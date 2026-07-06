ЖЧ-2026 чоракфинали тарихий чемпионларсиз қолди
2026 йилги жаҳон чемпионати чоракфиналига келиб, турнирнинг энг кўп совринга эга терма жамоалари курашдан чиқиб кетди.
Беш карра чемпион Бразилия ва тўрт карра ғолиб Германия плей-оффда мағлуб бўлди. Италия эса мундиалга умуман йўлланма ололмаган. Энг совриндорлар орасида фақат Аргентина бош соврин учун курашни давом эттирмоқда.
Бразилияни Норвегия тўхтатди
Бразилия миллий жамоаси 1/8 финалда Норвегияга қарши майдонга тушиб, 1:2 ҳисобида мағлуб бўлди.
«Пентакампеонлар» жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг совриндор терма жамоа ҳисобланади. Бразилия беш марта бош совринни қўлга киритган:
1958 йил;
1962 йил;
1970 йил;
1994 йил;
2002 йил.
Бироқ ЖЧ-2026да Эрлинг Ҳоланд етакчилигидаги Норвегия бразилияликларни чоракфиналга ўтказмади.
Германия пенальтилар сериясида ютқазди
Тўрт карра жаҳон чемпиони Германиянинг турнири янада эртароқ якунланган эди.
Немислар 1/16 финалда Парагвай билан асосий ва қўшимча вақтда 1:1 ҳисобида дуранг ўйнади. Пенальтилар сериясида эса рақиб 4:3 ҳисобида устун келди.
Германия қуйидаги йилларда жаҳон чемпиони бўлган:
1954 йил;
1974 йил;
1990 йил;
2014 йил.
Италия яна мундиалга чиқа олмади
Тўрт марта жаҳон чемпиони бўлган Италия миллий жамоаси ЖЧ-2026 финал босқичига умуман йўлланма ололмади.
«Скуадра адзурра» 1934, 1938, 1982 ва 2006 йилларда дунёда тенгсиз бўлган. Аммо Италия кетма-кет учинчи жаҳон чемпионатини ўтказиб юбормоқда.
Бу ҳолат футбол тарихидаги энг совриндор жамоалардан бири учун жиддий инқироз сифатида баҳоланмоқда.
Уругвай гуруҳдан чиқа олмади
Жаҳон чемпионатининг илк ғолиби ва икки карра чемпион Уругвай ҳам турнирни эрта тарк этди.
1930 ва 1950 йилларда бош совринни қўлга киритган жанубий америкаликлар бу сафар гуруҳ босқичидан ўта олмади.
Аргентина ҳали ҳам курашда
Энг совриндор терма жамоалар орасида Аргентина ЖЧ-2026даги иштирокини давом эттирмоқда.
«Альбиселесте» 1978, 1986 ва 2022 йилларда жаҳон чемпиони бўлган. Амалдаги чемпионлар энди тўртинчи юлдуз учун курашмоқда.
Шу тариқа, чоракфиналда Бразилия, Германия, Италия ва Уругвай йўқ. Футбол харитаси ўзгармоқда: эски гигантлар четда, янги даъвогарлар эса тарих ёзишга тайёр.
…