Кинопоиск платформасида аниме ишқибозлари учун махсус бўлим ишга туширилди

·26·Техно
Кинопоиск платформасида аниме ишқибозлари учун махсус бўлим ишга туширилди

Россиянинг энг йирик стриминг хизматларидан бири бўлган Кинопоиск платформаси аниме жанри ихлосмандлари учун алоҳида бўлимни ишга туширди. Ушбу янгилик 7-июль куни машҳур манга асосида ишланган “Гҳост ин те Shell” (Саоутдаги шарпа) сериалининг премераси билан бир вақтда эълон қилинди. Эндиликда фойдаланувчилар япон анимацияси оламига оид барча контентни ягона қулай интерфейс орқали топишлари мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги бўлимда платформадаги энг оммабоп лойиҳалар, жумладан, “Аттакк он Титан”, “Гачиакута”, “Дандадан” ва “Спй х Фамилй” каби асарлар жой олган. Шунингдек, фойдаланувчиларга қулайлик яратиш мақсадида тематик тўпламлар, ҳар ойлик энг яхши 10 талик рейтинг ва шахсий тавсиялар тизими жорий этилди. Тавсиялар алгоритми фойдаланувчининг кўришлар тарихи ва қўйган баҳоларига таяниб шакллантирилади.

Аниме аудиториясининг ўсиши ва янги имкониятлар

ixbt.com маълумотига кўра, анимацион лойиҳаларга бўлган қизиқиш платформада кескин ортиб бормоқда. 2024-йилнинг бошидан буён Кинопоиск орқали аниме томоша қилган обуначилар сони 4,5 миллион нафардан ошган, мазкур жанрдаги лойиҳаларга қўйилган баҳолар сони эса 3,8 миллиондан ўтиб кетган. Бу кўрсаткичлар аниме нафақат тор доирадаги қизиқиш, балки оммавий маданиятнинг ажралмас қисмига айланганини кўрсатмоқда.

Жорий йилнинг биринчи ярмида аудитория эътиборини энг кўп тортган лойиҳалар рўйхатидан қуйидагилар ўрин олди:

  • “Гачиакута”;
  • “Тат Тиме И Гот Реинкарнатед ас а Слиме”;
  • “Ҳандйман Саитоу ин Анотер Ворлд”;
  • “Аттакк он Титан”;
  • “Фире Форсе”.
Техник янгиликлар қаторида фойдаланувчилар энди оригинал овоз мавжуд бўлган тақдирда, япон тилидаги аудио йўлакчани асосий тил сифатида танлаш имкониятига эга бўлдилар. Бу эса аниме ихлосмандларига асарни ўзига хос муҳитда, субтитрлар билан томоша қилиш имконини беради.

Визуал ўзгаришлар ҳам эътибордан четда қолмади. Фойдаланувчи профилларида машҳур аниме мотивлари асосида яратилган тематик фонлар пайдо бўлди. Шунингдек, iOS қурилмалари эгалари учун илованинг муқобил иконкасини танлаш функцияси қўшилди.

Июль ойи давомида сервис бир қатор муҳим премераларни тақдим этишни режалаштирган. Булар орасида янги “Гҳост ин те Shell” билан бир қаторда, кўпчилик томонидан кутилаётган “Мушоку Тенсеи: Жоблесс Реинкарнатион” (Ишсизнинг қайта туғилиши) сериалининг учинчи фасли ҳам бор. Ушбу қадамлар платформанинг минтақадаги аниме бозорида ўз мавқеини мустаҳкамлашга қаратилган стратегиясининг бир қисмидир.

КинопоискАнимеТехнологияСтримингМанга
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Anthropic компанияси Claude Коворк агентини мобил ва веб-платформаларга чиқардиAnthropic компанияси Claude Коворк агентини мобил ва веб-платформаларга чиқардиБугун, 21:28Венчур бозорида янги ҳаракат: Чемистрй Вентурес иккинчи фонд учун 500 миллион доллар тўпламоқдаВенчур бозорида янги ҳаракат: Чемистрй Вентурес иккинчи фонд учун 500 миллион доллар тўпламоқдаБугун, 20:20Х платформаси креатив муаллифлар учун янги видео таҳрирлаш воситаларини ишга туширдиХ платформаси креатив муаллифлар учун янги видео таҳрирлаш воситаларини ишга туширдиБугун, 20:20Vivo X500 Pro Max: 7000 мАс аккумулятор ва 200 MP камера билан жиҳозланган флагманVivo X500 Pro Max: 7000 мАс аккумулятор ва 200 MP камера билан жиҳозланган флагманБугун, 20:20Soyuz MS-29 космик кемаси парвозга тайёр: ХКСга бор-йўғи 3 соатда етиб борадиSoyuz MS-29 космик кемаси парвозга тайёр: ХКСга бор-йўғи 3 соатда етиб борадиБугун, 19:58Сунъий интеллектга асосланган Норм стартапи 1,2 миллиард долларлик «юникорн»га айландиСунъий интеллектга асосланган Норм стартапи 1,2 миллиард долларлик «юникорн»га айландиБугун, 19:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги