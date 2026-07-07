Гигабйте компанияси ҳамёнбоп Эагле ГЛ6Ж ўйин ноутбукини тақдим этди

·20·Техно
Гигабйте компанияси ҳамёнбоп Эагле ГЛ6Ж ўйин ноутбукини тақдим этди

Компьютер технологиялари бозорида етакчи брендлардан бири ҳисобланган Гигабйте компанияси ўзининг янги Эагле ГЛ6Ж моделини намойиш этди. Ушбу ноутбук ўйин ишқибозлари учун ҳамёнбоп ечим сифатида ишлаб чиқилган бўлиб, у замонавий дизайн ва ўтган авлод аппарат таъминотининг ўзига хос уйғунлигини ўзида мужассам этган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Қурилманинг энг эътиборли жиҳати унинг график қувватида намоён бўлади. ixbt.com маълумотига кўра, Эагле ГЛ6Ж модели фойдаланувчиларга икки хил видео карта танловини таклиф этади: NVIDIA GeForce RTX 4050 Лаптоп ёки бирмунча эскирган GeForce RTX 3050 Лаптоп. Таъкидлаш жоизки, RTX 4050 варианти нафақат юқори унумдорлиги, балки кадрлар генерацияси (DLSS 3) технологиясини қўллаб-қувватлаши билан ҳам устунликка эга.

Техник хусусиятлар ва унумдорлик

Ноутбукнинг "юраги" вазифасини AMD компаниясининг Ryzen 5 7533ҲС процессори бажаради. Гарчи бу процессор Zen 3 архитектурасига асосланган ва энг сўнгги авлод ҳисобланмаса-да, у ўйинлар ва кундалик вазифалар учун етарли қувватни таъминлай олади. Қурилма 16 дюймли, 1200п аниқликдаги дисплей билан жиҳозланган бўлиб, 165 Гс янгиланиш частотаси ўйин жараёнининг силлиқ кечишини кафолатлайди.

Хотира масаласида Гигабйте анча саховатли ёндашган. Фойдаланувчилар оператив хотирани (RAM) 64 GB гача, доимий SSD хотирани эса 4 TB гача кенгайтириш имкониятига эга бўладилар. Бу каби кўрсаткичлар одатда юқори сегментдаги ноутбукларга хос бўлиб, Эагле ГЛ6Ж нинг рақобатбардошлигини оширади.

Корпус ва уланиш имкониятлари

Ноутбукнинг оғирлиги 2,2 кг ни ташкил этади, қалинлиги эса 20 мм дан 24 мм гача ўзгариб туради. 61 В/соат сиғимли аккумулятор қурилманинг автоном ишлашини таъминлайди. Ташқи қурилмаларни улаш учун қуйидаги портлар мавжуд:

  • РЖ45 тармоқ порти;
  • HDMI видео чиқиши;
  • Иккита USB 3.2 ва битта USB 2.0 порти;
  • Замонавий USB-C 3.2 порти.
Сиmsиз алоқа учун Wi-Fi 6E стандарти жорий этилган бўлиб, бу интернет тезлигининг барқарор бўлишини таъминлайди. Ўзбекистон бозорида ушбу ноутбук ўзининг нарх ва сифат мутаносиблиги билан талабалар ва бюджетли ўйин қурилмасини қидираётган фойдаланувчилар эътиборини тортиши мумкин.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Гигабйте Эагле ГЛ6Ж ўта кучли бўлмаган, лекин ишончли ва кенгайтириш имконияти юқори бўлган ноутбук қидираётганлар учун мўлжалланган. Эскироқ компонентларнинг қўлланилиши қурилма нархини пасайтиришга хизмат қилган, бу эса ҳозирги иқтисодий шароитда кўплаб харидорлар учун ҳал қилувчи омил бўлиши мумкин.

ГигабйтеНоутбукNVIDIAGeForce RTXТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NVIDIA GeForce RTX 4080М: Мобил видеокартанинг десктоп талқини кутилмаган натижа кўрсатдиNVIDIA GeForce RTX 4080М: Мобил видеокартанинг десктоп талқини кутилмаган натижа кўрсатдиБугун, 01:53IBM квант компьютери термоядровий энергетика соҳасида илк ҳисоб-китобларни амалга оширдиIBM квант компьютери термоядровий энергетика соҳасида илк ҳисоб-китобларни амалга оширдиБугун, 00:54Vercel раҳбари сунъий интеллект келажаги ҳақида: Агентлар ва хавфсизлик масалалариVercel раҳбари сунъий интеллект келажаги ҳақида: Агентлар ва хавфсизлик масалалариБугун, 00:54Кейчрон компанияси Тундерболт 5 интерфейсли кучли док-станциясини тақдим этдиКейчрон компанияси Тундерболт 5 интерфейсли кучли док-станциясини тақдим этдиБугун, 00:26Apple компанияси Siri овозини тўлиқ шахсийлаштириш имкониятини тақдим этдиApple компанияси Siri овозини тўлиқ шахсийлаштириш имкониятини тақдим этдиБугун, 00:23Сунъий интеллект даври: 2026-йилда глобал технология компанияларида оммавий қисқартиришларСунъий интеллект даври: 2026-йилда глобал технология компанияларида оммавий қисқартиришларКеча, 23:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги