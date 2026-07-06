SpaceX ярим йил ичида 260 та Starlink сунъий йўлдошини орбитадан чиқарди

·0·Техно
SpaceX ярим йил ичида 260 та Starlink сунъий йўлдошини орбитадан чиқарди

Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси глобал сунъий йўлдош тармоғини янгилаш жараёнини сезиларли даражада тезлаштирди. Сўнгги олти ой ичида (2025-йил декабридан 2026-йил майигача) компания 260 та Starlink аппаратини орбитадан режавий равишда тушириб юборди. Бу ҳақда ixbt.com нашри АҚШ Федерал алоқа комиссиясига (ФКК) тақдим этилган ҳисоботга таяниб хабар бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда коинотдаги Starlink сунъий йўлдошларининг умумий сони 10 мингдан ошиб кетган. Орбитадан чиқарилган аппаратларнинг 176 таси биринчи авлодга мансуб бўлса, қолганлари нисбатан янгироқ бўлган иккинчи авлод моделларидир. Шунингдек, SpaceX яна 349 та сунъий йўлдош ўз миссиясини якунлагани ва яқин орада атмосферада ёниб кетиш учун маневрларни бошлашини маълум қилди.

Технологик янгиланиш ва хавфсизлик чоралари

Starlink тизимидаги сунъий йўлдошлар дастлаб тахминан 5 йиллик хизмат муддатига мўлжалланган. Қурилмалар ўз ресурсини тугатгач, ёнилғи қолдиқларидан фойдаланиб орбитасини пасайтиради ва Ер атмосферасининг зич қатламларига киради. Ишқаланиш натижасида ҳосил бўладиган юқори ҳарорат туфайли улар бутунлай ёниб кетади, бу эса коинотда хавфли чиқиндилар тўпланиб қолишининг олдини олади.

Таъкидлаш жоизки, янги авлод қурилмалари аввалгиларидан сезиларли даражада оғирроқ. Агар дастлабки Starlink сунъий йўлдошлари 260–295 кг вазнга эга бўлган бўлса, иккинчи авлод аппаратларининг оғирлиги 800 кг дан 1250 кг гача етади. Бу эса атмосферада ҳар бир қурилма ёнганида аввалгидан кўра кўпроқ материал буғланишини англатади.

Экологик ва ҳуқуқий масалалар

Олимлар сунъий йўлдошларнинг оммавий равишда атмосферада ёниши оқибатларини фаолроқ ўрганишга чақирмоқда. Хусусан, ёниш жараёнида ҳосил бўладиган алюминий оксиди ва бошқа бирикмалар атмосферанинг юқори қатламлари кимёвий таркибига қандай таъсир кўрсатиши борасида баҳслар давом этмоқда. Бу масалалар SpaceX каби йирик операторлар учун келажакда қўшимча талаблар қўйилишига сабаб бўлиши мумкин.

Ҳозирда АҚШ ҳукумати коинот миссияларини миллий экологик сиёсат (НEПА) талабларидан озод қилиш масаласини кўриб чиқмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, бундай фаолият техник жиҳатдан АҚШ ҳудудидан ташқарида содир бўлгани сабабли, қатъий экологик экспертизага эҳтиёж йўқ. Бироқ экологлар глобал миқёсдаги таъсирни ҳисобга олиш зарурлигини таъкидлашмоқда.

SpaceX ўзининг улкан режаларидан воз кечгани йўқ. Компания келажакда орбитадаги сунъий йўлдошлар сонини 42 мингтага етказишни мақсад қилган. Ҳозирда нафақат янги аппаратларни учириш, балки маълумотларни бевосита орбитанинг ўзида қайта ишлайдиган ҳисоблаш платформаларини яратиш устида ҳам иш олиб борилмоқда. Бу Ўзбекистон каби чекка ҳудудларда ҳам барқарор ва тезкор интернет таъминоти учун янги технологик имкониятлар очади.

SpaceXStarlinkElon MuskКоинотТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кембриж олимлари электромобил аккумуляторлари умрини узайтиришнинг оддий йўлини топдиКембриж олимлари электромобил аккумуляторлари умрини узайтиришнинг оддий йўлини топдиБугун, 16:26Apple компаниясининг илк буклама iPhone смартфони: Тақдимот вақти ва нархи маълум бўлдиApple компаниясининг илк буклама iPhone смартфони: Тақдимот вақти ва нархи маълум бўлдиБугун, 15:57ССЖ-100 самолётларининг двигателлари янгиланади: Россия авиациясида катта ўзгаришларССЖ-100 самолётларининг двигателлари янгиланади: Россия авиациясида катта ўзгаришларБугун, 15:20Wildberries сунъий интеллект ёрдамида ўзгартирилган шарҳларни белгилашни бошладиWildberries сунъий интеллект ёрдамида ўзгартирилган шарҳларни белгилашни бошладиБугун, 14:58Смарт кўзойнаклар бозорида янги етакчи: Эвен Реалитиес қиймати 1 миллиард долларга етдиСмарт кўзойнаклар бозорида янги етакчи: Эвен Реалитиес қиймати 1 миллиард долларга етдиБугун, 14:28Россиянинг янги Байкал самолётини сертификатлаш муддати 2027-йилга кўчирилдиРоссиянинг янги Байкал самолётини сертификатлаш муддати 2027-йилга кўчирилдиБугун, 14:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги