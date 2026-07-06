Эрлинг Холанд: «Бу Норвегия тарихидаги энг буюк ўйин»
Норвегия миллий жамоаси ҳужумчиси Эрлинг Ҳоланд ЖЧ-2026 1/8 финалида Бразилия устидан қозонилган 2:1 ҳисобидаги тарихий ғалабадан сўнг ҳиссиётларини яширмади.
25 ёшли форвард учрашувда дубль қайд этиб, баҳснинг энг яхши футболчиси деб топилди. Унинг фикрича, бу кун Норвегия футболи тарихида алоҳида ўрин эгаллайди.
«Бу ғалаба тарихдан жой олади»
Ҳоланд Бразилияга қарши натижани Норвегия футболидаги энг унутилмас воқеалардан бири деб атади.
«Эҳтимол, бу воқеа Норвегия тарихидан жой олар. Ҳозир ҳамма шу лаҳзадан завқ олиши керак. Бу ақл бовар қилмайди — Норвегия футболи тарихидаги энг унутилмас кунлардан бири», — деди у.
Ҳужумчи жамоа аъзолари ушбу онларни қадрлаши ва эришилган натижадан фахрланиши кераклигини таъкидлади.
Ёш авлод учун катта илҳом
Норвегия етакчисининг фикрича, Бразилия устидан қозонилган ғалаба мамлакатдаги кўплаб ёш футболчиларни руҳлантиради.
«Бу натижадан жуда фахрланамиз. Ўйлайманки, ушбу ғалаба кўплаб ёшларга илҳом бағишлайди. Мен ҳам болалигимда шундай ғалабалардан руҳланганман», — деди Ҳоланд.
У барча норвегиялик мухлисларни мамлакат футболи тарихидаги энг йирик ғалабалардан биридан баҳра олишга чақирди.
«Бизга битта имкониятнинг ўзи етарли эди»
Ҳоланд учрашувда сабр ва имкониятдан самарали фойдаланиш ҳал қилувчи аҳамият касб этганини айтди.
«Ҳар бир ўйин ўзига хос. Бизга камида битта имконият керак эди. Энг муҳими — уни кутиш ва имконият пайдо бўлганида самарали фойдаланиш эди», — деди форвард.
Унинг бош билан урган биринчи голи Норвегияни олдинга олиб чиққан бўлса, иккинчи тўп учрашув тақдирини ҳал қилди.
Иккинчи голни «мўъжиза» деб атади
Ҳоланд ҳал қилувчи голи ҳақида гапирар экан, ҳиссиётларини сўз билан ифодалаш қийинлигини тан олди.
«Бош билан урилган гол ҳисобни 1:0 кўринишига келтирди. Иккинчи гол эса ҳақиқий мўъжиза бўлди. Буни тасвирлаш қийин», — дея унинг сўзларини ESPN келтирди.
Норвегия чоракфиналга чиқди
Норвегия Бразилияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, ЖЧ-2026 чоракфиналига йўл олди.
Ҳоланд Кот-д’Ивуар ва Бразилия устидан қозонилган ғалабаларни жамоанинг энг катта ютуқлари қаторига қўшди.
Энди Норвегия олдида яна бир улкан синов турибди. Аммо Бразилияни тўхтатган жамоа учун энди имконсиз деган сўз анча эскириб қолди.
…