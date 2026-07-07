Венчур бозорида янги ҳаракат: Чемистрй Вентурес иккинчи фонд учун 500 миллион доллар тўпламоқда

·0·Техно
Венчур бозорида янги ҳаракат: Чемистрй Вентурес иккинчи фонд учун 500 миллион доллар тўпламоқда

Венчур капитали оламида ўзига хос нуфузга эга бўлган Чемистрй Вентурес фирмаси ўзининг иккинчи инвестиция фонди учун 500 миллион доллар миқдорида маблағ жалб қилишни бошлади. АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржа комиссиясига (SEC) тақдим этилган ҳужжатларга кўра, ушбу янги жамғарма технологик стартапларни қўллаб-қувватлаш кўламини сезиларли даражада кенгайтиришни мақсад қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Чемистрй Вентурес бундан икки йил аввал соҳанинг гигантлари ҳисобланган Бессемер, Индех Вентурес ва Andreessen Horowitz (a16z) компанияларининг собиқ ҳамкорлари томонидан ташкил этилган эди. Марк Голдберг, Этан Курзвеил ва Кристина Шен каби тажрибали мутахассислар бирлашиб, йирик венчур компанияларидаги кўп йиллик тажрибаларини кичик ва мосланувчан тузилма билан уйғунлаштиришга қарор қилишган.

Инвестиция йўналишлари ва мақсадлар

Компания асосан дастурчилар учун асбоблар (девелопер тоолс), финтех ва инфратузилма йўналишидаги дастлабки босқичда турган стартапларга сармоя киритади. Чемистрй Вентурес ўзининг илк фаолиятини 350 миллион долларлик фонд билан бошлаган эди. Янги, 500 миллион долларлик фонднинг ишга туширилиши инвесторларнинг ушбу жамоага бўлган ишончи юқори эканлигидан далолат беради.

Ҳозирги кунда фирманинг инвестиция портфелидан Granola, Декагон, Персона, Сервал ва Nova Intelligence каби истиқболли лойиҳалар ўрин олган. Ушбу стартаплар сунъий интеллект ва рақамли хавфсизлик каби замонавий технологиялар устида иш олиб бормоқда, бу эса Чемистрй Вентурес стратегиясининг бугунги бозор талабларига мос келишини кўрсатади.

Бозордаги талаб ва кутилмалар

Те Валл Стреэт Жоурнал нашрининг хабар беришича, янги фондга бўлган қизиқиш кутилганидан ҳам юқори бўлиб, у аллақачон "оверсубскрибед" (талаб таклифдан юқори) ҳолатига келган. Бу эса маблағ йиғиш жараёни яқин кунларда муваффақиятли якунланишини англатади. Гарчи Чемистрй Вентурес вакиллари ҳозирча расмий изоҳ беришдан тийилаётган бўлсалар-да, SEC ҳужжатлари жараён қизғин паллада эканлигини тасдиқламоқда.

Ўзбекистонлик технологик тадбиркорлар ва стартап экотизими вакиллари учун ҳам бундай йирик фондларнинг фаолияти муҳим аҳамиятга эга. Глобал миқёсда инфратузилма ва финтехга йўналтирилаётган сармоялар билвосита минтақавий бозорлардаги трендларга ва янги технологияларнинг кириб келишига таъсир кўрсатади. Чемистрй Вентурес каби тажрибали жамоалар томонидан бошқариладиган фондлар одатда бозорнинг келажакдаги йўналишини белгилаб берувчи индикатор вазифасини ўтайди.

Чемистрй ВентуресВенчурСтартапФинтехИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Х платформаси креатив муаллифлар учун янги видео таҳрирлаш воситаларини ишга туширдиХ платформаси креатив муаллифлар учун янги видео таҳрирлаш воситаларини ишга туширдиБугун, 20:20Vivo X500 Pro Max: 7000 мАс аккумулятор ва 200 MP камера билан жиҳозланган флагманVivo X500 Pro Max: 7000 мАс аккумулятор ва 200 MP камера билан жиҳозланган флагманБугун, 20:20Soyuz MS-29 космик кемаси парвозга тайёр: ХКСга бор-йўғи 3 соатда етиб борадиSoyuz MS-29 космик кемаси парвозга тайёр: ХКСга бор-йўғи 3 соатда етиб борадиБугун, 19:58Сунъий интеллектга асосланган Норм стартапи 1,2 миллиард долларлик «юникорн»га айландиСунъий интеллектга асосланган Норм стартапи 1,2 миллиард долларлик «юникорн»га айландиБугун, 19:50Автомобил сотишда янги давр: Бидбус стартапи дилерлар ўртасида кимошди савдоси ўтказадиАвтомобил сотишда янги давр: Бидбус стартапи дилерлар ўртасида кимошди савдоси ўтказадиБугун, 19:292ГИС навигациясида янги функция: Энди ҳайдовчилар «яшил тўлқин»да ҳаракатланади2ГИС навигациясида янги функция: Энди ҳайдовчилар «яшил тўлқин»да ҳаракатланадиБугун, 19:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги