Педри Лионель Месси ҳақида: Унинг 2026-йилги жаҳон чемпионатида қилаётган ишлари ақлбовар қилмас
Барселона ва Испания терма жамоасининг ёш юлдузи Педри 2026-йилги жаҳон чемпионатида Лионель Месси кўрсатаётган ўйинлардан ҳайратда эканини яширмади. Ҳозирда ўз терма жамоаси билан турнирнинг ҳал қилувчи босқичларига тайёргарлик кўраётган ярим ҳимоячи, собиқ жамоадошининг ёши ўтганига қарамай, ҳамон энг юқори савияда тўп сураётганини "ақлсизлик" деб таърифлади. Goal.com нашри хабарига кўра, Педри аргентиналик афсонани тарихдаги энг буюк футболчи деб ҳисоблайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Педри Барселона сафида Лионель Месси билан бирга ўйнаган вақтларини соғинч билан эслайди. Унинг таъкидлашича, саккиз карра "Олтин тўп" соҳиби билан ҳар куни машғулот ўтказишнинг ўзи катта мактаб бўлган. Ҳозирда Интер Миами сафида тўп сураётган Месси жаҳон чемпионати баҳсларида ҳам ўзининг ноёб иқтидори билан барчани лол қолдиришда давом этмоқда. Педри учун унинг майдондаги ҳар бир ҳаракати маҳорат чўққиси ҳисобланади.
Орзудаги финал: Испания ва Аргентина тўқнашувиИспания терма жамоаси плей-офф босқичида Португалияга қарши мураккаб баҳсга тайёргарлик кўраётган бўлса-да, Педри узоқроқни кўзламоқда. У жаҳон чемпионати финалида айнан Лионель Месси бошчилигидаги Аргентина билан тўқнаш келишни орзу қилади. "Бу орзу амалга ошиши ажойиб бўларди, чунки бу бизнинг финалга чиққанимизни англатади. Бундай даражадаги ўйинда устозимга қарши майдонга тушиш фаолиятимдаги энг йирик воқеа бўлар эди", — дейди Барселона плеймейкери.
Педри Мессининг ҳозирги ҳолати ҳақида гапирар экан, унинг сифатини алоҳида таъкидлади. Унинг фикрича, бундай ёшда бу даражадаги ўйинни фақат табиат томонидан берилган ўта юқори иқтидор эгаларигина намойиш эта олади. АС нашрига берган интервюсида у Мессини тарихдаги энг яхши футболчи деб атаб, унинг ўйинларидан завқ олаётганини билдирди.
Ханси Флик ва Барселонадаги ўзгаришларСуҳбат давомида Педри нафақат терма жамоа, балки клубдаги ўзгаришларга ҳам тўхталиб ўтди. Унинг айтишича, янги бош мураббий Ханси Флик келиши билан жамоада ғолиблик менталлиги шаклланган. Германиялик мутахассис футболчиларнинг майдондаги ўрнини ва вазифаларини оптималлаштириш орқали жамоа ўйинини бутунлай ўзгартиришга муваффақ бўлди.
Педрининг ўзи Флик қўл остида майдоннинг чуқурроқ қисмида, ўйинни ташкил қилиш марказида ҳаракат қила бошлади. Бу унга тўп билан кўпроқ алоқада бўлиш ва жамоа ҳужумларини бошқариш имконини бермоқда. Аввалроқ Луис Энрике ҳам ундан шундай ролни талаб қилган бўлса-да, Флик жамоага олиб кирган рақобатбардошлик ва ғалаба руҳини Педри алоҳида эътироф этди.
Ҳозирда Испания терма жамоаси ва Барселона мухлислари Педридан катта натижалар кутишмоқда. Унинг Мессига бўлган ҳурмати ва жаҳон чемпионлигига бўлган иштиёқи ёш футболчининг нақадар юқори мақсадларни кўзлаётганидан далолат беради. Агар Испания ва Аргентина финалда учрашса, бу футбол олами учун ҳақиқий байрам бўлиши шубҳасиз.
…