…