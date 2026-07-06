Redmi Ноте 17 туркуми илк бор намойиш этилди: 9000 мА·соатли аккумулятор ва янги дизайн

·0·Техно
Redmi Ноте 17 туркуми илк бор намойиш этилди: 9000 мА·соатли аккумулятор ва янги дизайн

Ўзбекистон смартфон бозорида энг харидоргир ҳисобланган Redmi Ноте серияси янгиланиш арафасида. Тармоқларда кутилаётган Redmi Ноте 17 ва Redmi Ноте 17 Pro моделларининг илк расмий тизер тасвирлари пайдо бўлди. Ушбу қурилмалар нафақат ташқи кўриниши, балки техник имкониятлари, хусусан, аккумулятор сиғими бўйича ҳам фойдаланувчиларни ҳайратда қолдириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Redmi бренди янги авлодда камера блокининг дизайнини тубдан ўзгартирган. Агар ўтган йилги моделларда камералар корпуснинг юқори қисмида марказда жойлашган бўлса, Redmi Ноте 17 сериясида модуллар юқори чап бурчакка кўчирилган. Ташқи кўринишдаги бу ўзгариш қурилмаларга янада замонавий ва ихчам қиёфа бахш этган.

Техник хусусиятлар ва дисплей имкониятлари

Инсайдерларнинг хабар беришича, ҳар иккала смартфон 6,83 дюймли текис OLED-дисплейлар билан жиҳозланади. Экранлар 1,5К аниқликдаги тасвирни қўллаб-қувватлаши айтилмоқда, бу эса ўрта синф қурилмалари учун жуда юқори кўрсаткичдир. Шунингдек, моделлар Android 16 базасидаги энг сўнгги HyperOS 3.1 қобиғида ишлайди.

Асосий Redmi Ноте 17 модели Snapdragon 6с Ген 4 процессори ҳамда 67 ваттли тезкор қувватлаш технологиясига эга бўлади. Қурилманинг бош камераси 50 мегапикселли модулдан иборат. Pro версия эса янада кучлироқ Snapdragon 6 Ген 5 чипи билан таъминланади. Энг диққатга сазовор жиҳати, Redmi Ноте 17 Pro моделига қарийб 9000 мА·соат сиғимли улкан аккумулятор ўрнатилиши тахмин қилинмоқда.

Redmi Ноте 17 Pro Max: Ҳақиқий рекордчи

Туркумнинг энг юқори поғонасидан жой оладиган Redmi Ноте 17 Pro Max модели ҳақида ҳам дастлабки маълумотлар очиқланди. Ушбу смартфон MediaTek Dimensity 7500 платформасида ишлайди ва 200 мегапикселли профессионал камера билан жиҳозланади. Энг асосийси, унинг аккумулятори 10 100 мА·соат сиғимга эга бўлиши кутилмоқда, бу эса смартфонлар бозорида янги стандартни белгилаб бериши мумкин.

Янги смартфонлар қуйидаги умумий хусусиятларга эга бўлади:

  • Стерео карнайлар ва юқори сифатли овоз тизими;
  • Сув ва чангдан ҳимояланган корпус;
  • Яхшиланган тунги суратга олиш режимлари;
  • Тезкор ва энергия тежамкор хотира модуллари.

Redmi Ноте 17 туркумининг расмий тақдимоти шу ойнинг охирига қадар Хитойда бўлиб ўтиши тасдиқланган. Ўзбекистон бозорига ушбу моделлар глобал версияда бироз кечроқ кириб келиши кутилмоқда, бироқ уларнинг ҳамёнбоп нархи ва юқори автономлиги ҳозирдан маҳаллий харидорлар эътиборини тортмоқда.

RedmiСмартфонТехнологияAndroidXiaomi
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Статион Ф Европанинг сунъий интеллект марказига айланмоқда: Ф/аи дастурининг янги босқичиСтатион Ф Европанинг сунъий интеллект марказига айланмоқда: Ф/аи дастурининг янги босқичиБугун, 18:29Эволуте янги и-Sky ва и-Спасе моделларини тақдим этди: Ишлаб чиқариш тафсилотлари маълумЭволуте янги и-Sky ва и-Спасе моделларини тақдим этди: Ишлаб чиқариш тафсилотлари маълумБугун, 17:51SpaceX ярим йил ичида 260 та Starlink сунъий йўлдошини орбитадан чиқардиSpaceX ярим йил ичида 260 та Starlink сунъий йўлдошини орбитадан чиқардиБугун, 17:22Кембриж олимлари электромобил аккумуляторлари умрини узайтиришнинг оддий йўлини топдиКембриж олимлари электромобил аккумуляторлари умрини узайтиришнинг оддий йўлини топдиБугун, 16:26Apple компаниясининг илк буклама iPhone смартфони: Тақдимот вақти ва нархи маълум бўлдиApple компаниясининг илк буклама iPhone смартфони: Тақдимот вақти ва нархи маълум бўлдиБугун, 15:57ССЖ-100 самолётларининг двигателлари янгиланади: Россия авиациясида катта ўзгаришларССЖ-100 самолётларининг двигателлари янгиланади: Россия авиациясида катта ўзгаришларБугун, 15:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги