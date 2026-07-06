Ўзбекистон паспорти жаҳон рейтингида қайси поғонадан жой олди?
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
2026 йил учун янгиланган Global Passport Index рейтингида Ўзбекистон 123-ўринни эгаллади.
Рейтинг тузувчилари мамлакатларни учта асосий мезон бўйича баҳолаган. Ўзбекистон паспорт ҳаракатчанлиги бўйича 129-ўринда, инвестицион жозибадорлик бўйича 89-ўринда, ҳаёт сифати кўрсаткичида эса 119-ўринда қайд этилган.
Марказий Осиё давлатлари орасида энг юқори натижани Қозоғистон кўрсатиб, 107-ўринни эгаллаган. Ўзбекистон 123-ўрин билан минтақада иккинчи бўлган.
Қирғизистон 127-ўринда, Тожикистон 140-ўринда, Туркманистон эса 144-ўринда жойлашган.
Ўзбекистон уч мезон орасида энг яхши натижани инвестицион жозибадорлик йўналишида қайд этган. Бу кўрсаткич бўйича мамлакат минтақадаги бир қатор давлатлардан юқори ўрин олган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…