Гигабйте компанияси ҳамёнбоп Эагле ГЛ6Ж ўйин ноутбукини тақдим этди
Компьютер технологиялари бозорида етакчи брендлардан бири ҳисобланган Гигабйте компанияси ўзининг янги Эагле ГЛ6Ж моделини намойиш этди. Ушбу ноутбук ўйин ишқибозлари учун ҳамёнбоп ечим сифатида ишлаб чиқилган бўлиб, у замонавий дизайн ва ўтган авлод аппарат таъминотининг ўзига хос уйғунлигини ўзида мужассам этган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Қурилманинг энг эътиборли жиҳати унинг график қувватида намоён бўлади. ixbt.com маълумотига кўра, Эагле ГЛ6Ж модели фойдаланувчиларга икки хил видео карта танловини таклиф этади: NVIDIA GeForce RTX 4050 Лаптоп ёки бирмунча эскирган GeForce RTX 3050 Лаптоп. Таъкидлаш жоизки, RTX 4050 варианти нафақат юқори унумдорлиги, балки кадрлар генерацияси (DLSS 3) технологиясини қўллаб-қувватлаши билан ҳам устунликка эга.
Техник хусусиятлар ва унумдорликНоутбукнинг "юраги" вазифасини AMD компаниясининг Ryzen 5 7533ҲС процессори бажаради. Гарчи бу процессор Zen 3 архитектурасига асосланган ва энг сўнгги авлод ҳисобланмаса-да, у ўйинлар ва кундалик вазифалар учун етарли қувватни таъминлай олади. Қурилма 16 дюймли, 1200п аниқликдаги дисплей билан жиҳозланган бўлиб, 165 Гс янгиланиш частотаси ўйин жараёнининг силлиқ кечишини кафолатлайди.
Хотира масаласида Гигабйте анча саховатли ёндашган. Фойдаланувчилар оператив хотирани (RAM) 64 GB гача, доимий SSD хотирани эса 4 TB гача кенгайтириш имкониятига эга бўладилар. Бу каби кўрсаткичлар одатда юқори сегментдаги ноутбукларга хос бўлиб, Эагле ГЛ6Ж нинг рақобатбардошлигини оширади.
Корпус ва уланиш имкониятлариНоутбукнинг оғирлиги 2,2 кг ни ташкил этади, қалинлиги эса 20 мм дан 24 мм гача ўзгариб туради. 61 В/соат сиғимли аккумулятор қурилманинг автоном ишлашини таъминлайди. Ташқи қурилмаларни улаш учун қуйидаги портлар мавжуд:
- РЖ45 тармоқ порти;
- HDMI видео чиқиши;
- Иккита USB 3.2 ва битта USB 2.0 порти;
- Замонавий USB-C 3.2 порти.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Гигабйте Эагле ГЛ6Ж ўта кучли бўлмаган, лекин ишончли ва кенгайтириш имконияти юқори бўлган ноутбук қидираётганлар учун мўлжалланган. Эскироқ компонентларнинг қўлланилиши қурилма нархини пасайтиришга хизмат қилган, бу эса ҳозирги иқтисодий шароитда кўплаб харидорлар учун ҳал қилувчи омил бўлиши мумкин.
…