Peugeot ва Донгфенг ҳамкорлигида янги флагман электромобиллар ишлаб чиқарилади

·0·Авто
Peugeot ва Донгфенг ҳамкорлигида янги флагман электромобиллар ишлаб чиқарилади

Франциянинг Peugeot бренди Хитойнинг Донгфенг компанияси билан ҳамкорликда икки янги флагман электромобилни бозорга чиқаришга тайёрланмоқда. Ушбу лойиҳа доирасида яратиладиган моделлар бренднинг энг йирик ва технологик жиҳатдан илғор автомобиллари бўлиши кутилмоқда. Бироқ, компания раҳбарияти ушбу янги маҳсулотлар Европа бозорида сотилмаслигини расман тасдиқлади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Пекин автосалонида тақдим этилган концепт-карлар асосида яратиладиган ушбу моделлар Д-сегментига мансуб бўлиб, бири универсал (эстате), иккинчиси эса Peugeot ҳозирда Европада сотаётган ҳар қандай моделдан каттароқ бўлган СУВ (кроссовер) кузовида бўлади. Autocar нашрига берган интервюсида Peugeot бош директори Алаин Фавей янги электромобиллар Донгфенг платформаси ва трансмиссиясига асосланган бўлса-да, улар "ҳақиқий Peugeot" бўлиб қолишини таъкидлади.

Хитой платформаси ва француз дизайни уйғунлиги

Кўпчиликни қизиқтирган асосий масала — Хитой технологиялари асосида қурилган автомобил бренднинг анъанавий сифат ва услуб стандартларига жавоб бера оладими, деган саволдир. Фавейнинг сўзларига кўра, бу шунчаки Донгфенг моделларига Peugeot логотипини ёпиштириш (ребадгинг) эмас, балки тўлақонли ҳамкорлик маҳсулидир. Француз муҳандислари ва дизайнерлари автомобилнинг ташқи кўриниши ҳамда ички интерери учун 100 фоиз масъулиятни ўз зиммасига олган.

Янги моделлар асосан Хитой бозори ва айрим экспорт ҳудудлари учун мўлжалланган. Ўзбекистон каби Марказий Осиё бозорларида Хитойда ишлаб чиқарилган Peugeot моделларига қизиқиш юқорилигини ҳисобга олса, ушбу флагманларнинг келажакда минтақамиз кўчаларида пайдо бўлиш эҳтимоли йўқ эмас. Чунки компания ушбу электромобиллар Европадан ташқаридаги мижозларнинг барча талабларини қондиришига ишонч билдирмоқда.

Нима учун Европа бозори четда қолди?

Алаин Фавейнинг тушунтиришича, янги моделлар ўз ўлчамлари билан Европа стандартларидан бироз йирикроқ ва айнан Хитой истеъмолчиларининг дидига мослаб ишланган. Европалик мижозлар ушбу автомобилларни сотиб олиш имконига эга бўлмагани сабабли, уларнинг сифат даражаси бўйича саволлар ҳам ўз-ўзидан кун тартибидан тушади.

Peugeot Европадаги стратегиясини Stellantis алянсининг ўз платформаларига қурилган моделлар орқали давом эттиради. Компания 2030-йилгача ушбу минтақада еттита янги моделни, жумладан:

  • Янги авлод э-208 супермини;
  • Янги 308 хатчбеки;
  • Францияда ишлаб чиқариладиган учта К-сегмент моделини тақдим этишни режалаштирган.
Хулоса қилиб айтганда, Peugeot ва Донгфенг ҳамкорлиги бренднинг глобал миқёсдаги таъсирини кенгайтиришга хизмат қилади. Гарчи асосий технологик база Хитойдан олинса-да, француз бренди ўзининг бетакрор услуби ва ҳайдаш завқини сақлаб қолишга вада бермоқда. Бу эса премиум сегментдаги рақобатни янада кучайтириши аниқ.

PeugeotДонгфенгЭлектромобилАвтоХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

1 июлдан ҳайдовчилар қайси ҳужжатни олиб юриши шарт?1 июлдан ҳайдовчилар қайси ҳужжатни олиб юриши шарт?Бугун, 19:43UzAuto Motors энг қиммат Chevrolet моделини сотувга чиқардиUzAuto Motors энг қиммат Chevrolet моделини сотувга чиқардиБугун, 19:17Bentley ўзининг илк электр автомобили Торкал моделини сентябрда намойиш этадиBentley ўзининг илк электр автомобили Торкал моделини сентябрда намойиш этадиБугун, 18:55Буюк Британияда ҳар йили 750 мингдан ортиқ автомобил изсиз йўқолмоқдаБуюк Британияда ҳар йили 750 мингдан ортиқ автомобил изсиз йўқолмоқдаБугун, 17:24Peugeot ва Донгфенг ҳамкорлигида янги флагман электромобиллар ишлаб чиқариладиPeugeot ва Донгфенг ҳамкорлигида янги флагман электромобиллар ишлаб чиқариладиБугун, 17:24Peugeot Париж автосалонида ўзининг келажакдаги дизайн тилини намойиш этадиPeugeot Париж автосалонида ўзининг келажакдаги дизайн тилини намойиш этадиБугун, 16:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди