Тонали «Тоттенҳэм» тарихидаги энг қиммат футболчи бўлди
«Тоттенҳэм» трансфер бозорида катта келишувни амалга оширди. Лондон клуби «Нюкасл» яримҳимоячиси Сандро Тоналини ўз сафига қўшиб, клуб тарихидаги янги рекордни ўрнатди.
26 ёшли италиялик футболчи «тақачилар» билан 2031 йил ёзигача амал қиладиган шартнома имзолади.
Трансфер қиймати 100 миллион фунтга етиши мумкин
«Тоттенҳэм» Тонали учун «Нюкасл»га 92,5 миллион фунт тўлайди.
Келишувга киритилган бонуслар ҳам амалга ошса, трансфернинг умумий қиймати яна 7,5 миллион фунтга ошиши мумкин. Бу қўшимча маблағлар лондонликларнинг бир неча марта УЕФА Чемпионлар лигасига йўл олишига боғлиқ.
Шу тариқа, Тонали трансфери якунда 100 миллион фунтгача етиши эҳтимол.
Аввалги рекорд шу йил ўрнатилганди
Тоналигача «Тоттенҳэм» тарихидаги энг қиммат футболчи Матеуш Фернандеш эди.
Лондонликлар яримҳимоячини шу йил «Вест Ҳэм»дан 85 миллион фунт эвазига сотиб олганди. Бироқ ушбу рекорд узоқ сақланмади — Тонали трансфери клуб тарихида янги чўққи бўлди.
Тоналининг ўтган мавсумдаги натижаси
Сандро Тонали ўтган мавсумда Англия Премьер-лигасида 35 та учрашувда майдонга тушди.
Италиялик яримҳимоячи ушбу баҳсларда иккита голли узатмани амалга оширди. У майдон марказидаги иш ҳажми, тўп билан муомаласи ва ўйин суръатини бошқариш қобилияти билан ажралиб туради.
«Тоттенҳэм» марказни кучайтирди
Тоналининг келиши «Тоттенҳэм» яримҳимоя чизиғига тажриба ва сифат қўшиши кутилмоқда.
Клуб рекорд маблағни бекорга сарфламаганини энди футболчи майдонда исботлаши керак. Нарх катта, босим ундан ҳам катта — Лондонда энди баҳона эмас, натижа кутилади.
…