Ўзбекистон гилос экспортидан 36,5 млн доллар олди
Ўзбекистон 2026 йилнинг дастлабки беш ойида хорижга қарийб 16,8 минг тонна гилос сотди. Экспортдан тушган умумий даромад 36,5 миллион долларни ташкил этди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотига кўра, ўзбек гилоси 11 та давлат бозорига етказиб берилган. Бироқ экспорт ҳажми ўтган йилга нисбатан сезиларли камайган.
Асосий харидор — Россия
Январь–май ойларида Ўзбекистон гилосининг энг катта қисми Россияга экспорт қилинган.
Ушбу давлатга жами 11,7 минг тонна маҳсулот етказиб берилган. Бу умумий экспорт ҳажмининг асосий қисмини ташкил этади.
Қўшни давлатларга ҳам катта ҳажмда сотилди
Гилос экспорти бўйича кейинги ўринларни Қирғизистон ва Қозоғистон эгаллади.
Асосий йўналишлар:
Россия — 11,7 минг тонна;
Қирғиз Республикаси — 2,6 минг тонна;
Қозоғистон — 2 минг тонна;
Беларусь — 135,3 тонна;
БАА — 116,7 тонна;
бошқа давлатлар — 140 тонна.
Экспорт ҳажми камайган
Ҳисоботга кўра, жорий йилнинг беш ойида экспорт қилинган гилос миқдори ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 4,1 минг тоннага камайган.
Шунга қарамай, маҳсулот экспортидан 36,5 миллион доллар даромад олинган.
Ўзбек гилоси 11 та давлат бозорига чиқди
Ўзбекистон гилоси асосан Россия ва қўшни мамлакатларга сотилган бўлса-да, маҳсулот Беларусь ҳамда Бирлашган Араб Амирликлари бозорига ҳам етказиб берилган.
Экспорт ҳажми пасайганига қарамай, гилос Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги экспортидаги даромадли маҳсулотлардан бири бўлиб қолмоқда.
…