Эрлинг Холанд: «Бу Норвегия тарихидаги энг буюк ўйин»

·0·Спорт
Эрлинг Холанд: «Бу Норвегия тарихидаги энг буюк ўйин»

Норвегия миллий жамоаси ҳужумчиси Эрлинг Ҳоланд ЖЧ-2026 1/8 финалида Бразилия устидан қозонилган 2:1 ҳисобидаги тарихий ғалабадан сўнг ҳиссиётларини яширмади.

25 ёшли форвард учрашувда дубль қайд этиб, баҳснинг энг яхши футболчиси деб топилди. Унинг фикрича, бу кун Норвегия футболи тарихида алоҳида ўрин эгаллайди.

«Бу ғалаба тарихдан жой олади»

Ҳоланд Бразилияга қарши натижани Норвегия футболидаги энг унутилмас воқеалардан бири деб атади.

«Эҳтимол, бу воқеа Норвегия тарихидан жой олар. Ҳозир ҳамма шу лаҳзадан завқ олиши керак. Бу ақл бовар қилмайди — Норвегия футболи тарихидаги энг унутилмас кунлардан бири», — деди у.

Ҳужумчи жамоа аъзолари ушбу онларни қадрлаши ва эришилган натижадан фахрланиши кераклигини таъкидлади.

Ёш авлод учун катта илҳом

Норвегия етакчисининг фикрича, Бразилия устидан қозонилган ғалаба мамлакатдаги кўплаб ёш футболчиларни руҳлантиради.

«Бу натижадан жуда фахрланамиз. Ўйлайманки, ушбу ғалаба кўплаб ёшларга илҳом бағишлайди. Мен ҳам болалигимда шундай ғалабалардан руҳланганман», — деди Ҳоланд.

У барча норвегиялик мухлисларни мамлакат футболи тарихидаги энг йирик ғалабалардан биридан баҳра олишга чақирди.

«Бизга битта имкониятнинг ўзи етарли эди»

Ҳоланд учрашувда сабр ва имкониятдан самарали фойдаланиш ҳал қилувчи аҳамият касб этганини айтди.

«Ҳар бир ўйин ўзига хос. Бизга камида битта имконият керак эди. Энг муҳими — уни кутиш ва имконият пайдо бўлганида самарали фойдаланиш эди», — деди форвард.

Унинг бош билан урган биринчи голи Норвегияни олдинга олиб чиққан бўлса, иккинчи тўп учрашув тақдирини ҳал қилди.

Иккинчи голни «мўъжиза» деб атади

Ҳоланд ҳал қилувчи голи ҳақида гапирар экан, ҳиссиётларини сўз билан ифодалаш қийинлигини тан олди.

«Бош билан урилган гол ҳисобни 1:0 кўринишига келтирди. Иккинчи гол эса ҳақиқий мўъжиза бўлди. Буни тасвирлаш қийин», — дея унинг сўзларини ESPN келтирди.

Норвегия чоракфиналга чиқди

Норвегия Бразилияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, ЖЧ-2026 чоракфиналига йўл олди.

Ҳоланд Кот-д’Ивуар ва Бразилия устидан қозонилган ғалабаларни жамоанинг энг катта ютуқлари қаторига қўшди.

Энди Норвегия олдида яна бир улкан синов турибди. Аммо Бразилияни тўхтатган жамоа учун энди имконсиз деган сўз анча эскириб қолди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тонали «Тоттенҳэм» тарихидаги энг қиммат футболчи бўлдиТонали «Тоттенҳэм» тарихидаги энг қиммат футболчи бўлдиБугун, 17:25Педри Лионель Месси ҳақида: Унинг 2026-йилги жаҳон чемпионатида қилаётган ишлари ақлбовар қилмасПедри Лионель Месси ҳақида: Унинг 2026-йилги жаҳон чемпионатида қилаётган ишлари ақлбовар қилмасБугун, 17:15«Реал» раҳбарияти футболчилар натижасидан ҳайратда«Реал» раҳбарияти футболчилар натижасидан ҳайратдаБугун, 17:00Алпҳонсо Давиес ЖЧ-2026даги муваффақиятсизликдан сўнг ўз кечинмаларини ўртоқлашдиАлпҳонсо Давиес ЖЧ-2026даги муваффақиятсизликдан сўнг ўз кечинмаларини ўртоқлашдиБугун, 16:36Сандро Тонали рекорд сумма эвазига Тоттенхемга кўчиб ўтдиСандро Тонали рекорд сумма эвазига Тоттенхемга кўчиб ўтдиБугун, 16:19Винисиус Жуниор Бразилия терма жамоасидаги пеналти можаросига ойдинлик киритдиВинисиус Жуниор Бразилия терма жамоасидаги пеналти можаросига ойдинлик киритдиБугун, 15:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди