Статион Ф Европанинг сунъий интеллект марказига айланмоқда: Ф/аи дастурининг янги босқичи

·0·Техно
Статион Ф Европанинг сунъий интеллект марказига айланмоқда: Ф/аи дастурининг янги босқичи

Франциялик миллиардер Хавиер Ниел томонидан асос солинган Париждаги машҳур Статион Ф стартап хаби ўзининг Ф/аи акселератор дастурининг янги босқичига тайёргарлик кўрмоқда. Ушбу лойиҳа Европадаги энг истиқболли сунъий интеллект (AI) стартаплари учун ўзига хос трамплин вазифасини ўташи кутилмоқда. Жорий йилнинг январ ойида ишга туширилган дастурнинг иккинчи мавсуми сентябрь ойида старт олади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ф/аи дастурининг асосий мақсади — сунъий интеллект йўналишида ишлаётган ёш жамоаларга бир неча ҳафта ичида дастлабки маҳсулотни яратишдан реал даромад олиш босқичига ўтишда ёрдам беришдир. 500 минг квадрат метрдан ортиқ майдонни эгаллаган Статион Ф шунчаки коворкинг майдони эмас, балки глобал технологик экотизимнинг марказий бўғинига айланиб улгурди. TechCrunch нашрига берган интервюсида марказ директори Роханне Варза ушбу мажмуанинг таъсири жисмоний чегаралардан анча кенг эканини таъкидлади.

Статион Ф ҳар йили ўз бағрига оладиган 1000 га яқин компаниялар орасидан энг кучли 40 тасини саралаб олади (Футуре 40). Эътиборлиси шундаки, 2024-йилги рўйхатдаги деярли барча жамоалар ўз бизнес жараёнларига сунъий интеллект технологияларини интеграция қилган. Бу эса замонавий технологиялар бозорида AI нақадар муҳим ўрин тутаётганидан далолат беради.

Глобал ҳамкорлик ва йирик инвестициялар

Мазкур стартап хаби нафақат ёш тадбиркорларни қўллаб-қувватлайди, балки 2022-йилдан буён Футуре 40 рўйхатига кирган истиқболли лойиҳаларнинг акциядорига ҳам айланиб келмоқда. Статион Ф ўзининг нуфузи ва Хавиер Ниелнинг алоқалари туфайли Европа технологик саҳнасининг муҳим нуқтасига айланди. Буни марказга 2017-йилдан бери 11 маротаба президентлар ташриф буюргани, жумладан, Эмманюэль Макроннинг доимий эътиборида экани ҳам тасдиқлайди.

Ф/аи дастурининг биринчи босқичи дунёдаги энг йирик технологик гигантлар томонидан қўллаб-қувватланди. Улар орасида қуйидаги компаниялар бор:

  • Google, Meta ва Microsoft
  • OpenAI, Anthropic ва Mistral AI
  • NVIDIA ҳамкорлари бўлган AMD ва Qualcomm
  • AWS ва Hugging Face

Янги эълон қилинган маълумотларга кўра, дастурнинг иккинчи босқичига Элевен Лабс, Небиус, Рипплинг, ОпенРоутер, ҲубSpot ва GitHub каби машҳур брендлар ҳам қўшилмоқда. Роханне Варзанинг сўзларига кўра, асосий мақсад — Европада ўз фаолиятини бошламоқчи бўлган AI стартаплари учун барча йирик ўйинчилар билан алоқа ўрнатишни максимал даражада осонлаштиришдир.

Дастурнинг самарадорлиги аллақачон ўз исботини топмоқда. Масалан, биринчи мавсум битирувчиларидан бири бўлган Алпик жамоаси Деэл томонидан ташкил этилган Те Питч танловининг глобал финалида ғолиб чиқди. Яна бир стартап — Рипплетиде эса OpenAI Кодех Ҳаккатон мусобақасида биринчи ўринни эгаллаб, халқаро миқёсда эътироф этилди. Бу каби ютуқлар Парижнинг яқин келажакда сунъий интеллект соҳасида Силикон водийсига муносиб рақобатчи бўла олишини кўрсатмоқда.

Статион ФСунъий IntelлектСтартапТехнологияЕвропа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Redmi Ноте 17 туркуми илк бор намойиш этилди: 9000 мА·соатли аккумулятор ва янги дизайнRedmi Ноте 17 туркуми илк бор намойиш этилди: 9000 мА·соатли аккумулятор ва янги дизайнБугун, 18:25Эволуте янги и-Sky ва и-Спасе моделларини тақдим этди: Ишлаб чиқариш тафсилотлари маълумЭволуте янги и-Sky ва и-Спасе моделларини тақдим этди: Ишлаб чиқариш тафсилотлари маълумБугун, 17:51SpaceX ярим йил ичида 260 та Starlink сунъий йўлдошини орбитадан чиқардиSpaceX ярим йил ичида 260 та Starlink сунъий йўлдошини орбитадан чиқардиБугун, 17:22Кембриж олимлари электромобил аккумуляторлари умрини узайтиришнинг оддий йўлини топдиКембриж олимлари электромобил аккумуляторлари умрини узайтиришнинг оддий йўлини топдиБугун, 16:26Apple компаниясининг илк буклама iPhone смартфони: Тақдимот вақти ва нархи маълум бўлдиApple компаниясининг илк буклама iPhone смартфони: Тақдимот вақти ва нархи маълум бўлдиБугун, 15:57ССЖ-100 самолётларининг двигателлари янгиланади: Россия авиациясида катта ўзгаришларССЖ-100 самолётларининг двигателлари янгиланади: Россия авиациясида катта ўзгаришларБугун, 15:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги