ЖЧ-2026. Аргентина — Миср: амалдаги чемпион учун янги синов

·0·Спорт
ЖЧ-2026. Аргентина — Миср: амалдаги чемпион учун янги синов

Бугун, 7 июл куни ЖЧ-2026 1/8 финалининг навбатдаги қизиқарли баҳси бўлиб ўтади. Амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина Атлантада Миср миллий жамоасига қарши майдонга тушади.

Учрашув Тошкент вақти билан соат 21:00 да бошланади. Ғолиб жамоа мундиалнинг чоракфиналига йўл олади.

Баҳс Атлантада ўтказилади

Аргентина ва Миср ўртасидаги учрашув АҚШнинг Атланта шаҳрида жойлашган «Mercedes-Benz Stadium» аренасида бўлиб ўтади.

ЖЧ-2026. 1/8 финал

Аргентина — Миср

Бошланиш вақти: 21:00, Тошкент вақти билан.

Аргентина қийин ғалаба билан етиб келди

Аргентина 1/16 финалда Кабо-Верде миллий жамоасига қарши майдонга тушган эди.

Муросасиз кечган баҳснинг асосий вақтида ғолиб аниқланмади. Қўшимча бўлимларда устунлик қилган аргентиналиклар 3:2 ҳисобида ғалаба қозониб, 1/8 финал йўлланмасини қўлга киритди.

Миср пенальтиларда Австралияни тўхтатди

Миср миллий жамоаси аввалги босқичда Австралия билан куч синашди.

Учрашувнинг асосий ва қўшимча вақти 1:1 ҳисобида якунланди. Пенальтилар сериясида эса мисрликлар 4:2 ҳисобида устун келиб, турнирдаги юришини давом эттирди.

Амалдаги чемпион йўлини давом эттирадими?

Аргентина 2022 йилги жаҳон чемпионати финалида Францияни пенальтилар сериясида мағлуб этиб, бош совринни қўлга киритган эди.

Энди амалдаги чемпионни яна бир ҳал қилувчи синов кутмоқда. Бир томонда катта тажрибага эга Аргентина, иккинчи томонда эса Австралияни мусобақадан чиқарган жанговор Миср — Атлантада осон ўйин бўлмаслиги аниқ.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Атлетико Мадрид Муҳаммад Салахни трансфер қилиш учун жиддий курашга киришдиАтлетико Мадрид Муҳаммад Салахни трансфер қилиш учун жиддий курашга киришдиБугун, 18:56Лиам Росениор Парижга қайтди: Англиялик мутахассис Францияда иш бошладиЛиам Росениор Парижга қайтди: Англиялик мутахассис Францияда иш бошладиБугун, 17:54Арсенал Бен Whите ўрнига Манчестер Юнайтед собиқ ҳимоячисини трансфер қилмоқчиАрсенал Бен Whите ўрнига Манчестер Юнайтед собиқ ҳимоячисини трансфер қилмоқчиБугун, 17:50PSJ Милан академиясининг навбатдаги иқтидорини ўз сафига қўшиб олдиPSJ Милан академиясининг навбатдаги иқтидорини ўз сафига қўшиб олдиБугун, 16:55Родри ва Бернардо Силва ўртасидаги низо: Испания юлдузи собиқ жамоадошидан узр сўрадиРодри ва Бернардо Силва ўртасидаги низо: Испания юлдузи собиқ жамоадошидан узр сўрадиБугун, 16:36ЖЧ-2026даги сиёсий можаро: Трамп ҳаммасини тан олди...ЖЧ-2026даги сиёсий можаро: Трамп ҳаммасини тан олди...Бугун, 16:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди