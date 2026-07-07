Испания миллий жамоаси ЖЧ тарихида мисли кўрилмаган рекорд ўрнатди
Испания миллий жамоаси ЖЧ-2026 1/8 финалида Португалияни 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, нафақат чоракфиналга йўл олди, балки жаҳон чемпионатлари тарихида янги рекорд ҳам ўрнатди.
Луис де ла Фуэнте шогирдлари мундиалда кетма-кет олтинчи ўйинни ҳам гол ўтказмасдан якунлади. Бундай натижага аввал ҳеч бир терма жамоа эриша олмаган.
Испания олти ўйиндан бери гол ўтказмаяпти
Португалияга қарши баҳсда ҳам Испания ҳимояси ишончли ҳаракат қилди ва рақибга дарвозани ишғол этиш имконини бермади.
Шу тариқа, испанияликларнинг жаҳон чемпионатларидаги «қуруқ» серияси кетма-кет олтита учрашувга етди.
Бу натижа Испанияни мундиаллар тарихида олтита ўйин давомида гол ўтказмаган биринчи миллий жамоага айлантирди.
«Қуруқ» серия 10 соатдан ошди
Испания терма жамоасининг гол ўтказмасдан ўтказган умумий вақти 10 соатдан ошган.
Бу кўрсаткич жамоанинг нафақат ҳужумда, балки ҳимояда ҳам турнирнинг энг барқарор иштирокчиларидан бири эканини кўрсатмоқда.
Луис де ла Фуэнте шогирдлари плей-оффнинг ҳал қилувчи босқичида ҳам тартибли ва интизомли ўйинини сақлаб қолди.
Унаи Симон ҳам шахсий рекордини янгилади
Испания дарвозабони Унаи Симон гол ўтказмасдан ўтказган сериясини 609 дақиқага етказди.
«Атлетик» посбони ЖЧ-2026 давомида дарвозаси дахлсизлигини сақлаб, жамоасининг тарихий натижасига катта ҳисса қўшди.
Сўнгги гол 2022 йилда ўтказилган
Унаи Симон жаҳон чемпионатларидаги сўнгги голни 2022 йилги мундиал гуруҳ босқичининг учинчи турида Японияга қарши учрашувда ўтказиб юборган эди.
Ўша баҳснинг 51-дақиқасидан бери Испания дарвозаси дахлсиз қолмоқда.
Энди Испания чоракфиналга нафақат фаворитлардан бири, балки мундиал тарихидаги энг мустаҳкам ҳимоя эгаси сифатида кириб бормоқда.
…