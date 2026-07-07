Килиан Мбаппе ирқчиликка учради: Франция футбол федерацияси судга мурожаат қилди

·41·Спорт
Килиан Мбаппе ирқчиликка учради: Франция футбол федерацияси судга мурожаат қилди

Франция терма жамоаси сардори ва Реал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппе Парагвайлик сенатор Селесте Амарилла томонидан йўлланган ирқчи ҳақоратларга кескин жавоб қайтарди. Жахон чемпионати-2026 нимчорак финалида Франция ва Парагвай жамоалари ўртасидаги ўйиндан сўнг юзага келган ушбу можаро халқаро миқёсда катта резонанс келтириб чиқарди. Goal.com нашри хабарига кўра, Франция футбол федерацияси (ФФФ) ушбу ҳолат бўйича жиноий иш қўзғатиш ва судга мурожаат қилишини расман эълон қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Воқеалар ривожи Франция терма жамоасининг Парагвай устидан қозонилган 1:0 ҳисобидаги ғалабасидан сўнг бошланди. Мағлубиятни ҳазм қила олмаган сенатор Амарилла ижтимоий тармоқларда Мбаппе ва унинг келиб чиқишига нисбатан ўта қўпол ва нафратга тўла фикрларни билдирди. Хусусан, у футболчини "француз бўлишга интилаётган мустамлака қилинган камерунлик" деб атади ва унинг таълим-тарбиясини каmsитувчи ибораларни ишлатди.

Мбаппенинг кескин муносабати

Килиан Мбаппе ўзига нисбатан қилинган бу ҳужумларни жавобсиз қолдирмади. У сенаторнинг ўз лавозимига лойиқ эмаслигини ва унинг хатти-ҳаракатлари бутун бир мамлакат обрўсига путур етказаётганини таъкидлади. "Сиз нафратга лойиқ ва эгаллаб турган лавозимингизга нолойиқ аёлсиз. Сиз бутун мусобақа давомида шараф билан курашган Парагвай халқини ифодаламайсиз", — деб ёзди футболчи ўз баёнотида.

Мбаппе ўз сўзида давом этиб, сенаторнинг ирқчилиги туфайли дунё жамоатчилиги Парагвай терма жамоасининг тарихий натижаларини унутиб, фақатгина ушбу нохуш ҳолатни муҳокама қилаётганидан афсусда эканлигини билдирди. У бундай инсонларга дунё бўйлаб нафрат уруғини сочишга ҳеч қачон йўл қўймаслигини қатъий таъкидлаб ўтди.

Сиёсатчининг айбловлари ва ҳуқуқий оқибатлар

Сенатор Амарилла ўз чиқишларида нафақат ирқчи сўзларни ишлатган, балки футбол майдонида Мбаппега нисбатан жисмоний куч ишлатилмаганидан ҳам афсусда эканини билдирган. У футболчини "янги бойиган, такаббур ва хунук" деб атаб, унинг маданияти ҳақида ҳақоратли қиёслашларни амалга оширган. Бу каби баёнотлар спорт этикаси ва инсон ҳуқуқлари доирасидан мутлақо чиқиб кетган деб баҳоланмоқда.

Франция футбол федерацияси ушбу вазиятни ўта жиддий қабул қилди. Федерация баёнотида айтилишича, сенаторнинг сўзлари жиноий характерга эга ва жазоланиши шарт. ФФФ ўз сардорини ҳимоя қилиш учун барча ҳуқуқий воситаларни ишга солишини ва халқаро суд инстанцияларига мурожаат қилишини тасдиқлади.

Ушбу воқеа футбол оламидаги ирқчилик муаммоси ҳали ҳам долзарб эканлигини кўрсатмоқда. Мбаппенинг жасоратли жавоби ва федерациянинг қатъий позицияси спортчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишда муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Ҳозирда халқаро спорт жамоатчилиги ушбу ҳуқуқий жараённинг натижасини диққат билан кузатмоқда.

Килиан МбаппеРеал МадридИрқчиликФутболФранция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси Алежандро Гарначо билан хайрлашишга тайёр: Лондонликлар трансфер нархини белгиладиЧелси Алежандро Гарначо билан хайрлашишга тайёр: Лондонликлар трансфер нархини белгиладиБугун, 00:57Виргил ван Дижк Ливерпулни тарк этиши мумкин: Милан ҳимоячи учун асосий даъвогарВиргил ван Дижк Ливерпулни тарк этиши мумкин: Милан ҳимоячи учун асосий даъвогарБугун, 00:12Беллетти: Неймар Роналдиньо ихтиро қилган услубни давом эттирди холосБеллетти: Неймар Роналдиньо ихтиро қилган услубни давом эттирди холосКеча, 23:57Португалия — Испания: асосий таркиблар эълон қилиндиПортугалия — Испания: асосий таркиблар эълон қилиндиКеча, 23:57Португалия ва Испания ўйинини биз билан жонли кузатингПортугалия ва Испания ўйинини биз билан жонли кузатингКеча, 22:51Португалия ва Испания нимчорак финал учун асосий таркибни эълон қилдиПортугалия ва Испания нимчорак финал учун асосий таркибни эълон қилдиКеча, 22:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди