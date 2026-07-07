Х платформаси креатив муаллифлар учун янги видео таҳрирлаш воситаларини ишга туширди
Илон Маскка тегишли бўлган Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғи платформада оригинал контент ҳажмини ошириш мақсадида янги видео таҳрирлаш ва ёзиб олиш функцияларини тақдим этди. Ушбу янгиланиш муаллифларга ўзга фойдаланувчиларнинг видеоларини шунчаки қайта жойлаш (репост) ўрнига, ноёб ва сифатли материаллар яратишда ёрдам беришга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги видео муҳаррири бир қатор узоқ кутилган имкониятларни ўз ичига олади. Х платформасининг маҳсулот бўйича раҳбари Никитиа Биер маълум қилишича, эндиликда фойдаланувчилар видеоларга бир нечта тилларда матнли сарлавҳалар (каптионс) қўшишлари ва уларнинг кўринишини ўз хоҳишларига кўра мослаштиришлари мумкин. Шунингдек, иловада "Греэн Скреэн" (яшил экран) функцияси ҳам пайдо бўлди.
Ушбу восита ёрдамида муаллифлар ўз қурилмалари хотирасидаги фотосуратлар ёки Х тармоғидаги бошқа постларни фон сифатида ишлатиб, янги видеолар суратга олишлари мумкин. Никитиа Биернинг таъкидлашича, платформанинг асосий устувор вазифаларидан бири — креатив муаллифларни қўллаб-қувватлаш ва уларни рағбатлантиришдир. Яқин ҳафталарда видео муҳаррирга яна кўплаб янги функциялар қўшилиши кутилмоқда.
Плагиат ва ўғирланган контентга қарши курашХ раҳбарияти платформадаги кўплаб оммабоп аккаунтлар ҳали ҳам ўғирланган ёки бир неча йил аввал вирусли бўлган эски материалларни қайта улашаётганидан хавотирда. Никитиа Биернинг сўзларига кўра, янги функциялар Х тармоғида бошқа платформаларда мавжуд бўлмаган эксклюзив материаллар кўпайишига хизмат қилади. Бу эса ўз навбатида фойдаланувчиларнинг тармоқда кўпроқ вақт ўтказишини таъминлайди.
Бироқ, мутахассисларнинг фикрича, фақатгина таҳрирлаш воситаларининг ўзи муаллифларни жалб қилиш учун етарли бўлмаслиги мумкин. TikTok, Meta ва YouTube каби рақобатчилар аллақачон шаклланган экотизимга ва муаллифлар учун барқарор даромад келтирувчи монетизация тизимларига эга. Х платформаси эса ҳозирча муаллифларга ўз ишларини ҳимоя қилиш учун Meta ёки YouTube тақдим этадиган даражадаги кучли ҳуқуқий воситаларни таклиф қилмаяпти.
Масалан, Meta платформасидаги Реэлс муаллифлари ўзларининг ўғирланган видеоларини блоклашлари ёки ўша видеодан тушаётган даромадни ўзларига йўналтиришлари мумкин. Х ҳозирча бундай автоматлаштирилган тизимга эга эмас. Шунга қарамай, янги видео таҳрирлаш воситалари iOS фойдаланувчилари учун аллақачон очиқ ва у платформадаги креатив муҳитни жонлантириши кутилмоқда.
- Бир нечта тилларда субтитрлар қўшиш;
- Субтитрлар дизайнини шахсийлаштириш;
- Греэн Скреэн ёрдамида фонни ўзгартириш;
- Х постларини видео фони сифатида қўллаш.
…