Peugeot ва Донгфенг ҳамкорлигида янги флагман электромобиллар ишлаб чиқарилади
Франциянинг Peugeot бренди Хитойнинг Донгфенг компанияси билан ҳамкорликда икки янги флагман электромобилни бозорга чиқаришга тайёрланмоқда. Ушбу лойиҳа доирасида яратиладиган моделлар бренднинг энг йирик ва технологик жиҳатдан илғор автомобиллари бўлиши кутилмоқда. Бироқ, компания раҳбарияти ушбу янги маҳсулотлар Европа бозорида сотилмаслигини расман тасдиқлади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Пекин автосалонида тақдим этилган концепт-карлар асосида яратиладиган ушбу моделлар Д-сегментига мансуб бўлиб, бири универсал (эстате), иккинчиси эса Peugeot ҳозирда Европада сотаётган ҳар қандай моделдан каттароқ бўлган СУВ (кроссовер) кузовида бўлади. Autocar нашрига берган интервюсида Peugeot бош директори Алаин Фавей янги электромобиллар Донгфенг платформаси ва трансмиссиясига асосланган бўлса-да, улар "ҳақиқий Peugeot" бўлиб қолишини таъкидлади.
Хитой платформаси ва француз дизайни уйғунлигиКўпчиликни қизиқтирган асосий масала — Хитой технологиялари асосида қурилган автомобил бренднинг анъанавий сифат ва услуб стандартларига жавоб бера оладими, деган саволдир. Фавейнинг сўзларига кўра, бу шунчаки Донгфенг моделларига Peugeot логотипини ёпиштириш (ребадгинг) эмас, балки тўлақонли ҳамкорлик маҳсулидир. Француз муҳандислари ва дизайнерлари автомобилнинг ташқи кўриниши ҳамда ички интерери учун 100 фоиз масъулиятни ўз зиммасига олган.
Янги моделлар асосан Хитой бозори ва айрим экспорт ҳудудлари учун мўлжалланган. Ўзбекистон каби Марказий Осиё бозорларида Хитойда ишлаб чиқарилган Peugeot моделларига қизиқиш юқорилигини ҳисобга олса, ушбу флагманларнинг келажакда минтақамиз кўчаларида пайдо бўлиш эҳтимоли йўқ эмас. Чунки компания ушбу электромобиллар Европадан ташқаридаги мижозларнинг барча талабларини қондиришига ишонч билдирмоқда.
Нима учун Европа бозори четда қолди?Алаин Фавейнинг тушунтиришича, янги моделлар ўз ўлчамлари билан Европа стандартларидан бироз йирикроқ ва айнан Хитой истеъмолчиларининг дидига мослаб ишланган. Европалик мижозлар ушбу автомобилларни сотиб олиш имконига эга бўлмагани сабабли, уларнинг сифат даражаси бўйича саволлар ҳам ўз-ўзидан кун тартибидан тушади.
Peugeot Европадаги стратегиясини Stellantis алянсининг ўз платформаларига қурилган моделлар орқали давом эттиради. Компания 2030-йилгача ушбу минтақада еттита янги моделни, жумладан:
- Янги авлод э-208 супермини;
- Янги 308 хатчбеки;
- Францияда ишлаб чиқариладиган учта К-сегмент моделини тақдим этишни режалаштирган.
…