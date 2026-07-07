Челси Алежандро Гарначо билан хайрлашишга тайёр: Лондонликлар трансфер нархини белгилади
Лондоннинг Челси клуби ёзги трансфер ойнасида жамоа таркибида катта тозалаш ишларини олиб боришни режалаштирмоқда. Жамоанинг янги бош мураббийи Хаби Алонсо бошчилигидаги ислоҳотлар доирасида аргентиналик иқтидорли вингер Алежандро Гарначо сотувга қўйилиши кутилмоқда. Манчестер Юнайтед сафидан катта умидлар билан олиб келинган футболчи Стамфорд Бридгеда ўз ўрнини топа олмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Футбол Лондон нашри берган маълумотларга кўра, Челси раҳбарияти атиги бир мавсумдан сўнг 22 ёшли футболчи борасидаги таклифларни тинглашга тайёр. Ўтган йили 40 миллион фунт стерлинг эвазига трансфер қилинган Гарначо клуб лойиҳасининг узоқ муддатли қисми бўла олишини исботлай олмади. Ваҳоланки, у билан 2032-йилгача мўлжалланган ўта узоқ муддатли шартнома имзоланган эди.
Омадсиз мавсум ва беқарорликГарначо ўтган мавсум давомида барча мусобақаларда 43 та ўйинда майдонга тушган бўлса-да, асосий таркибнинг муқим аъзосига айлана олмади. Мураббийлар алмашинуви ва жамоадаги беқарор муҳит унинг ўйинига салбий таъсир кўрсатди. Футболчи бутун мавсум давомида барча турнирларда атиги 8 та гол уришга муваффақ бўлди, шундан фақат биттаси Англия Премер-лигаси ҳиссасига тўғри келади.
Клуб раҳбариятини нафақат голлар сонининг камлиги, балки футболчининг ўйинидаги умумий беқарорлик ҳам ташвишга солмоқда. Goal.com хабарига кўра, Челси раҳбарияти уни сотиш орқали дастлабки сармояни қайтариб олишни кўзламоқда. Шунингдек, футболчининг трансферидан Манчестер Юнайтед ҳам 10 фоиз улуш олиши белгиланган, бу эса лондонликларни юқорироқ нарх сўрашга мажбур қилади.
Италия клублари навбатдаГарначонинг Англиядаги ишлари юришмаган бўлса-да, унинг Европа бозоридаги нуфузи ҳамон юқори. Айни дамда Италия А Серияси вакиллари футболчига жиддий қизиқиш билдирмоқда. Хусусан, Наполи, Ювентус ва Милан клублари вингернинг ҳолатини кузатиб бормоқда. Рома эса футболчини ижарага олиш вариантини кўриб чиқмоқда.
Бироқ, Челси раҳбарияти ижарага бериш бўйича ҳар қандай таклифни рад этишини маълум қилди. Клуб фақат тўлиқ трансфер бўйича музокараларга киришмоқчи. Лондонликлар футболчининг ёши ва салоҳияти сабабли трансфер бозори қизиган паллада унинг учун муносиб нарх таклиф қилинишига ишонч билдирмоқда.
Ушбу трансфер амалга ошса, бу Челси учун навбатдаги қимматбаҳо хатони тузатишга уриниш бўлади. Гарначо учун эса бу ўз фаолиятини қайта тиклаш ва юқори даражадаги ўйинини кўрсатиш учун янги имкониятдир. Ҳозирча расмий музокаралар бошланмаган бўлса-да, ёз охирига қадар ушбу масала ҳал этилиши кутилмоқда.
…