Ўзбекистон паспорти жаҳон рейтингида қайси поғонадан жой олди?

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистон паспорти жаҳон рейтингида қайси поғонадан жой олди?

2026 йил учун янгиланган Global Passport Index рейтингида Ўзбекистон 123-ўринни эгаллади.

Рейтинг тузувчилари мамлакатларни учта асосий мезон бўйича баҳолаган. Ўзбекистон паспорт ҳаракатчанлиги бўйича 129-ўринда, инвестицион жозибадорлик бўйича 89-ўринда, ҳаёт сифати кўрсаткичида эса 119-ўринда қайд этилган.

Марказий Осиё давлатлари орасида энг юқори натижани Қозоғистон кўрсатиб, 107-ўринни эгаллаган. Ўзбекистон 123-ўрин билан минтақада иккинчи бўлган.

Қирғизистон 127-ўринда, Тожикистон 140-ўринда, Туркманистон эса 144-ўринда жойлашган.

Ўзбекистон уч мезон орасида энг яхши натижани инвестицион жозибадорлик йўналишида қайд этган. Бу кўрсаткич бўйича мамлакат минтақадаги бир қатор давлатлардан юқори ўрин олган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда иссиқлик +42 даражагача кўтариладиЎзбекистонда иссиқлик +42 даражагача кўтариладиБугун, 12:33Ўзбекистон аҳолисининг неча фоизи меҳнат ёшида?Ўзбекистон аҳолисининг неча фоизи меҳнат ёшида?Бугун, 12:23Ўзбекистонда иш изловчилар кескин кўпайди: меҳнат бозори қизимоқдаЎзбекистонда иш изловчилар кескин кўпайди: меҳнат бозори қизимоқдаКеча, 21:37Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилдиЎзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилдиКеча, 21:33Рецептли дорилар нархи пасайди: қайси препаратлар арзонлашди?Рецептли дорилар нархи пасайди: қайси препаратлар арзонлашди?Кеча, 21:25Тошкентда уйлар нархи ўзгарди: энг қиммат ва арзон туманларТошкентда уйлар нархи ўзгарди: энг қиммат ва арзон туманларКеча, 18:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди