Килиан Мбаппе ирқчиликка учради: Франция футбол федерацияси судга мурожаат қилди
Франция терма жамоаси сардори ва Реал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппе Парагвайлик сенатор Селесте Амарилла томонидан йўлланган ирқчи ҳақоратларга кескин жавоб қайтарди. Жахон чемпионати-2026 нимчорак финалида Франция ва Парагвай жамоалари ўртасидаги ўйиндан сўнг юзага келган ушбу можаро халқаро миқёсда катта резонанс келтириб чиқарди. Goal.com нашри хабарига кўра, Франция футбол федерацияси (ФФФ) ушбу ҳолат бўйича жиноий иш қўзғатиш ва судга мурожаат қилишини расман эълон қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Воқеалар ривожи Франция терма жамоасининг Парагвай устидан қозонилган 1:0 ҳисобидаги ғалабасидан сўнг бошланди. Мағлубиятни ҳазм қила олмаган сенатор Амарилла ижтимоий тармоқларда Мбаппе ва унинг келиб чиқишига нисбатан ўта қўпол ва нафратга тўла фикрларни билдирди. Хусусан, у футболчини "француз бўлишга интилаётган мустамлака қилинган камерунлик" деб атади ва унинг таълим-тарбиясини каmsитувчи ибораларни ишлатди.
Мбаппенинг кескин муносабатиКилиан Мбаппе ўзига нисбатан қилинган бу ҳужумларни жавобсиз қолдирмади. У сенаторнинг ўз лавозимига лойиқ эмаслигини ва унинг хатти-ҳаракатлари бутун бир мамлакат обрўсига путур етказаётганини таъкидлади. "Сиз нафратга лойиқ ва эгаллаб турган лавозимингизга нолойиқ аёлсиз. Сиз бутун мусобақа давомида шараф билан курашган Парагвай халқини ифодаламайсиз", — деб ёзди футболчи ўз баёнотида.
Мбаппе ўз сўзида давом этиб, сенаторнинг ирқчилиги туфайли дунё жамоатчилиги Парагвай терма жамоасининг тарихий натижаларини унутиб, фақатгина ушбу нохуш ҳолатни муҳокама қилаётганидан афсусда эканлигини билдирди. У бундай инсонларга дунё бўйлаб нафрат уруғини сочишга ҳеч қачон йўл қўймаслигини қатъий таъкидлаб ўтди.
Сиёсатчининг айбловлари ва ҳуқуқий оқибатларСенатор Амарилла ўз чиқишларида нафақат ирқчи сўзларни ишлатган, балки футбол майдонида Мбаппега нисбатан жисмоний куч ишлатилмаганидан ҳам афсусда эканини билдирган. У футболчини "янги бойиган, такаббур ва хунук" деб атаб, унинг маданияти ҳақида ҳақоратли қиёслашларни амалга оширган. Бу каби баёнотлар спорт этикаси ва инсон ҳуқуқлари доирасидан мутлақо чиқиб кетган деб баҳоланмоқда.
Франция футбол федерацияси ушбу вазиятни ўта жиддий қабул қилди. Федерация баёнотида айтилишича, сенаторнинг сўзлари жиноий характерга эга ва жазоланиши шарт. ФФФ ўз сардорини ҳимоя қилиш учун барча ҳуқуқий воситаларни ишга солишини ва халқаро суд инстанцияларига мурожаат қилишини тасдиқлади.
Ушбу воқеа футбол оламидаги ирқчилик муаммоси ҳали ҳам долзарб эканлигини кўрсатмоқда. Мбаппенинг жасоратли жавоби ва федерациянинг қатъий позицияси спортчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишда муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Ҳозирда халқаро спорт жамоатчилиги ушбу ҳуқуқий жараённинг натижасини диққат билан кузатмоқда.
…