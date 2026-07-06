Redmi Ноте 17 туркуми илк бор намойиш этилди: 9000 мА·соатли аккумулятор ва янги дизайн
Ўзбекистон смартфон бозорида энг харидоргир ҳисобланган Redmi Ноте серияси янгиланиш арафасида. Тармоқларда кутилаётган Redmi Ноте 17 ва Redmi Ноте 17 Pro моделларининг илк расмий тизер тасвирлари пайдо бўлди. Ушбу қурилмалар нафақат ташқи кўриниши, балки техник имкониятлари, хусусан, аккумулятор сиғими бўйича ҳам фойдаланувчиларни ҳайратда қолдириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Redmi бренди янги авлодда камера блокининг дизайнини тубдан ўзгартирган. Агар ўтган йилги моделларда камералар корпуснинг юқори қисмида марказда жойлашган бўлса, Redmi Ноте 17 сериясида модуллар юқори чап бурчакка кўчирилган. Ташқи кўринишдаги бу ўзгариш қурилмаларга янада замонавий ва ихчам қиёфа бахш этган.
Техник хусусиятлар ва дисплей имкониятлариИнсайдерларнинг хабар беришича, ҳар иккала смартфон 6,83 дюймли текис OLED-дисплейлар билан жиҳозланади. Экранлар 1,5К аниқликдаги тасвирни қўллаб-қувватлаши айтилмоқда, бу эса ўрта синф қурилмалари учун жуда юқори кўрсаткичдир. Шунингдек, моделлар Android 16 базасидаги энг сўнгги HyperOS 3.1 қобиғида ишлайди.
Асосий Redmi Ноте 17 модели Snapdragon 6с Ген 4 процессори ҳамда 67 ваттли тезкор қувватлаш технологиясига эга бўлади. Қурилманинг бош камераси 50 мегапикселли модулдан иборат. Pro версия эса янада кучлироқ Snapdragon 6 Ген 5 чипи билан таъминланади. Энг диққатга сазовор жиҳати, Redmi Ноте 17 Pro моделига қарийб 9000 мА·соат сиғимли улкан аккумулятор ўрнатилиши тахмин қилинмоқда.
Redmi Ноте 17 Pro Max: Ҳақиқий рекордчиТуркумнинг энг юқори поғонасидан жой оладиган Redmi Ноте 17 Pro Max модели ҳақида ҳам дастлабки маълумотлар очиқланди. Ушбу смартфон MediaTek Dimensity 7500 платформасида ишлайди ва 200 мегапикселли профессионал камера билан жиҳозланади. Энг асосийси, унинг аккумулятори 10 100 мА·соат сиғимга эга бўлиши кутилмоқда, бу эса смартфонлар бозорида янги стандартни белгилаб бериши мумкин.
Янги смартфонлар қуйидаги умумий хусусиятларга эга бўлади:
- Стерео карнайлар ва юқори сифатли овоз тизими;
- Сув ва чангдан ҳимояланган корпус;
- Яхшиланган тунги суратга олиш режимлари;
- Тезкор ва энергия тежамкор хотира модуллари.
Redmi Ноте 17 туркумининг расмий тақдимоти шу ойнинг охирига қадар Хитойда бўлиб ўтиши тасдиқланган. Ўзбекистон бозорига ушбу моделлар глобал версияда бироз кечроқ кириб келиши кутилмоқда, бироқ уларнинг ҳамёнбоп нархи ва юқори автономлиги ҳозирдан маҳаллий харидорлар эътиборини тортмоқда.
…