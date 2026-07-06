Алпҳонсо Давиес ЖЧ-2026даги муваффақиятсизликдан сўнг ўз кечинмаларини ўртоқлашди
Канада терма жамоаси ва Бавария клубининг юлдузли ҳимоячиси Алпҳонсо Давиес 2026-йилги жаҳон чемпионатини ўз фаолиятидаги энг қийин даврлардан бири деб атади. Турнир мезбонларидан бири бўлган Канада учун мусобақа нимчорак финалда якунига етди, аммо жамоанинг асосий етакчиси жароҳат сабабли майдонда деярли кўриниш бермади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Хюстон шаҳрида бўлиб ўтган 1/8 финал босқичида Канада Марокаш терма жамоасига 0:3 ҳисобида имкониятни бой берди. Жессе Марсч бошчилигидаги жамоа ўзининг мардона ўйини билан кўпчиликнинг таҳсинига сазовор бўлган бўлса-да, таркибда Алпҳонсо Давиес каби иқтидор эгасининг йўқлиги ҳал қилувчи паллада ўз сўзини айтди. Бавария аъзоси бутун ўйинни захира ўриндиғида ўтказишга мажбур бўлди.
Goal.com нашрининг хабар беришича, 25 ёшли футболчи ижтимоий тармоқлар орқали мухлисларга мурожаат қилиб, турнир давомида уни қийнаган жисмоний ва руҳий қийинчиликлар ҳақида сўзлаб берган. Давиес май ойидан бери давом этаётган тизза орти пайидаги жароҳати сабабли ўзининг энг яхши формасига кира олмаганини тан олди.
Жароҳат ва руҳий босим"Жаҳон чемпионатидаги йўлимиз бундай якунланишини хоҳламаган эдик. Канадани дунёнинг энг йирик саҳнасида ҳимоя қилиш мен учун ҳар доим шараф. Мамлакат учун борини берган жамоадошларим билан фахрланаман", — деб ёзди футболчи ўз саҳифасида. Унинг сўзларига кўра, жароҳат сабабли жамоасига ёрдам бера олмагани унга қаттиқ зарба бўлган.
Алпҳонсо Давиес бутун турнир давомида атиги 15 дақиқа майдонда ҳаракат қилди. Бу каби кам кўрсаткич футболчининг жисмоний ҳолати мусобақа талабларига мутлақо жавоб бермаганидан далолат беради. Бироқ, у буни баҳона сифатида кўрсатишни истамаяпти. "Мен баҳоналарга ишонмайман. Футбол муваффақиятсизликларга тўла, асосийси уларга қандай жавоб қайтаришингиздир", — дея қўшимча қилди у.
Ушбу ҳолат нафақат Канада терма жамоаси, балки Бавария клуби учун ҳам ташвишли ҳолатдир. Мюнхенликлар ўзининг энг тезкор қанот ҳимоячиси янги мавсум олдидан тўлиқ тикланишига умид қилмоқда. Давиеснинг таъкидлашича, бу омадсизлик уни янада кучлироқ бўлишга ва машғулотларда қаттиқроқ ишлашга ундайди.
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам Алпҳонсо Давиес каби жаҳон даражасидаги юлдузнинг бундай йирик турнирда ўзини кўрсата олмагани кутилмаган ҳол бўлди. Канада терма жамоаси эса Давиеснинг йўқлигида ҳам муносиб қаршилик кўрсатишга ҳаракат қилиб, келажак учун катта пойдевор яратганини исботлади.
…