Кембриж олимлари электромобил аккумуляторлари умрини узайтиришнинг оддий йўлини топди

·0·Техно
Кембриж олимлари электромобил аккумуляторлари умрини узайтиришнинг оддий йўлини топди

Кембриж университети тадқиқотчилари электромобиллар соҳасида кутилмаган ва инқилобий кашфиётга қўл уришди. Натуре Энергй журналида эълон қилинган тадқиқотга кўра, аккумуляторларнинг хизмат муддатини сезиларли даражада узайтириш учун уларнинг кимёвий таркибини ўзгартириш шарт эмас — шунчаки маълум бир босимни сақлаб туриш кифоя қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумки, анъанавий литий-ионли элементлар қувват олиш ва қувват сарфлаш жараёнида жисмонан кенгаяди ва қисқаради. Олимлар бу жараённи батареянинг "нафас олиши" деб аташмоқда. Вақт ўтиши билан бундай даврий деформациялар элементларнинг ички тузилмаси емирилишига ва батарея қувватининг пасайишига олиб келади.

Босим ва самарадорлик ўртасидаги мувозанат

Тадқиқот гуруҳи махсус пневматик қурилма ёрдамида батарея ячейкаларига турлича босим ўтказиб, тажриба ўтказди. Натижалар шуни кўрсатдики, тахминан 12,5 бар (181 пси) миқдоридаги барқарор босим остида ишлаган аккумуляторларнинг хизмат муддати оддий ҳолатдагига қараганда икки бараварга ошган. Бу кашфиёт батареяларни такомиллаштиришда янги йўналишни очиб беради.

Бироқ олимлар босимнинг "оптимал зонаси" мавжудлигини алоҳида таъкидлашмоқда. Агар босим етарли бўлмаса, катодда ёриқлар пайдо бўлиши тезлашади. Аксинча, босим ҳаддан ташқари юқори бўлса, анодда литий қатламлари тўпланиб, хавфсизликка таҳдид солиши ва батарея самарадорлигини тушириши мумкин. Яни, гап шунчаки босимни оширишда эмас, балки уни аниқ меъёрда ушлаб туришда.

Физик нуқтаи назардан, тўғри танланган босим батареянинг ички структурасини барқарорлаштиради ва унинг кенгайиб-қисқариши натижасида юзага келадиган вайронкор таъсирларни камайтиради. Батарея қариган сари унинг шакли ўзгариши сабабли, муҳандислар вақт ўтиши билан мослашувчан (динамик) босим тизимини яратишлари лозим бўлади.

Келажакдаги истиқболлар

Ҳозирча ушбу тадқиқот лаборатория шароитида амалга оширилган бўлиб, уни дарҳол серияли ишлаб чиқариладиган электромобилларга татбиқ этиш имконсиз. Кейинги босқичда олимлар бутун бир батарея пакетлари учун босимни бошқариш имконини берувчи муҳандислик ечимларини ишлаб чиқишлари керак бўлади.

Шунга қарамай, мазкур иш аллақачон Камбридге Энтерприсе орқали патент ҳимоясига олинган. Бу кашфиёт аккумуляторлар технологиясини ривожлантиришда мураккаб кимёвий формулалардан кўра, механик жараёнларни оптималлаштириш самаралироқ бўлиши мумкинлигини исботламоқда. Агар ушбу усул амалиётга жорий этилса, электромобил эгалари батареяни алмаштирмасдан икки баравар узоқроқ масофани босиб ўтиш имкониятига эга бўладилар.

ЭлектромобилАккумуляторТехнологияКембрижИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple компаниясининг илк буклама iPhone смартфони: Тақдимот вақти ва нархи маълум бўлдиApple компаниясининг илк буклама iPhone смартфони: Тақдимот вақти ва нархи маълум бўлдиБугун, 15:57ССЖ-100 самолётларининг двигателлари янгиланади: Россия авиациясида катта ўзгаришларССЖ-100 самолётларининг двигателлари янгиланади: Россия авиациясида катта ўзгаришларБугун, 15:20Wildberries сунъий интеллект ёрдамида ўзгартирилган шарҳларни белгилашни бошладиWildberries сунъий интеллект ёрдамида ўзгартирилган шарҳларни белгилашни бошладиБугун, 14:58Смарт кўзойнаклар бозорида янги етакчи: Эвен Реалитиес қиймати 1 миллиард долларга етдиСмарт кўзойнаклар бозорида янги етакчи: Эвен Реалитиес қиймати 1 миллиард долларга етдиБугун, 14:28Россиянинг янги Байкал самолётини сертификатлаш муддати 2027-йилга кўчирилдиРоссиянинг янги Байкал самолётини сертификатлаш муддати 2027-йилга кўчирилдиБугун, 14:26Астрономлар Ерга яқин масофадаги ГЖ 3378б супер-Ер сайёрасини қайта ўрганишдиАстрономлар Ерга яқин масофадаги ГЖ 3378б супер-Ер сайёрасини қайта ўрганишдиБугун, 13:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги