Венчур бозорида янги ҳаракат: Чемистрй Вентурес иккинчи фонд учун 500 миллион доллар тўпламоқда
Венчур капитали оламида ўзига хос нуфузга эга бўлган Чемистрй Вентурес фирмаси ўзининг иккинчи инвестиция фонди учун 500 миллион доллар миқдорида маблағ жалб қилишни бошлади. АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржа комиссиясига (SEC) тақдим этилган ҳужжатларга кўра, ушбу янги жамғарма технологик стартапларни қўллаб-қувватлаш кўламини сезиларли даражада кенгайтиришни мақсад қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Чемистрй Вентурес бундан икки йил аввал соҳанинг гигантлари ҳисобланган Бессемер, Индех Вентурес ва Andreessen Horowitz (a16z) компанияларининг собиқ ҳамкорлари томонидан ташкил этилган эди. Марк Голдберг, Этан Курзвеил ва Кристина Шен каби тажрибали мутахассислар бирлашиб, йирик венчур компанияларидаги кўп йиллик тажрибаларини кичик ва мосланувчан тузилма билан уйғунлаштиришга қарор қилишган.
Инвестиция йўналишлари ва мақсадларКомпания асосан дастурчилар учун асбоблар (девелопер тоолс), финтех ва инфратузилма йўналишидаги дастлабки босқичда турган стартапларга сармоя киритади. Чемистрй Вентурес ўзининг илк фаолиятини 350 миллион долларлик фонд билан бошлаган эди. Янги, 500 миллион долларлик фонднинг ишга туширилиши инвесторларнинг ушбу жамоага бўлган ишончи юқори эканлигидан далолат беради.
Ҳозирги кунда фирманинг инвестиция портфелидан Granola, Декагон, Персона, Сервал ва Nova Intelligence каби истиқболли лойиҳалар ўрин олган. Ушбу стартаплар сунъий интеллект ва рақамли хавфсизлик каби замонавий технологиялар устида иш олиб бормоқда, бу эса Чемистрй Вентурес стратегиясининг бугунги бозор талабларига мос келишини кўрсатади.
Бозордаги талаб ва кутилмаларТе Валл Стреэт Жоурнал нашрининг хабар беришича, янги фондга бўлган қизиқиш кутилганидан ҳам юқори бўлиб, у аллақачон "оверсубскрибед" (талаб таклифдан юқори) ҳолатига келган. Бу эса маблағ йиғиш жараёни яқин кунларда муваффақиятли якунланишини англатади. Гарчи Чемистрй Вентурес вакиллари ҳозирча расмий изоҳ беришдан тийилаётган бўлсалар-да, SEC ҳужжатлари жараён қизғин паллада эканлигини тасдиқламоқда.
Ўзбекистонлик технологик тадбиркорлар ва стартап экотизими вакиллари учун ҳам бундай йирик фондларнинг фаолияти муҳим аҳамиятга эга. Глобал миқёсда инфратузилма ва финтехга йўналтирилаётган сармоялар билвосита минтақавий бозорлардаги трендларга ва янги технологияларнинг кириб келишига таъсир кўрсатади. Чемистрй Вентурес каби тажрибали жамоалар томонидан бошқариладиган фондлар одатда бозорнинг келажакдаги йўналишини белгилаб берувчи индикатор вазифасини ўтайди.
…