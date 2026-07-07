Челси Алежандро Гарначо билан хайрлашишга тайёр: Лондонликлар трансфер нархини белгилади

·27·Спорт
Челси Алежандро Гарначо билан хайрлашишга тайёр: Лондонликлар трансфер нархини белгилади

Лондоннинг Челси клуби ёзги трансфер ойнасида жамоа таркибида катта тозалаш ишларини олиб боришни режалаштирмоқда. Жамоанинг янги бош мураббийи Хаби Алонсо бошчилигидаги ислоҳотлар доирасида аргентиналик иқтидорли вингер Алежандро Гарначо сотувга қўйилиши кутилмоқда. Манчестер Юнайтед сафидан катта умидлар билан олиб келинган футболчи Стамфорд Бридгеда ўз ўрнини топа олмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Футбол Лондон нашри берган маълумотларга кўра, Челси раҳбарияти атиги бир мавсумдан сўнг 22 ёшли футболчи борасидаги таклифларни тинглашга тайёр. Ўтган йили 40 миллион фунт стерлинг эвазига трансфер қилинган Гарначо клуб лойиҳасининг узоқ муддатли қисми бўла олишини исботлай олмади. Ваҳоланки, у билан 2032-йилгача мўлжалланган ўта узоқ муддатли шартнома имзоланган эди.

Омадсиз мавсум ва беқарорлик

Гарначо ўтган мавсум давомида барча мусобақаларда 43 та ўйинда майдонга тушган бўлса-да, асосий таркибнинг муқим аъзосига айлана олмади. Мураббийлар алмашинуви ва жамоадаги беқарор муҳит унинг ўйинига салбий таъсир кўрсатди. Футболчи бутун мавсум давомида барча турнирларда атиги 8 та гол уришга муваффақ бўлди, шундан фақат биттаси Англия Премер-лигаси ҳиссасига тўғри келади.

Клуб раҳбариятини нафақат голлар сонининг камлиги, балки футболчининг ўйинидаги умумий беқарорлик ҳам ташвишга солмоқда. Goal.com хабарига кўра, Челси раҳбарияти уни сотиш орқали дастлабки сармояни қайтариб олишни кўзламоқда. Шунингдек, футболчининг трансферидан Манчестер Юнайтед ҳам 10 фоиз улуш олиши белгиланган, бу эса лондонликларни юқорироқ нарх сўрашга мажбур қилади.

Италия клублари навбатда

Гарначонинг Англиядаги ишлари юришмаган бўлса-да, унинг Европа бозоридаги нуфузи ҳамон юқори. Айни дамда Италия А Серияси вакиллари футболчига жиддий қизиқиш билдирмоқда. Хусусан, Наполи, Ювентус ва Милан клублари вингернинг ҳолатини кузатиб бормоқда. Рома эса футболчини ижарага олиш вариантини кўриб чиқмоқда.

Бироқ, Челси раҳбарияти ижарага бериш бўйича ҳар қандай таклифни рад этишини маълум қилди. Клуб фақат тўлиқ трансфер бўйича музокараларга киришмоқчи. Лондонликлар футболчининг ёши ва салоҳияти сабабли трансфер бозори қизиган паллада унинг учун муносиб нарх таклиф қилинишига ишонч билдирмоқда.

Ушбу трансфер амалга ошса, бу Челси учун навбатдаги қимматбаҳо хатони тузатишга уриниш бўлади. Гарначо учун эса бу ўз фаолиятини қайта тиклаш ва юқори даражадаги ўйинини кўрсатиш учун янги имкониятдир. Ҳозирча расмий музокаралар бошланмаган бўлса-да, ёз охирига қадар ушбу масала ҳал этилиши кутилмоқда.

ЧелсиАлежандро ГарначоТрансферФутболАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе ирқчиликка учради: Франция футбол федерацияси судга мурожаат қилдиКилиан Мбаппе ирқчиликка учради: Франция футбол федерацияси судга мурожаат қилдиБугун, 00:52Виргил ван Дижк Ливерпулни тарк этиши мумкин: Милан ҳимоячи учун асосий даъвогарВиргил ван Дижк Ливерпулни тарк этиши мумкин: Милан ҳимоячи учун асосий даъвогарБугун, 00:12Беллетти: Неймар Роналдиньо ихтиро қилган услубни давом эттирди холосБеллетти: Неймар Роналдиньо ихтиро қилган услубни давом эттирди холосКеча, 23:57Португалия — Испания: асосий таркиблар эълон қилиндиПортугалия — Испания: асосий таркиблар эълон қилиндиКеча, 23:57Португалия ва Испания ўйинини биз билан жонли кузатингПортугалия ва Испания ўйинини биз билан жонли кузатингКеча, 22:51Португалия ва Испания нимчорак финал учун асосий таркибни эълон қилдиПортугалия ва Испания нимчорак финал учун асосий таркибни эълон қилдиКеча, 22:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди