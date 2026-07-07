Vivo X500 Pro Max: 7000 мАс аккумулятор ва 200 MP камера билан жиҳозланган флагман

·0·Техно
Vivo X500 Pro Max: 7000 мАс аккумулятор ва 200 MP камера билан жиҳозланган флагман

Хитойнинг технологик гигантларидан бири бўлган Vivo компанияси смартфонлар бозорида ҳақиқий инқилоб қилишга тайёрланмоқда. Компаниянинг янги авлод флагмани — Vivo X500 Pro Max қурилмаси Индонезиянинг ТКДН регулятори томонидан сертификатланди. Бу эса қурилманинг глобал бозорга чиқиш вақти жуда яқин қолганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

В2610 модел рақами остида рўйхатдан ўтган ушбу смартфон аввалроқ ГСМА ИМEИ маълумотлар базасида ҳам кўриниш берган эди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги қурилма ўзининг техник кўрсаткичлари билан нафақат Apple ва Samsung, балки бошқа етакчи брендларнинг флагманларига ҳам жиддий рақобат туғдириши кутилмоқда.

Дисплей ва унумдорликнинг янги даражаси

Vivo X500 Pro Max модели 6,85 дюймли текис OLED дисплей билан жиҳозланади. Ушбу экран 2К рухсатга ва 144 Гс янгиланиш частотасига эга бўлиб, ўта силлиқ тасвир ва юқори аниқликни таъминлайди. Бу кўрсаткичлар айниқса мобил ўйин ишқибозлари ва сифатли контент истеъмолчилари учун айни муддао бўлиши шубҳасиз.

Қурилманинг ички қувватига келсак, у MediaTek компаниясининг ҳали расман тақдим этилмаган энг сўнгги Dimensity 9600 чипсети базасида ишлайди. Ушбу янги платформа энергия самарадорлиги ва ҳисоблаш қуввати бўйича ўзидан олдинги версиялардан сезиларли даражада устун бўлиши кутилмоқда.

Камера ва мислсиз энергия захираси

Смартфоннинг энг кучли жиҳатларидан бири унинг камералар тизимидир. Асосий блок учта модулдан иборат бўлади: 50 мегапикселли асосий сенсор (ЛОФИК технологияси билан), 200 мегапикселли перископик телеобъектив ҳамда 50 мегапикселли ўта кенг бурчакли камера. Бундай комбинация ҳатто энг мураккаб ёруғлик шароитида ҳам профессионал даражадаги суратларни олиш имконини беради.

Шунингдек, Vivo X500 Pro Max аккумулятор сиғими бўйича ҳам рекорд ўрнатиши мумкин. Маълумотларга кўра, қурилмага камида 7000 мАс сиғимли батарея ўрнатилади. Замонавий флагманлар учун ўртача 5000 мАс стандарт бўлиб қолган бир пайтда, Vivo таклиф этаётган ушбу ҳажм смартфоннинг автоном ишлаш вақтини сезиларли даражада узайтиради.

Vivo X500 туркумидаги смартфонларнинг расмий тақдимоти жорий йилнинг сентябрь ойида Хитойда бўлиб ўтиши кутилмоқда. Шундан сўнг қурилма босқичма-босқич бошқа минтақалар, жумладан, Марказий Осиё бозорларида ҳам сотувга чиқарилиши эҳтимоли юқори.

VivoСмартфонТехнологияФлагманГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Венчур бозорида янги ҳаракат: Чемистрй Вентурес иккинчи фонд учун 500 миллион доллар тўпламоқдаВенчур бозорида янги ҳаракат: Чемистрй Вентурес иккинчи фонд учун 500 миллион доллар тўпламоқдаБугун, 20:20Х платформаси креатив муаллифлар учун янги видео таҳрирлаш воситаларини ишга туширдиХ платформаси креатив муаллифлар учун янги видео таҳрирлаш воситаларини ишга туширдиБугун, 20:20Soyuz MS-29 космик кемаси парвозга тайёр: ХКСга бор-йўғи 3 соатда етиб борадиSoyuz MS-29 космик кемаси парвозга тайёр: ХКСга бор-йўғи 3 соатда етиб борадиБугун, 19:58Сунъий интеллектга асосланган Норм стартапи 1,2 миллиард долларлик «юникорн»га айландиСунъий интеллектга асосланган Норм стартапи 1,2 миллиард долларлик «юникорн»га айландиБугун, 19:50Автомобил сотишда янги давр: Бидбус стартапи дилерлар ўртасида кимошди савдоси ўтказадиАвтомобил сотишда янги давр: Бидбус стартапи дилерлар ўртасида кимошди савдоси ўтказадиБугун, 19:292ГИС навигациясида янги функция: Энди ҳайдовчилар «яшил тўлқин»да ҳаракатланади2ГИС навигациясида янги функция: Энди ҳайдовчилар «яшил тўлқин»да ҳаракатланадиБугун, 19:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги