Педри Лионель Месси ҳақида: Унинг 2026-йилги жаҳон чемпионатида қилаётган ишлари ақлбовар қилмас

·16·Спорт
Педри Лионель Месси ҳақида: Унинг 2026-йилги жаҳон чемпионатида қилаётган ишлари ақлбовар қилмас

Барселона ва Испания терма жамоасининг ёш юлдузи Педри 2026-йилги жаҳон чемпионатида Лионель Месси кўрсатаётган ўйинлардан ҳайратда эканини яширмади. Ҳозирда ўз терма жамоаси билан турнирнинг ҳал қилувчи босқичларига тайёргарлик кўраётган ярим ҳимоячи, собиқ жамоадошининг ёши ўтганига қарамай, ҳамон энг юқори савияда тўп сураётганини "ақлсизлик" деб таърифлади. Goal.com нашри хабарига кўра, Педри аргентиналик афсонани тарихдаги энг буюк футболчи деб ҳисоблайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Педри Барселона сафида Лионель Месси билан бирга ўйнаган вақтларини соғинч билан эслайди. Унинг таъкидлашича, саккиз карра "Олтин тўп" соҳиби билан ҳар куни машғулот ўтказишнинг ўзи катта мактаб бўлган. Ҳозирда Интер Миами сафида тўп сураётган Месси жаҳон чемпионати баҳсларида ҳам ўзининг ноёб иқтидори билан барчани лол қолдиришда давом этмоқда. Педри учун унинг майдондаги ҳар бир ҳаракати маҳорат чўққиси ҳисобланади.

Орзудаги финал: Испания ва Аргентина тўқнашуви

Испания терма жамоаси плей-офф босқичида Португалияга қарши мураккаб баҳсга тайёргарлик кўраётган бўлса-да, Педри узоқроқни кўзламоқда. У жаҳон чемпионати финалида айнан Лионель Месси бошчилигидаги Аргентина билан тўқнаш келишни орзу қилади. "Бу орзу амалга ошиши ажойиб бўларди, чунки бу бизнинг финалга чиққанимизни англатади. Бундай даражадаги ўйинда устозимга қарши майдонга тушиш фаолиятимдаги энг йирик воқеа бўлар эди", — дейди Барселона плеймейкери.

Педри Мессининг ҳозирги ҳолати ҳақида гапирар экан, унинг сифатини алоҳида таъкидлади. Унинг фикрича, бундай ёшда бу даражадаги ўйинни фақат табиат томонидан берилган ўта юқори иқтидор эгаларигина намойиш эта олади. АС нашрига берган интервюсида у Мессини тарихдаги энг яхши футболчи деб атаб, унинг ўйинларидан завқ олаётганини билдирди.

Ханси Флик ва Барселонадаги ўзгаришлар

Суҳбат давомида Педри нафақат терма жамоа, балки клубдаги ўзгаришларга ҳам тўхталиб ўтди. Унинг айтишича, янги бош мураббий Ханси Флик келиши билан жамоада ғолиблик менталлиги шаклланган. Германиялик мутахассис футболчиларнинг майдондаги ўрнини ва вазифаларини оптималлаштириш орқали жамоа ўйинини бутунлай ўзгартиришга муваффақ бўлди.

Педрининг ўзи Флик қўл остида майдоннинг чуқурроқ қисмида, ўйинни ташкил қилиш марказида ҳаракат қила бошлади. Бу унга тўп билан кўпроқ алоқада бўлиш ва жамоа ҳужумларини бошқариш имконини бермоқда. Аввалроқ Луис Энрике ҳам ундан шундай ролни талаб қилган бўлса-да, Флик жамоага олиб кирган рақобатбардошлик ва ғалаба руҳини Педри алоҳида эътироф этди.

Ҳозирда Испания терма жамоаси ва Барселона мухлислари Педридан катта натижалар кутишмоқда. Унинг Мессига бўлган ҳурмати ва жаҳон чемпионлигига бўлган иштиёқи ёш футболчининг нақадар юқори мақсадларни кўзлаётганидан далолат беради. Агар Испания ва Аргентина финалда учрашса, бу футбол олами учун ҳақиқий байрам бўлиши шубҳасиз.

Лионель МессиПедриБарселонаИспанияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанд: «Бу Норвегия тарихидаги энг буюк ўйин»Эрлинг Холанд: «Бу Норвегия тарихидаги энг буюк ўйин»Бугун, 17:28Тонали «Тоттенҳэм» тарихидаги энг қиммат футболчи бўлдиТонали «Тоттенҳэм» тарихидаги энг қиммат футболчи бўлдиБугун, 17:25«Реал» раҳбарияти футболчилар натижасидан ҳайратда«Реал» раҳбарияти футболчилар натижасидан ҳайратдаБугун, 17:00Алпҳонсо Давиес ЖЧ-2026даги муваффақиятсизликдан сўнг ўз кечинмаларини ўртоқлашдиАлпҳонсо Давиес ЖЧ-2026даги муваффақиятсизликдан сўнг ўз кечинмаларини ўртоқлашдиБугун, 16:36Сандро Тонали рекорд сумма эвазига Тоттенхемга кўчиб ўтдиСандро Тонали рекорд сумма эвазига Тоттенхемга кўчиб ўтдиБугун, 16:19Винисиус Жуниор Бразилия терма жамоасидаги пеналти можаросига ойдинлик киритдиВинисиус Жуниор Бразилия терма жамоасидаги пеналти можаросига ойдинлик киритдиБугун, 15:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди