Испания миллий жамоаси ЖЧ тарихида мисли кўрилмаган рекорд ўрнатди

·0·Спорт
Испания миллий жамоаси ЖЧ тарихида мисли кўрилмаган рекорд ўрнатди

Испания миллий жамоаси ЖЧ-2026 1/8 финалида Португалияни 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, нафақат чоракфиналга йўл олди, балки жаҳон чемпионатлари тарихида янги рекорд ҳам ўрнатди.

Луис де ла Фуэнте шогирдлари мундиалда кетма-кет олтинчи ўйинни ҳам гол ўтказмасдан якунлади. Бундай натижага аввал ҳеч бир терма жамоа эриша олмаган.

Испания олти ўйиндан бери гол ўтказмаяпти

Португалияга қарши баҳсда ҳам Испания ҳимояси ишончли ҳаракат қилди ва рақибга дарвозани ишғол этиш имконини бермади.

Шу тариқа, испанияликларнинг жаҳон чемпионатларидаги «қуруқ» серияси кетма-кет олтита учрашувга етди.

Бу натижа Испанияни мундиаллар тарихида олтита ўйин давомида гол ўтказмаган биринчи миллий жамоага айлантирди.

«Қуруқ» серия 10 соатдан ошди

Испания терма жамоасининг гол ўтказмасдан ўтказган умумий вақти 10 соатдан ошган.

Бу кўрсаткич жамоанинг нафақат ҳужумда, балки ҳимояда ҳам турнирнинг энг барқарор иштирокчиларидан бири эканини кўрсатмоқда.

Луис де ла Фуэнте шогирдлари плей-оффнинг ҳал қилувчи босқичида ҳам тартибли ва интизомли ўйинини сақлаб қолди.

Унаи Симон ҳам шахсий рекордини янгилади

Испания дарвозабони Унаи Симон гол ўтказмасдан ўтказган сериясини 609 дақиқага етказди.

«Атлетик» посбони ЖЧ-2026 давомида дарвозаси дахлсизлигини сақлаб, жамоасининг тарихий натижасига катта ҳисса қўшди.

Сўнгги гол 2022 йилда ўтказилган

Унаи Симон жаҳон чемпионатларидаги сўнгги голни 2022 йилги мундиал гуруҳ босқичининг учинчи турида Японияга қарши учрашувда ўтказиб юборган эди.

Ўша баҳснинг 51-дақиқасидан бери Испания дарвозаси дахлсиз қолмоқда.

Энди Испания чоракфиналга нафақат фаворитлардан бири, балки мундиал тарихидаги энг мустаҳкам ҳимоя эгаси сифатида кириб бормоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026. Аргентина — Миср: амалдаги чемпион учун янги синовЖЧ-2026. Аргентина — Миср: амалдаги чемпион учун янги синовБугун, 19:49Атлетико Мадрид Муҳаммад Салахни трансфер қилиш учун жиддий курашга киришдиАтлетико Мадрид Муҳаммад Салахни трансфер қилиш учун жиддий курашга киришдиБугун, 18:56Лиам Росениор Парижга қайтди: Англиялик мутахассис Францияда иш бошладиЛиам Росениор Парижга қайтди: Англиялик мутахассис Францияда иш бошладиБугун, 17:54Арсенал Бен Whите ўрнига Манчестер Юнайтед собиқ ҳимоячисини трансфер қилмоқчиАрсенал Бен Whите ўрнига Манчестер Юнайтед собиқ ҳимоячисини трансфер қилмоқчиБугун, 17:50PSJ Милан академиясининг навбатдаги иқтидорини ўз сафига қўшиб олдиPSJ Милан академиясининг навбатдаги иқтидорини ўз сафига қўшиб олдиБугун, 16:55Родри ва Бернардо Силва ўртасидаги низо: Испания юлдузи собиқ жамоадошидан узр сўрадиРодри ва Бернардо Силва ўртасидаги низо: Испания юлдузи собиқ жамоадошидан узр сўрадиБугун, 16:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди