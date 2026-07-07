Кинопоиск платформасида аниме ишқибозлари учун махсус бўлим ишга туширилди
Россиянинг энг йирик стриминг хизматларидан бири бўлган Кинопоиск платформаси аниме жанри ихлосмандлари учун алоҳида бўлимни ишга туширди. Ушбу янгилик 7-июль куни машҳур манга асосида ишланган “Гҳост ин те Shell” (Саоутдаги шарпа) сериалининг премераси билан бир вақтда эълон қилинди. Эндиликда фойдаланувчилар япон анимацияси оламига оид барча контентни ягона қулай интерфейс орқали топишлари мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги бўлимда платформадаги энг оммабоп лойиҳалар, жумладан, “Аттакк он Титан”, “Гачиакута”, “Дандадан” ва “Спй х Фамилй” каби асарлар жой олган. Шунингдек, фойдаланувчиларга қулайлик яратиш мақсадида тематик тўпламлар, ҳар ойлик энг яхши 10 талик рейтинг ва шахсий тавсиялар тизими жорий этилди. Тавсиялар алгоритми фойдаланувчининг кўришлар тарихи ва қўйган баҳоларига таяниб шакллантирилади.
Аниме аудиториясининг ўсиши ва янги имкониятларixbt.com маълумотига кўра, анимацион лойиҳаларга бўлган қизиқиш платформада кескин ортиб бормоқда. 2024-йилнинг бошидан буён Кинопоиск орқали аниме томоша қилган обуначилар сони 4,5 миллион нафардан ошган, мазкур жанрдаги лойиҳаларга қўйилган баҳолар сони эса 3,8 миллиондан ўтиб кетган. Бу кўрсаткичлар аниме нафақат тор доирадаги қизиқиш, балки оммавий маданиятнинг ажралмас қисмига айланганини кўрсатмоқда.
Жорий йилнинг биринчи ярмида аудитория эътиборини энг кўп тортган лойиҳалар рўйхатидан қуйидагилар ўрин олди:
- “Гачиакута”;
- “Тат Тиме И Гот Реинкарнатед ас а Слиме”;
- “Ҳандйман Саитоу ин Анотер Ворлд”;
- “Аттакк он Титан”;
- “Фире Форсе”.
Визуал ўзгаришлар ҳам эътибордан четда қолмади. Фойдаланувчи профилларида машҳур аниме мотивлари асосида яратилган тематик фонлар пайдо бўлди. Шунингдек, iOS қурилмалари эгалари учун илованинг муқобил иконкасини танлаш функцияси қўшилди.
Июль ойи давомида сервис бир қатор муҳим премераларни тақдим этишни режалаштирган. Булар орасида янги “Гҳост ин те Shell” билан бир қаторда, кўпчилик томонидан кутилаётган “Мушоку Тенсеи: Жоблесс Реинкарнатион” (Ишсизнинг қайта туғилиши) сериалининг учинчи фасли ҳам бор. Ушбу қадамлар платформанинг минтақадаги аниме бозорида ўз мавқеини мустаҳкамлашга қаратилган стратегиясининг бир қисмидир.
…