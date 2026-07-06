Эволуте янги и-Sky ва и-Спасе моделларини тақдим этди: Ишлаб чиқариш тафсилотлари маълум
Екатеринбургда бўлиб ўтаётган “Иннопром-2026” халқаро кўргазмаси доирасида Россиянинг Эволуте бренди ўзининг янгиланган моделлар қаторини намойиш этди. Тадбирнинг энг муҳим воқеаларидан бири сифатида и-Sky электр кроссоверини тўлиқ сиклда ишлаб чиқариш бошланиши эълон қилинди. Ушбу қадам бренднинг технологик мустақиллигини ошириш ва маҳсулот сифатини янги босқичга олиб чиқишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, и-Sky моделини серияли ишлаб чиқариш 2026-йилнинг август ойига режалаштирилган. Мазкур жараён пайвандлаш, бўяш ва йиғиш каби барча асосий босқичларни ўз ичига олади. К-сегментига мансуб ушбу кроссовер 218 от кучига эга электр двигател билан жиҳозланган бўлиб, у замонавий шаҳар ва шаҳар ташқариси саёҳатлари учун оптимал мувозанатни таъминлайди.
Техник имкониятлар ва қулайликларЭволуте и-Sky бир марта қувватланишда 424 километргача масофани босиб ўтиш имкониятига эга. Замонавий фойдаланувчилар учун энг муҳим жиҳатлардан бири — тезкор қувватланиш технологиясидир. Маълум қилинишича, автомобил аккумуляторини 30 фоиздан 80 фоизгача қувватлантириш учун ярим соатдан камроқ вақт сарфланади. Бу эса узоқ масофали сафарларда вақтни сезиларли даражада тежаш имконини беради.
Автомобил интерери ҳам энг сўнгги технологик тенденцияларга мос равишда жиҳозланган. Хусусан, салон қуйидаги қулайликларни ўз ичига олади:
- 14,6 дюймли катта сенсорли экранга эга мультимедиа мажмуаси;
- Тўлиқ рақамли асбоблар панели;
- Панорама кўринишидаги шиша том;
- Хавфсизликни таъминловчи 360 даражали атроф-муҳитни кузатиш камералари.
Гибрид моделлар қаторидаги янгиликларКўргазмада яна бир эътиборга молик премера и-Спасе гибрид кроссоверининг тўлиқ узатмали (AWD) версияси бўлди. Янги модификация кетма-кет гибрид тизими билан таъминланган бўлиб, у автомобилга 100 км/соат тезликка атиги 7,1 сонияда эришиш имконини беради. Ушбу кўрсаткич кроссоверлар синфи учун анча юқори натижа ҳисобланади.
Янги и-Спасе моделининг энг кучли тарафи унинг умумий юриш масофасидир. Ишлаб чиқарувчи маълумотларига кўра, тўлиқ ёнилғи баки ва қувватланган батарея билан автомобил 1000 километргача йўл боса олади. Бу кўрсаткич гибрид технологияларнинг узоқ масофаларга мўлжалланганлигини яна бир бор исботлайди.
Шунингдек, Эволуте стендида и-Спасе моделининг беш ва етти ўриндиқли олд узатмали версиялари ҳамда ихчам и-Жой электр кроссовери ўрин олган. Марказий Осиё, хусусан Ўзбекистон бозорида ҳам электр ва гибрид автомобилларга талаб ортиб бораётган бир пайтда, қўшни минтақалардаги бундай технологик янгиланишлар маҳаллий бозор конъюнктурасига ҳам ўз таъсирини ўтказиши мумкин.
Умуман олганда, Эволуте брендининг ишлаб чиқаришни тўлиқ маҳаллийлаштиришга интилиши ва моделлар қаторини кенгайтириши минтақавий автомобил саноатида рақобатнинг кучайишидан далолат беради. Янги моделлар нафақат экологик тозалиги, балки юқори технологик жиҳозланиши билан ҳам харидорлар эътиборини тортиши кутилмоқда.
…