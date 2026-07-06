Эволуте янги и-Sky ва и-Спасе моделларини тақдим этди: Ишлаб чиқариш тафсилотлари маълум

·0·Техно
Эволуте янги и-Sky ва и-Спасе моделларини тақдим этди: Ишлаб чиқариш тафсилотлари маълум

Екатеринбургда бўлиб ўтаётган “Иннопром-2026” халқаро кўргазмаси доирасида Россиянинг Эволуте бренди ўзининг янгиланган моделлар қаторини намойиш этди. Тадбирнинг энг муҳим воқеаларидан бири сифатида и-Sky электр кроссоверини тўлиқ сиклда ишлаб чиқариш бошланиши эълон қилинди. Ушбу қадам бренднинг технологик мустақиллигини ошириш ва маҳсулот сифатини янги босқичга олиб чиқишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, и-Sky моделини серияли ишлаб чиқариш 2026-йилнинг август ойига режалаштирилган. Мазкур жараён пайвандлаш, бўяш ва йиғиш каби барча асосий босқичларни ўз ичига олади. К-сегментига мансуб ушбу кроссовер 218 от кучига эга электр двигател билан жиҳозланган бўлиб, у замонавий шаҳар ва шаҳар ташқариси саёҳатлари учун оптимал мувозанатни таъминлайди.

Техник имкониятлар ва қулайликлар

Эволуте и-Sky бир марта қувватланишда 424 километргача масофани босиб ўтиш имкониятига эга. Замонавий фойдаланувчилар учун энг муҳим жиҳатлардан бири — тезкор қувватланиш технологиясидир. Маълум қилинишича, автомобил аккумуляторини 30 фоиздан 80 фоизгача қувватлантириш учун ярим соатдан камроқ вақт сарфланади. Бу эса узоқ масофали сафарларда вақтни сезиларли даражада тежаш имконини беради.

Автомобил интерери ҳам энг сўнгги технологик тенденцияларга мос равишда жиҳозланган. Хусусан, салон қуйидаги қулайликларни ўз ичига олади:

  • 14,6 дюймли катта сенсорли экранга эга мультимедиа мажмуаси;
  • Тўлиқ рақамли асбоблар панели;
  • Панорама кўринишидаги шиша том;
  • Хавфсизликни таъминловчи 360 даражали атроф-муҳитни кузатиш камералари.

Гибрид моделлар қаторидаги янгиликлар

Кўргазмада яна бир эътиборга молик премера и-Спасе гибрид кроссоверининг тўлиқ узатмали (AWD) версияси бўлди. Янги модификация кетма-кет гибрид тизими билан таъминланган бўлиб, у автомобилга 100 км/соат тезликка атиги 7,1 сонияда эришиш имконини беради. Ушбу кўрсаткич кроссоверлар синфи учун анча юқори натижа ҳисобланади.

Янги и-Спасе моделининг энг кучли тарафи унинг умумий юриш масофасидир. Ишлаб чиқарувчи маълумотларига кўра, тўлиқ ёнилғи баки ва қувватланган батарея билан автомобил 1000 километргача йўл боса олади. Бу кўрсаткич гибрид технологияларнинг узоқ масофаларга мўлжалланганлигини яна бир бор исботлайди.

Шунингдек, Эволуте стендида и-Спасе моделининг беш ва етти ўриндиқли олд узатмали версиялари ҳамда ихчам и-Жой электр кроссовери ўрин олган. Марказий Осиё, хусусан Ўзбекистон бозорида ҳам электр ва гибрид автомобилларга талаб ортиб бораётган бир пайтда, қўшни минтақалардаги бундай технологик янгиланишлар маҳаллий бозор конъюнктурасига ҳам ўз таъсирини ўтказиши мумкин.

Умуман олганда, Эволуте брендининг ишлаб чиқаришни тўлиқ маҳаллийлаштиришга интилиши ва моделлар қаторини кенгайтириши минтақавий автомобил саноатида рақобатнинг кучайишидан далолат беради. Янги моделлар нафақат экологик тозалиги, балки юқори технологик жиҳозланиши билан ҳам харидорлар эътиборини тортиши кутилмоқда.

ЭволутеЭлектромобилГибридАвтоТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX ярим йил ичида 260 та Starlink сунъий йўлдошини орбитадан чиқардиSpaceX ярим йил ичида 260 та Starlink сунъий йўлдошини орбитадан чиқардиБугун, 17:22Кембриж олимлари электромобил аккумуляторлари умрини узайтиришнинг оддий йўлини топдиКембриж олимлари электромобил аккумуляторлари умрини узайтиришнинг оддий йўлини топдиБугун, 16:26Apple компаниясининг илк буклама iPhone смартфони: Тақдимот вақти ва нархи маълум бўлдиApple компаниясининг илк буклама iPhone смартфони: Тақдимот вақти ва нархи маълум бўлдиБугун, 15:57ССЖ-100 самолётларининг двигателлари янгиланади: Россия авиациясида катта ўзгаришларССЖ-100 самолётларининг двигателлари янгиланади: Россия авиациясида катта ўзгаришларБугун, 15:20Wildberries сунъий интеллект ёрдамида ўзгартирилган шарҳларни белгилашни бошладиWildberries сунъий интеллект ёрдамида ўзгартирилган шарҳларни белгилашни бошладиБугун, 14:58Смарт кўзойнаклар бозорида янги етакчи: Эвен Реалитиес қиймати 1 миллиард долларга етдиСмарт кўзойнаклар бозорида янги етакчи: Эвен Реалитиес қиймати 1 миллиард долларга етдиБугун, 14:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги