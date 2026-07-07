Ўзбекистон гилос экспортидан 36,5 млн доллар олди

·0·Иқтисодиёт
Ўзбекистон гилос экспортидан 36,5 млн доллар олди

Ўзбекистон 2026 йилнинг дастлабки беш ойида хорижга қарийб 16,8 минг тонна гилос сотди. Экспортдан тушган умумий даромад 36,5 миллион долларни ташкил этди.

Миллий статистика қўмитаси маълумотига кўра, ўзбек гилоси 11 та давлат бозорига етказиб берилган. Бироқ экспорт ҳажми ўтган йилга нисбатан сезиларли камайган.

Асосий харидор — Россия

Январь–май ойларида Ўзбекистон гилосининг энг катта қисми Россияга экспорт қилинган.

Ушбу давлатга жами 11,7 минг тонна маҳсулот етказиб берилган. Бу умумий экспорт ҳажмининг асосий қисмини ташкил этади.

Қўшни давлатларга ҳам катта ҳажмда сотилди

Гилос экспорти бўйича кейинги ўринларни Қирғизистон ва Қозоғистон эгаллади.

Асосий йўналишлар:

  • Россия — 11,7 минг тонна;

  • Қирғиз Республикаси — 2,6 минг тонна;

  • Қозоғистон — 2 минг тонна;

  • Беларусь — 135,3 тонна;

  • БАА — 116,7 тонна;

  • бошқа давлатлар — 140 тонна.

Экспорт ҳажми камайган

Ҳисоботга кўра, жорий йилнинг беш ойида экспорт қилинган гилос миқдори ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 4,1 минг тоннага камайган.

Шунга қарамай, маҳсулот экспортидан 36,5 миллион доллар даромад олинган.

Ўзбек гилоси 11 та давлат бозорига чиқди

Ўзбекистон гилоси асосан Россия ва қўшни мамлакатларга сотилган бўлса-да, маҳсулот Беларусь ҳамда Бирлашган Араб Амирликлари бозорига ҳам етказиб берилган.

Экспорт ҳажми пасайганига қарамай, гилос Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги экспортидаги даромадли маҳсулотлардан бири бўлиб қолмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда уй-жой нархи сўмда 4,8 фоизга арзонладиЎзбекистонда уй-жой нархи сўмда 4,8 фоизга арзонладиБугун, 17:228 июль учун валюта курслари эълон қилинди8 июль учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 16:278 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда8 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаБугун, 10:33Ўзбекистонда инфляция 6,4 фоизгача тезлашдиЎзбекистонда инфляция 6,4 фоизгача тезлашдиБугун, 09:587 июль учун валюта курслари эълон қилинди7 июль учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 16:07«Қуёшли хонадон» бўйича кечиккан тўловлар бошланди«Қуёшли хонадон» бўйича кечиккан тўловлар бошландиКеча, 11:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
10 июн учун валюта курслари эълон қилинди
10 июн учун валюта курслари эълон қилинди
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда