Vivo X500 Pro Max: 7000 мАс аккумулятор ва 200 MP камера билан жиҳозланган флагман
Хитойнинг технологик гигантларидан бири бўлган Vivo компанияси смартфонлар бозорида ҳақиқий инқилоб қилишга тайёрланмоқда. Компаниянинг янги авлод флагмани — Vivo X500 Pro Max қурилмаси Индонезиянинг ТКДН регулятори томонидан сертификатланди. Бу эса қурилманинг глобал бозорга чиқиш вақти жуда яқин қолганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
В2610 модел рақами остида рўйхатдан ўтган ушбу смартфон аввалроқ ГСМА ИМEИ маълумотлар базасида ҳам кўриниш берган эди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги қурилма ўзининг техник кўрсаткичлари билан нафақат Apple ва Samsung, балки бошқа етакчи брендларнинг флагманларига ҳам жиддий рақобат туғдириши кутилмоқда.
Дисплей ва унумдорликнинг янги даражасиVivo X500 Pro Max модели 6,85 дюймли текис OLED дисплей билан жиҳозланади. Ушбу экран 2К рухсатга ва 144 Гс янгиланиш частотасига эга бўлиб, ўта силлиқ тасвир ва юқори аниқликни таъминлайди. Бу кўрсаткичлар айниқса мобил ўйин ишқибозлари ва сифатли контент истеъмолчилари учун айни муддао бўлиши шубҳасиз.
Қурилманинг ички қувватига келсак, у MediaTek компаниясининг ҳали расман тақдим этилмаган энг сўнгги Dimensity 9600 чипсети базасида ишлайди. Ушбу янги платформа энергия самарадорлиги ва ҳисоблаш қуввати бўйича ўзидан олдинги версиялардан сезиларли даражада устун бўлиши кутилмоқда.
Камера ва мислсиз энергия захирасиСмартфоннинг энг кучли жиҳатларидан бири унинг камералар тизимидир. Асосий блок учта модулдан иборат бўлади: 50 мегапикселли асосий сенсор (ЛОФИК технологияси билан), 200 мегапикселли перископик телеобъектив ҳамда 50 мегапикселли ўта кенг бурчакли камера. Бундай комбинация ҳатто энг мураккаб ёруғлик шароитида ҳам профессионал даражадаги суратларни олиш имконини беради.
Шунингдек, Vivo X500 Pro Max аккумулятор сиғими бўйича ҳам рекорд ўрнатиши мумкин. Маълумотларга кўра, қурилмага камида 7000 мАс сиғимли батарея ўрнатилади. Замонавий флагманлар учун ўртача 5000 мАс стандарт бўлиб қолган бир пайтда, Vivo таклиф этаётган ушбу ҳажм смартфоннинг автоном ишлаш вақтини сезиларли даражада узайтиради.
Vivo X500 туркумидаги смартфонларнинг расмий тақдимоти жорий йилнинг сентябрь ойида Хитойда бўлиб ўтиши кутилмоқда. Шундан сўнг қурилма босқичма-босқич бошқа минтақалар, жумладан, Марказий Осиё бозорларида ҳам сотувга чиқарилиши эҳтимоли юқори.
…