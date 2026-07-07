Soyuz MS-29 космик кемаси парвозга тайёр: ХКСга бор-йўғи 3 соатда етиб боради

·0·Техно
Soyuz MS-29 космик кемаси парвозга тайёр: ХКСга бор-йўғи 3 соатда етиб боради

Бойқўнғир космодромида "Soyuz MS-29" бошқариладиган космик кемасини учиришга тайёргарлик жараёни якуний босқичга кирди. 14-июль санасига режалаштирилган ушбу миссия Халқаро космик станция (ХКС) томон навбатдаги муҳим қадам бўлиб, у техник жиҳатдан такомиллаштирилган ёндашув схемаси билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

"Роскосмос" мутахассислари кеманинг муаллифлик кўригини якунлаб, унга бош ҳимоя қобиғини ўрнатишди. Ушбу қобиқ кемани орбитага олиб чиқиш жараёнида, яни атмосферанинг зич қатламларидан ўтаётганда юзага келадиган кучли аэродинамик ва иссиқлик босимидан ҳимоя қилиш вазифасини бажаради. Ҳозирда йиғув-ҳимоя блоки стартолди текширувларига тўлиқ шай ҳолатга келтирилган.

Тайёргарликнинг сўнгги босқичлари

Тайёргарлик режасига кўра, навбатдаги муҳим босқич кеманинг якуний "ўлчов" жараёни ҳисобланади. Унда "Роскосмос" космонавтлари ва NASA астронавтлари иштирок этиб, юкларнинг жойлашуви ҳамда борт тизимларининг ишлашини синовдан ўтказишади. Ушбу жараён экипажнинг коинотдаги хавфсизлиги ва қулайлигини таъминлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

ixbt.com маълумотига кўра, барча синовлар муваффақиятли ўтгандан сўнг, кема элтувчи ракета билан туташтирилади. 14-июль куни амалга ошириладиган старт нафақат техник аниқлиги, балки рекорд даражадаги қисқа вақти билан ҳам ўзига хос бўлиши кутилмоқда.

Икки марта айланиш схемаси ва тезкор етиб бориш

"Soyuz MS-29" кемасининг асосий устунлиги унинг Халқаро космик станцияга етиб бориш вақтидир. Режага кўра, кема бор-йўғи уч соат ичида станцияга етиб боради. Бунга махсус ишлаб чиқилган икки марта айланиш (икки витокли) схемаси орқали эришилади.

Бундай тезкор схема экипажнинг коинот кемасидаги тор шароитда ўтказадиган вақтини сезиларли даражада қисқартиради. Бу эса космонавтларнинг жисмоний ҳолатини сақлаш ва станциядаги асосий иш фаолиятига тезроқ киришиш имконини беради. Одатда бундай миссиялар анча узоқ давом этиши мумкин эди, бироқ замонавий навигация технологиялари ушбу жараённи оптималлаштиришга хизмат қилмоқда.

Ушбу парвоз Ўзбекистон жойлашган минтақадаги энг йирик космодром — Бойқўнғирдан амалга оширилаётгани боис, маҳаллий ва халқаро экспертлар эътиборида турибди. Мазкур миссия доирасида олиб бориладиган илмий тадқиқотлар ва коинотдаги ҳамкорлик лойиҳалари халқаро аэронавтика соҳасидаги алоқаларни янада мустаҳкамлаши кутилмоқда.

КоинотSoyuz MS-29БойқўнғирРоскосмосNASA
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллектга асосланган Норм стартапи 1,2 миллиард долларлик «юникорн»га айландиСунъий интеллектга асосланган Норм стартапи 1,2 миллиард долларлик «юникорн»га айландиБугун, 19:50Автомобил сотишда янги давр: Бидбус стартапи дилерлар ўртасида кимошди савдоси ўтказадиАвтомобил сотишда янги давр: Бидбус стартапи дилерлар ўртасида кимошди савдоси ўтказадиБугун, 19:292ГИС навигациясида янги функция: Энди ҳайдовчилар «яшил тўлқин»да ҳаракатланади2ГИС навигациясида янги функция: Энди ҳайдовчилар «яшил тўлқин»да ҳаракатланадиБугун, 19:26Avito платформасида профилни биргаликда бошқариш функцияси ишга туширилдиAvito платформасида профилни биргаликда бошқариш функцияси ишга туширилдиБугун, 18:21АҚШ армияси сайтлари киберҳужумга учради: Хакерлар сиёсий хабарлар қолдирганАҚШ армияси сайтлари киберҳужумга учради: Хакерлар сиёсий хабарлар қолдирганБугун, 18:20Сунъий интеллект агентлари оддий чат-ботларга қараганда 136 баравар кўп энергия сарфлайдиСунъий интеллект агентлари оддий чат-ботларга қараганда 136 баравар кўп энергия сарфлайдиБугун, 17:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги