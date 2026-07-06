Тонали «Тоттенҳэм» тарихидаги энг қиммат футболчи бўлди

·0·Спорт
Тонали «Тоттенҳэм» тарихидаги энг қиммат футболчи бўлди

«Тоттенҳэм» трансфер бозорида катта келишувни амалга оширди. Лондон клуби «Нюкасл» яримҳимоячиси Сандро Тоналини ўз сафига қўшиб, клуб тарихидаги янги рекордни ўрнатди.

26 ёшли италиялик футболчи «тақачилар» билан 2031 йил ёзигача амал қиладиган шартнома имзолади.

Трансфер қиймати 100 миллион фунтга етиши мумкин

«Тоттенҳэм» Тонали учун «Нюкасл»га 92,5 миллион фунт тўлайди.

Келишувга киритилган бонуслар ҳам амалга ошса, трансфернинг умумий қиймати яна 7,5 миллион фунтга ошиши мумкин. Бу қўшимча маблағлар лондонликларнинг бир неча марта УЕФА Чемпионлар лигасига йўл олишига боғлиқ.

Шу тариқа, Тонали трансфери якунда 100 миллион фунтгача етиши эҳтимол.

Аввалги рекорд шу йил ўрнатилганди

Тоналигача «Тоттенҳэм» тарихидаги энг қиммат футболчи Матеуш Фернандеш эди.

Лондонликлар яримҳимоячини шу йил «Вест Ҳэм»дан 85 миллион фунт эвазига сотиб олганди. Бироқ ушбу рекорд узоқ сақланмади — Тонали трансфери клуб тарихида янги чўққи бўлди.

Тоналининг ўтган мавсумдаги натижаси

Сандро Тонали ўтган мавсумда Англия Премьер-лигасида 35 та учрашувда майдонга тушди.

Италиялик яримҳимоячи ушбу баҳсларда иккита голли узатмани амалга оширди. У майдон марказидаги иш ҳажми, тўп билан муомаласи ва ўйин суръатини бошқариш қобилияти билан ажралиб туради.

«Тоттенҳэм» марказни кучайтирди

Тоналининг келиши «Тоттенҳэм» яримҳимоя чизиғига тажриба ва сифат қўшиши кутилмоқда.

Клуб рекорд маблағни бекорга сарфламаганини энди футболчи майдонда исботлаши керак. Нарх катта, босим ундан ҳам катта — Лондонда энди баҳона эмас, натижа кутилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Педри Лионель Месси ҳақида: Унинг 2026-йилги жаҳон чемпионатида қилаётган ишлари ақлбовар қилмасПедри Лионель Месси ҳақида: Унинг 2026-йилги жаҳон чемпионатида қилаётган ишлари ақлбовар қилмасБугун, 17:15«Реал» раҳбарияти футболчилар натижасидан ҳайратда«Реал» раҳбарияти футболчилар натижасидан ҳайратдаБугун, 17:00Алпҳонсо Давиес ЖЧ-2026даги муваффақиятсизликдан сўнг ўз кечинмаларини ўртоқлашдиАлпҳонсо Давиес ЖЧ-2026даги муваффақиятсизликдан сўнг ўз кечинмаларини ўртоқлашдиБугун, 16:36Сандро Тонали рекорд сумма эвазига Тоттенхемга кўчиб ўтдиСандро Тонали рекорд сумма эвазига Тоттенхемга кўчиб ўтдиБугун, 16:19Винисиус Жуниор Бразилия терма жамоасидаги пеналти можаросига ойдинлик киритдиВинисиус Жуниор Бразилия терма жамоасидаги пеналти можаросига ойдинлик киритдиБугун, 15:38Карлуш Кейруш Гана терма жамоасини тарк этдиКарлуш Кейруш Гана терма жамоасини тарк этдиБугун, 15:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди