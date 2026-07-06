ЖЧ-2026 чоракфинали тарихий чемпионларсиз қолди

·1·Спорт
ЖЧ-2026 чоракфинали тарихий чемпионларсиз қолди

2026 йилги жаҳон чемпионати чоракфиналига келиб, турнирнинг энг кўп совринга эга терма жамоалари курашдан чиқиб кетди.

Беш карра чемпион Бразилия ва тўрт карра ғолиб Германия плей-оффда мағлуб бўлди. Италия эса мундиалга умуман йўлланма ололмаган. Энг совриндорлар орасида фақат Аргентина бош соврин учун курашни давом эттирмоқда.

Бразилияни Норвегия тўхтатди

Бразилия миллий жамоаси 1/8 финалда Норвегияга қарши майдонга тушиб, 1:2 ҳисобида мағлуб бўлди.

«Пентакампеонлар» жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг совриндор терма жамоа ҳисобланади. Бразилия беш марта бош совринни қўлга киритган:

  • 1958 йил;

  • 1962 йил;

  • 1970 йил;

  • 1994 йил;

  • 2002 йил.

Бироқ ЖЧ-2026да Эрлинг Ҳоланд етакчилигидаги Норвегия бразилияликларни чоракфиналга ўтказмади.

Германия пенальтилар сериясида ютқазди

Тўрт карра жаҳон чемпиони Германиянинг турнири янада эртароқ якунланган эди.

Немислар 1/16 финалда Парагвай билан асосий ва қўшимча вақтда 1:1 ҳисобида дуранг ўйнади. Пенальтилар сериясида эса рақиб 4:3 ҳисобида устун келди.

Германия қуйидаги йилларда жаҳон чемпиони бўлган:

  • 1954 йил;

  • 1974 йил;

  • 1990 йил;

  • 2014 йил.

Италия яна мундиалга чиқа олмади

Тўрт марта жаҳон чемпиони бўлган Италия миллий жамоаси ЖЧ-2026 финал босқичига умуман йўлланма ололмади.

«Скуадра адзурра» 1934, 1938, 1982 ва 2006 йилларда дунёда тенгсиз бўлган. Аммо Италия кетма-кет учинчи жаҳон чемпионатини ўтказиб юбормоқда.

Бу ҳолат футбол тарихидаги энг совриндор жамоалардан бири учун жиддий инқироз сифатида баҳоланмоқда.

Уругвай гуруҳдан чиқа олмади

Жаҳон чемпионатининг илк ғолиби ва икки карра чемпион Уругвай ҳам турнирни эрта тарк этди.

1930 ва 1950 йилларда бош совринни қўлга киритган жанубий америкаликлар бу сафар гуруҳ босқичидан ўта олмади.

Аргентина ҳали ҳам курашда

Энг совриндор терма жамоалар орасида Аргентина ЖЧ-2026даги иштирокини давом эттирмоқда.

«Альбиселесте» 1978, 1986 ва 2022 йилларда жаҳон чемпиони бўлган. Амалдаги чемпионлар энди тўртинчи юлдуз учун курашмоқда.

Шу тариқа, чоракфиналда Бразилия, Германия, Италия ва Уругвай йўқ. Футбол харитаси ўзгармоқда: эски гигантлар четда, янги даъвогарлар эса тарих ёзишга тайёр.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Блаттер FIFAни танқид қилди: «Футбол сиёсат майдони эмас»Блаттер FIFAни танқид қилди: «Футбол сиёсат майдони эмас»Бугун, 17:33Эрлинг Холанд: «Бу Норвегия тарихидаги энг буюк ўйин»Эрлинг Холанд: «Бу Норвегия тарихидаги энг буюк ўйин»Бугун, 17:28Тонали «Тоттенҳэм» тарихидаги энг қиммат футболчи бўлдиТонали «Тоттенҳэм» тарихидаги энг қиммат футболчи бўлдиБугун, 17:25Педри Лионель Месси ҳақида: Унинг 2026-йилги жаҳон чемпионатида қилаётган ишлари ақлбовар қилмасПедри Лионель Месси ҳақида: Унинг 2026-йилги жаҳон чемпионатида қилаётган ишлари ақлбовар қилмасБугун, 17:15«Реал» раҳбарияти футболчилар натижасидан ҳайратда«Реал» раҳбарияти футболчилар натижасидан ҳайратдаБугун, 17:00Алпҳонсо Давиес ЖЧ-2026даги муваффақиятсизликдан сўнг ўз кечинмаларини ўртоқлашдиАлпҳонсо Давиес ЖЧ-2026даги муваффақиятсизликдан сўнг ўз кечинмаларини ўртоқлашдиБугун, 16:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди