Статион Ф Европанинг сунъий интеллект марказига айланмоқда: Ф/аи дастурининг янги босқичи
Франциялик миллиардер Хавиер Ниел томонидан асос солинган Париждаги машҳур Статион Ф стартап хаби ўзининг Ф/аи акселератор дастурининг янги босқичига тайёргарлик кўрмоқда. Ушбу лойиҳа Европадаги энг истиқболли сунъий интеллект (AI) стартаплари учун ўзига хос трамплин вазифасини ўташи кутилмоқда. Жорий йилнинг январ ойида ишга туширилган дастурнинг иккинчи мавсуми сентябрь ойида старт олади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ф/аи дастурининг асосий мақсади — сунъий интеллект йўналишида ишлаётган ёш жамоаларга бир неча ҳафта ичида дастлабки маҳсулотни яратишдан реал даромад олиш босқичига ўтишда ёрдам беришдир. 500 минг квадрат метрдан ортиқ майдонни эгаллаган Статион Ф шунчаки коворкинг майдони эмас, балки глобал технологик экотизимнинг марказий бўғинига айланиб улгурди. TechCrunch нашрига берган интервюсида марказ директори Роханне Варза ушбу мажмуанинг таъсири жисмоний чегаралардан анча кенг эканини таъкидлади.
Статион Ф ҳар йили ўз бағрига оладиган 1000 га яқин компаниялар орасидан энг кучли 40 тасини саралаб олади (Футуре 40). Эътиборлиси шундаки, 2024-йилги рўйхатдаги деярли барча жамоалар ўз бизнес жараёнларига сунъий интеллект технологияларини интеграция қилган. Бу эса замонавий технологиялар бозорида AI нақадар муҳим ўрин тутаётганидан далолат беради.
Глобал ҳамкорлик ва йирик инвестицияларМазкур стартап хаби нафақат ёш тадбиркорларни қўллаб-қувватлайди, балки 2022-йилдан буён Футуре 40 рўйхатига кирган истиқболли лойиҳаларнинг акциядорига ҳам айланиб келмоқда. Статион Ф ўзининг нуфузи ва Хавиер Ниелнинг алоқалари туфайли Европа технологик саҳнасининг муҳим нуқтасига айланди. Буни марказга 2017-йилдан бери 11 маротаба президентлар ташриф буюргани, жумладан, Эмманюэль Макроннинг доимий эътиборида экани ҳам тасдиқлайди.
Ф/аи дастурининг биринчи босқичи дунёдаги энг йирик технологик гигантлар томонидан қўллаб-қувватланди. Улар орасида қуйидаги компаниялар бор:
- Google, Meta ва Microsoft
- OpenAI, Anthropic ва Mistral AI
- NVIDIA ҳамкорлари бўлган AMD ва Qualcomm
- AWS ва Hugging Face
Янги эълон қилинган маълумотларга кўра, дастурнинг иккинчи босқичига Элевен Лабс, Небиус, Рипплинг, ОпенРоутер, ҲубSpot ва GitHub каби машҳур брендлар ҳам қўшилмоқда. Роханне Варзанинг сўзларига кўра, асосий мақсад — Европада ўз фаолиятини бошламоқчи бўлган AI стартаплари учун барча йирик ўйинчилар билан алоқа ўрнатишни максимал даражада осонлаштиришдир.
Дастурнинг самарадорлиги аллақачон ўз исботини топмоқда. Масалан, биринчи мавсум битирувчиларидан бири бўлган Алпик жамоаси Деэл томонидан ташкил этилган Те Питч танловининг глобал финалида ғолиб чиқди. Яна бир стартап — Рипплетиде эса OpenAI Кодех Ҳаккатон мусобақасида биринчи ўринни эгаллаб, халқаро миқёсда эътироф этилди. Бу каби ютуқлар Парижнинг яқин келажакда сунъий интеллект соҳасида Силикон водийсига муносиб рақобатчи бўла олишини кўрсатмоқда.
…