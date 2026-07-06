Луис де ла Фуенте: "Криштиано Роналдо майдонга тушмаслигини афзал кўрган бўлардим"

·1·Спорт
Луис де ла Фуенте: "Криштиано Роналдо майдонга тушмаслигини афзал кўрган бўлардим"

Жаҳон футболи ишқибозлари 2026-йилги Жаҳон чемпионатининг нимчорак финал босқичида навбатдаги "Иберия дербиси" гувоҳига айланишади. Испания ва Португалия терма жамоалари ўртасидаги муросасиз баҳс олдидан Испания бош мураббийи Луис де ла Фуенте ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг таъкидлашича, рақиб сафида 41 ёшли Криштиано Роналдо каби хавфли ҳужумчининг борлиги Испания ҳимояси учун жиддий синов бўлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Де ла Фуенте Португалия сардорининг ҳамон ўйин тақдирини ҳал қила олиш қобилиятига юқори баҳо берган. Гарчи Роналдо фаолиятининг сўнгги босқичини ўтаётган бўлса-да, Испания устози уни асосий хавф манбаи сифатида кўрмоқда. Мураббий очиқчасига Роналдонинг майдонда бўлмаслигини хоҳлашини, аммо у барибир ўйнашига ишонишини маълум қилди.

Тарихдаги энг яхшилардан бири

"Мен Криштиано ва у каби характерга, улкан амбицияларга эга инсонларга қойил қоламан. У барча учун ўрнак бўла олади. Ўзидаги иқтидор ва маҳорат билан у ҳар қандай вазиятда ўйин тақдирини ҳал қилиши мумкин. Ростини айтсам, унинг бизга қарши ўйнамаслигини афзал кўрган бўлардим, бироқ у майдонга тушади деб ўйлайман. Биз тарихдаги энг буюк футболчилардан бирининг ўйинидан завқланамиз ва ундан устун келишга ҳаракат қиламиз", — дейди Луис де ла Фуенте.

Ҳозирда Ал-Насср клуби шарафини ҳимоя қилаётган Роналдо атрофида турли баҳс-мунозаралар тўхтамаяпти. Баъзи экспертлар унинг ёши Роберто Мартинез бошчилигидаги жамоа тезлигига салбий таъсир қилаётганини айтса-да, Испания лагерида бундай қарашларга қўшилишмаяпти. Хусусан, Барселона ярим ҳимоячиси Гави ҳам фахрий ҳужумчининг ҳамон хавфли эканлигини таъкидлаган.

Сўнгги рақс ва масъулият

Мазкур учрашув нафақат чорак финал йўлланмаси, балки ҳиссий жиҳатдан ҳам катта аҳамиятга эга. Реал Мадрид ва Манчестер Юнайтед собиқ юлдузи учун бу турнир фаолиятидаги сўнгги Жаҳон чемпионати ҳисобланади. 41 ёшли ҳужумчи ҳар бир плей-офф ўйинига ўзининг сўнгги жанги сифатида қарамоқда. Бу эса унинг мотивациясини янада ошириши шубҳасиз.

Испания ҳимоячилари учун асосий вазифа — бир сония ҳам диққатни йўқотмасликдир. Де ла Фуенте ўз шогирдларига Роналдога бўш ҳудуд қолдирмаслик бўйича кўрсатма берган. Унинг фикрича, бундай савиядаги юлдузларга берилган кичик имконият ҳам гол билан якунланиши мумкин. Шу билан бирга, мураббий ўз ҳимоячиларининг кучига ишонишини ва вазиятни назорат қила олишларини қўшимча қилди.

Криштиано Роналдо эса танқидларга жавобан ўзининг терма жамоадаги роли ҳамон муҳимлигини айтиб келмоқда. "Мен қачон тўхташни ўзим ҳал қиламан, бошқалар эмас", дея қатъий оҳангда жавоб берган ҳужумчи, Испанияга қарши баҳсда ўз сўзини айтишга тайёр. Энди барча нигоҳлар Арлингтондаги АТ&Т Стадиум ўйингоҳига қаратилган бўлиб, у ерда икки гранд жамоа ўртасидаги муросасиз кураш кечади.

Криштиано РоналдоИспанияПортугалияЖаҳон ЧемпионатиЛуис Де Ла Фуенте
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026 чоракфинали тарихий чемпионларсиз қолдиЖЧ-2026 чоракфинали тарихий чемпионларсиз қолдиБугун, 17:36Блаттер FIFAни танқид қилди: «Футбол сиёсат майдони эмас»Блаттер FIFAни танқид қилди: «Футбол сиёсат майдони эмас»Бугун, 17:33Эрлинг Холанд: «Бу Норвегия тарихидаги энг буюк ўйин»Эрлинг Холанд: «Бу Норвегия тарихидаги энг буюк ўйин»Бугун, 17:28Тонали «Тоттенҳэм» тарихидаги энг қиммат футболчи бўлдиТонали «Тоттенҳэм» тарихидаги энг қиммат футболчи бўлдиБугун, 17:25Педри Лионель Месси ҳақида: Унинг 2026-йилги жаҳон чемпионатида қилаётган ишлари ақлбовар қилмасПедри Лионель Месси ҳақида: Унинг 2026-йилги жаҳон чемпионатида қилаётган ишлари ақлбовар қилмасБугун, 17:15«Реал» раҳбарияти футболчилар натижасидан ҳайратда«Реал» раҳбарияти футболчилар натижасидан ҳайратдаБугун, 17:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди