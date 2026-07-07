Х платформаси креатив муаллифлар учун янги видео таҳрирлаш воситаларини ишга туширди

·0·Техно
Х платформаси креатив муаллифлар учун янги видео таҳрирлаш воситаларини ишга туширди

Илон Маскка тегишли бўлган Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғи платформада оригинал контент ҳажмини ошириш мақсадида янги видео таҳрирлаш ва ёзиб олиш функцияларини тақдим этди. Ушбу янгиланиш муаллифларга ўзга фойдаланувчиларнинг видеоларини шунчаки қайта жойлаш (репост) ўрнига, ноёб ва сифатли материаллар яратишда ёрдам беришга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги видео муҳаррири бир қатор узоқ кутилган имкониятларни ўз ичига олади. Х платформасининг маҳсулот бўйича раҳбари Никитиа Биер маълум қилишича, эндиликда фойдаланувчилар видеоларга бир нечта тилларда матнли сарлавҳалар (каптионс) қўшишлари ва уларнинг кўринишини ўз хоҳишларига кўра мослаштиришлари мумкин. Шунингдек, иловада "Греэн Скреэн" (яшил экран) функцияси ҳам пайдо бўлди.

Ушбу восита ёрдамида муаллифлар ўз қурилмалари хотирасидаги фотосуратлар ёки Х тармоғидаги бошқа постларни фон сифатида ишлатиб, янги видеолар суратга олишлари мумкин. Никитиа Биернинг таъкидлашича, платформанинг асосий устувор вазифаларидан бири — креатив муаллифларни қўллаб-қувватлаш ва уларни рағбатлантиришдир. Яқин ҳафталарда видео муҳаррирга яна кўплаб янги функциялар қўшилиши кутилмоқда.

Плагиат ва ўғирланган контентга қарши кураш

Х раҳбарияти платформадаги кўплаб оммабоп аккаунтлар ҳали ҳам ўғирланган ёки бир неча йил аввал вирусли бўлган эски материалларни қайта улашаётганидан хавотирда. Никитиа Биернинг сўзларига кўра, янги функциялар Х тармоғида бошқа платформаларда мавжуд бўлмаган эксклюзив материаллар кўпайишига хизмат қилади. Бу эса ўз навбатида фойдаланувчиларнинг тармоқда кўпроқ вақт ўтказишини таъминлайди.

Бироқ, мутахассисларнинг фикрича, фақатгина таҳрирлаш воситаларининг ўзи муаллифларни жалб қилиш учун етарли бўлмаслиги мумкин. TikTok, Meta ва YouTube каби рақобатчилар аллақачон шаклланган экотизимга ва муаллифлар учун барқарор даромад келтирувчи монетизация тизимларига эга. Х платформаси эса ҳозирча муаллифларга ўз ишларини ҳимоя қилиш учун Meta ёки YouTube тақдим этадиган даражадаги кучли ҳуқуқий воситаларни таклиф қилмаяпти.

Масалан, Meta платформасидаги Реэлс муаллифлари ўзларининг ўғирланган видеоларини блоклашлари ёки ўша видеодан тушаётган даромадни ўзларига йўналтиришлари мумкин. Х ҳозирча бундай автоматлаштирилган тизимга эга эмас. Шунга қарамай, янги видео таҳрирлаш воситалари iOS фойдаланувчилари учун аллақачон очиқ ва у платформадаги креатив муҳитни жонлантириши кутилмоқда.

  • Бир нечта тилларда субтитрлар қўшиш;
  • Субтитрлар дизайнини шахсийлаштириш;
  • Греэн Скреэн ёрдамида фонни ўзгартириш;
  • Х постларини видео фони сифатида қўллаш.
Маълумот ўрнида айтиш жоизки, Х платформаси сўнгги пайтларда видеоконтентга алоҳида эътибор қаратмоқда. Бу стратегия ижтимоий тармоқни шунчаки матнли хабарлар алмашиш жойидан тўлақонли медиа платформага айлантириш мақсадининг бир қисмидир.

ХИлон МаскИжтимоий ТармоқВидео МуҳарририТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Венчур бозорида янги ҳаракат: Чемистрй Вентурес иккинчи фонд учун 500 миллион доллар тўпламоқдаВенчур бозорида янги ҳаракат: Чемистрй Вентурес иккинчи фонд учун 500 миллион доллар тўпламоқдаБугун, 20:20Vivo X500 Pro Max: 7000 мАс аккумулятор ва 200 MP камера билан жиҳозланган флагманVivo X500 Pro Max: 7000 мАс аккумулятор ва 200 MP камера билан жиҳозланган флагманБугун, 20:20Soyuz MS-29 космик кемаси парвозга тайёр: ХКСга бор-йўғи 3 соатда етиб борадиSoyuz MS-29 космик кемаси парвозга тайёр: ХКСга бор-йўғи 3 соатда етиб борадиБугун, 19:58Сунъий интеллектга асосланган Норм стартапи 1,2 миллиард долларлик «юникорн»га айландиСунъий интеллектга асосланган Норм стартапи 1,2 миллиард долларлик «юникорн»га айландиБугун, 19:50Автомобил сотишда янги давр: Бидбус стартапи дилерлар ўртасида кимошди савдоси ўтказадиАвтомобил сотишда янги давр: Бидбус стартапи дилерлар ўртасида кимошди савдоси ўтказадиБугун, 19:292ГИС навигациясида янги функция: Энди ҳайдовчилар «яшил тўлқин»да ҳаракатланади2ГИС навигациясида янги функция: Энди ҳайдовчилар «яшил тўлқин»да ҳаракатланадиБугун, 19:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги