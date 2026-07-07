Родри Португалияга қарши ўйиндаги хатосини тан олди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Испания терма жамоаси футболчиси Родри Португалияга қарши баҳсдаги ҳаракати учун Бернарду Силвадан кечирим сўради.
У португалиялик ярим ҳимоячи вазиятдан фойдалана олмаганидан кейин хурсандчилик қилганини нотўғри деб баҳолади.
Родри бу ҳақда шундай деди: «Бернардудан унинг зарбани амалга ошира олмаганини нишонлаганим учун узр сўрамоқчиман. Бу борада айбдорман».
Испания ва Португалия ўртасидаги нимчорак финал қаттиқ курашлар остида ўтди. Учрашув тақдирини 90+1-дақиқада Микел Мерино урган гол ҳал қилди.
Статистикада Испания 15 та, Португалия 10 та зарба берган. Дарвозага аниқ йўлланган зарбалар бўйича ҳам испанияликлар устун келди. Баҳсдан кейин эса Родри рақибига нисбатан қилган ҳаракатини тан олиб, очиқ узр сўради.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…