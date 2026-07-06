Луис де ла Фуенте: "Криштиано Роналдо майдонга тушмаслигини афзал кўрган бўлардим"
Жаҳон футболи ишқибозлари 2026-йилги Жаҳон чемпионатининг нимчорак финал босқичида навбатдаги "Иберия дербиси" гувоҳига айланишади. Испания ва Португалия терма жамоалари ўртасидаги муросасиз баҳс олдидан Испания бош мураббийи Луис де ла Фуенте ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг таъкидлашича, рақиб сафида 41 ёшли Криштиано Роналдо каби хавфли ҳужумчининг борлиги Испания ҳимояси учун жиддий синов бўлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Де ла Фуенте Португалия сардорининг ҳамон ўйин тақдирини ҳал қила олиш қобилиятига юқори баҳо берган. Гарчи Роналдо фаолиятининг сўнгги босқичини ўтаётган бўлса-да, Испания устози уни асосий хавф манбаи сифатида кўрмоқда. Мураббий очиқчасига Роналдонинг майдонда бўлмаслигини хоҳлашини, аммо у барибир ўйнашига ишонишини маълум қилди.
Тарихдаги энг яхшилардан бири"Мен Криштиано ва у каби характерга, улкан амбицияларга эга инсонларга қойил қоламан. У барча учун ўрнак бўла олади. Ўзидаги иқтидор ва маҳорат билан у ҳар қандай вазиятда ўйин тақдирини ҳал қилиши мумкин. Ростини айтсам, унинг бизга қарши ўйнамаслигини афзал кўрган бўлардим, бироқ у майдонга тушади деб ўйлайман. Биз тарихдаги энг буюк футболчилардан бирининг ўйинидан завқланамиз ва ундан устун келишга ҳаракат қиламиз", — дейди Луис де ла Фуенте.
Ҳозирда Ал-Насср клуби шарафини ҳимоя қилаётган Роналдо атрофида турли баҳс-мунозаралар тўхтамаяпти. Баъзи экспертлар унинг ёши Роберто Мартинез бошчилигидаги жамоа тезлигига салбий таъсир қилаётганини айтса-да, Испания лагерида бундай қарашларга қўшилишмаяпти. Хусусан, Барселона ярим ҳимоячиси Гави ҳам фахрий ҳужумчининг ҳамон хавфли эканлигини таъкидлаган.
Сўнгги рақс ва масъулиятМазкур учрашув нафақат чорак финал йўлланмаси, балки ҳиссий жиҳатдан ҳам катта аҳамиятга эга. Реал Мадрид ва Манчестер Юнайтед собиқ юлдузи учун бу турнир фаолиятидаги сўнгги Жаҳон чемпионати ҳисобланади. 41 ёшли ҳужумчи ҳар бир плей-офф ўйинига ўзининг сўнгги жанги сифатида қарамоқда. Бу эса унинг мотивациясини янада ошириши шубҳасиз.
Испания ҳимоячилари учун асосий вазифа — бир сония ҳам диққатни йўқотмасликдир. Де ла Фуенте ўз шогирдларига Роналдога бўш ҳудуд қолдирмаслик бўйича кўрсатма берган. Унинг фикрича, бундай савиядаги юлдузларга берилган кичик имконият ҳам гол билан якунланиши мумкин. Шу билан бирга, мураббий ўз ҳимоячиларининг кучига ишонишини ва вазиятни назорат қила олишларини қўшимча қилди.
Криштиано Роналдо эса танқидларга жавобан ўзининг терма жамоадаги роли ҳамон муҳимлигини айтиб келмоқда. "Мен қачон тўхташни ўзим ҳал қиламан, бошқалар эмас", дея қатъий оҳангда жавоб берган ҳужумчи, Испанияга қарши баҳсда ўз сўзини айтишга тайёр. Энди барча нигоҳлар Арлингтондаги АТ&Т Стадиум ўйингоҳига қаратилган бўлиб, у ерда икки гранд жамоа ўртасидаги муросасиз кураш кечади.
…