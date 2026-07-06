Алпҳонсо Давиес ЖЧ-2026даги муваффақиятсизликдан сўнг ўз кечинмаларини ўртоқлашди

·0·Спорт
Алпҳонсо Давиес ЖЧ-2026даги муваффақиятсизликдан сўнг ўз кечинмаларини ўртоқлашди

Канада терма жамоаси ва Бавария клубининг юлдузли ҳимоячиси Алпҳонсо Давиес 2026-йилги жаҳон чемпионатини ўз фаолиятидаги энг қийин даврлардан бири деб атади. Турнир мезбонларидан бири бўлган Канада учун мусобақа нимчорак финалда якунига етди, аммо жамоанинг асосий етакчиси жароҳат сабабли майдонда деярли кўриниш бермади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Хюстон шаҳрида бўлиб ўтган 1/8 финал босқичида Канада Марокаш терма жамоасига 0:3 ҳисобида имкониятни бой берди. Жессе Марсч бошчилигидаги жамоа ўзининг мардона ўйини билан кўпчиликнинг таҳсинига сазовор бўлган бўлса-да, таркибда Алпҳонсо Давиес каби иқтидор эгасининг йўқлиги ҳал қилувчи паллада ўз сўзини айтди. Бавария аъзоси бутун ўйинни захира ўриндиғида ўтказишга мажбур бўлди.

Goal.com нашрининг хабар беришича, 25 ёшли футболчи ижтимоий тармоқлар орқали мухлисларга мурожаат қилиб, турнир давомида уни қийнаган жисмоний ва руҳий қийинчиликлар ҳақида сўзлаб берган. Давиес май ойидан бери давом этаётган тизза орти пайидаги жароҳати сабабли ўзининг энг яхши формасига кира олмаганини тан олди.

Жароҳат ва руҳий босим

"Жаҳон чемпионатидаги йўлимиз бундай якунланишини хоҳламаган эдик. Канадани дунёнинг энг йирик саҳнасида ҳимоя қилиш мен учун ҳар доим шараф. Мамлакат учун борини берган жамоадошларим билан фахрланаман", — деб ёзди футболчи ўз саҳифасида. Унинг сўзларига кўра, жароҳат сабабли жамоасига ёрдам бера олмагани унга қаттиқ зарба бўлган.

Алпҳонсо Давиес бутун турнир давомида атиги 15 дақиқа майдонда ҳаракат қилди. Бу каби кам кўрсаткич футболчининг жисмоний ҳолати мусобақа талабларига мутлақо жавоб бермаганидан далолат беради. Бироқ, у буни баҳона сифатида кўрсатишни истамаяпти. "Мен баҳоналарга ишонмайман. Футбол муваффақиятсизликларга тўла, асосийси уларга қандай жавоб қайтаришингиздир", — дея қўшимча қилди у.

Ушбу ҳолат нафақат Канада терма жамоаси, балки Бавария клуби учун ҳам ташвишли ҳолатдир. Мюнхенликлар ўзининг энг тезкор қанот ҳимоячиси янги мавсум олдидан тўлиқ тикланишига умид қилмоқда. Давиеснинг таъкидлашича, бу омадсизлик уни янада кучлироқ бўлишга ва машғулотларда қаттиқроқ ишлашга ундайди.

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам Алпҳонсо Давиес каби жаҳон даражасидаги юлдузнинг бундай йирик турнирда ўзини кўрсата олмагани кутилмаган ҳол бўлди. Канада терма жамоаси эса Давиеснинг йўқлигида ҳам муносиб қаршилик кўрсатишга ҳаракат қилиб, келажак учун катта пойдевор яратганини исботлади.

Алпҳонсо ДавиесБаварияКанадаЖЧ-2026Футбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сандро Тонали рекорд сумма эвазига Тоттенхемга кўчиб ўтдиСандро Тонали рекорд сумма эвазига Тоттенхемга кўчиб ўтдиБугун, 16:19Винисиус Жуниор Бразилия терма жамоасидаги пеналти можаросига ойдинлик киритдиВинисиус Жуниор Бразилия терма жамоасидаги пеналти можаросига ойдинлик киритдиБугун, 15:38Карлуш Кейруш Гана терма жамоасини тарк этдиКарлуш Кейруш Гана терма жамоасини тарк этдиБугун, 15:18Малика Ингрид кийиниш хонасида Холандни қучоқладиМалика Ингрид кийиниш хонасида Холандни қучоқладиБугун, 15:01Криштиану Роналду фаолиятини якунлаш ҳақидаги саволларга кескин жавоб қайтардиКриштиану Роналду фаолиятини якунлаш ҳақидаги саволларга кескин жавоб қайтардиБугун, 14:57Ламине Ямал, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд нима учун Месси ҳамда Роналдо даражасига чиқа олмайди?Ламине Ямал, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд нима учун Месси ҳамда Роналдо даражасига чиқа олмайди?Бугун, 13:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди