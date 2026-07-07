Soyuz MS-29 космик кемаси парвозга тайёр: ХКСга бор-йўғи 3 соатда етиб боради
Бойқўнғир космодромида "Soyuz MS-29" бошқариладиган космик кемасини учиришга тайёргарлик жараёни якуний босқичга кирди. 14-июль санасига режалаштирилган ушбу миссия Халқаро космик станция (ХКС) томон навбатдаги муҳим қадам бўлиб, у техник жиҳатдан такомиллаштирилган ёндашув схемаси билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
"Роскосмос" мутахассислари кеманинг муаллифлик кўригини якунлаб, унга бош ҳимоя қобиғини ўрнатишди. Ушбу қобиқ кемани орбитага олиб чиқиш жараёнида, яни атмосферанинг зич қатламларидан ўтаётганда юзага келадиган кучли аэродинамик ва иссиқлик босимидан ҳимоя қилиш вазифасини бажаради. Ҳозирда йиғув-ҳимоя блоки стартолди текширувларига тўлиқ шай ҳолатга келтирилган.
Тайёргарликнинг сўнгги босқичлариТайёргарлик режасига кўра, навбатдаги муҳим босқич кеманинг якуний "ўлчов" жараёни ҳисобланади. Унда "Роскосмос" космонавтлари ва NASA астронавтлари иштирок этиб, юкларнинг жойлашуви ҳамда борт тизимларининг ишлашини синовдан ўтказишади. Ушбу жараён экипажнинг коинотдаги хавфсизлиги ва қулайлигини таъминлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
ixbt.com маълумотига кўра, барча синовлар муваффақиятли ўтгандан сўнг, кема элтувчи ракета билан туташтирилади. 14-июль куни амалга ошириладиган старт нафақат техник аниқлиги, балки рекорд даражадаги қисқа вақти билан ҳам ўзига хос бўлиши кутилмоқда.
Икки марта айланиш схемаси ва тезкор етиб бориш"Soyuz MS-29" кемасининг асосий устунлиги унинг Халқаро космик станцияга етиб бориш вақтидир. Режага кўра, кема бор-йўғи уч соат ичида станцияга етиб боради. Бунга махсус ишлаб чиқилган икки марта айланиш (икки витокли) схемаси орқали эришилади.
Бундай тезкор схема экипажнинг коинот кемасидаги тор шароитда ўтказадиган вақтини сезиларли даражада қисқартиради. Бу эса космонавтларнинг жисмоний ҳолатини сақлаш ва станциядаги асосий иш фаолиятига тезроқ киришиш имконини беради. Одатда бундай миссиялар анча узоқ давом этиши мумкин эди, бироқ замонавий навигация технологиялари ушбу жараённи оптималлаштиришга хизмат қилмоқда.
Ушбу парвоз Ўзбекистон жойлашган минтақадаги энг йирик космодром — Бойқўнғирдан амалга оширилаётгани боис, маҳаллий ва халқаро экспертлар эътиборида турибди. Мазкур миссия доирасида олиб бориладиган илмий тадқиқотлар ва коинотдаги ҳамкорлик лойиҳалари халқаро аэронавтика соҳасидаги алоқаларни янада мустаҳкамлаши кутилмоқда.
…