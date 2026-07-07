ЖЧ-2026. Аргентина — Миср: амалдаги чемпион учун янги синов
Бугун, 7 июл куни ЖЧ-2026 1/8 финалининг навбатдаги қизиқарли баҳси бўлиб ўтади. Амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина Атлантада Миср миллий жамоасига қарши майдонга тушади.
Учрашув Тошкент вақти билан соат 21:00 да бошланади. Ғолиб жамоа мундиалнинг чоракфиналига йўл олади.
Баҳс Атлантада ўтказилади
Аргентина ва Миср ўртасидаги учрашув АҚШнинг Атланта шаҳрида жойлашган «Mercedes-Benz Stadium» аренасида бўлиб ўтади.
ЖЧ-2026. 1/8 финал
Аргентина — Миср
Бошланиш вақти: 21:00, Тошкент вақти билан.
Аргентина қийин ғалаба билан етиб келди
Аргентина 1/16 финалда Кабо-Верде миллий жамоасига қарши майдонга тушган эди.
Муросасиз кечган баҳснинг асосий вақтида ғолиб аниқланмади. Қўшимча бўлимларда устунлик қилган аргентиналиклар 3:2 ҳисобида ғалаба қозониб, 1/8 финал йўлланмасини қўлга киритди.
Миср пенальтиларда Австралияни тўхтатди
Миср миллий жамоаси аввалги босқичда Австралия билан куч синашди.
Учрашувнинг асосий ва қўшимча вақти 1:1 ҳисобида якунланди. Пенальтилар сериясида эса мисрликлар 4:2 ҳисобида устун келиб, турнирдаги юришини давом эттирди.
Амалдаги чемпион йўлини давом эттирадими?
Аргентина 2022 йилги жаҳон чемпионати финалида Францияни пенальтилар сериясида мағлуб этиб, бош совринни қўлга киритган эди.
Энди амалдаги чемпионни яна бир ҳал қилувчи синов кутмоқда. Бир томонда катта тажрибага эга Аргентина, иккинчи томонда эса Австралияни мусобақадан чиқарган жанговор Миср — Атлантада осон ўйин бўлмаслиги аниқ.
…