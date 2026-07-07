Месси ва Салоҳ тўқнашуви: асосий таркиблар эълон қилинди...

·0·Спорт
Месси ва Салоҳ тўқнашуви: асосий таркиблар эълон қилинди...

ЖЧ-2026 1/8 финалида амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина Миср миллий жамоасига қарши майдонга тушади.

Баҳс бугун, 7 июл куни Тошкент вақти билан соат 21:00 да старт олади. Учрашувнинг асосий таркиблари ҳам эълон қилинди.

Аргентина гуруҳда барча ўйинларни ютган

Аргентина миллий жамоаси J гуруҳида 9 очко тўплаб, биринчи ўрин билан плей-оффга йўл олган эди.

Лионель Скалони шогирдлари 1/16 финалда Кабо-Вердега қарши кутилганидан анча қийин баҳс ўтказди. Асосий вақтда ғолиб аниқланмагач, Аргентина қўшимча бўлимларда 3:2 ҳисобида зафар қучди.

Миср Австралияни пенальтиларда тўхтатди

Миср терма жамоаси G гуруҳини 5 очко билан иккинчи ўринда якунлади.

Африка вакиллари 1/16 финалда Австралия билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаб, пенальтилар сериясида 4:2 ҳисобида устун келди.

Месси ва Салоҳ асосий таркибда

Аргентина ҳужумида Лионель Месси ва Хулиан Альварес ҳаракат қилади. Майдон марказида Родриго Де Паул, Алексис Мак Аллистер, Энцо Фернандес ва Леандро Паредесга ишонч билдирилган.

Мисрнинг асосий умиди эса Муҳаммад Салоҳ бўлади. У ҳужумда Ҳассан ва Зико билан бирга ҳаракат қилиши кутилмоқда.

Асосий таркиблар

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Молина, Ромеро, Лисандро Мартинес, Тальяфико, Де Паул, Мак Аллистер, Фернандес, Паредес, Месси, Альварес.

Миср: Шобейр, Рабия, Иброҳим, Ҳани, Ҳафез, Ашур, Аттия, Лашин, Зико, Салоҳ, Ҳассан.

ЖЧ-2026. 1/8 финал

Аргентина — Миср

Сана: 7 июл
Бошланиш вақти: 21:00, Тошкент вақти билан.

Бир томонда амалдаги чемпион ва Месси, иккинчи томонда Салоҳ етакчилигидаги жанговор Миср. Ғолиб чоракфиналга чиқади, мағлуб жамоа эса мундиал билан хайрлашади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испания миллий жамоаси ЖЧ тарихида мисли кўрилмаган рекорд ўрнатдиИспания миллий жамоаси ЖЧ тарихида мисли кўрилмаган рекорд ўрнатдиБугун, 19:56ЖЧ-2026. Аргентина — Миср: амалдаги чемпион учун янги синовЖЧ-2026. Аргентина — Миср: амалдаги чемпион учун янги синовБугун, 19:49Атлетико Мадрид Муҳаммад Салахни трансфер қилиш учун жиддий курашга киришдиАтлетико Мадрид Муҳаммад Салахни трансфер қилиш учун жиддий курашга киришдиБугун, 18:56Лиам Росениор Парижга қайтди: Англиялик мутахассис Францияда иш бошладиЛиам Росениор Парижга қайтди: Англиялик мутахассис Францияда иш бошладиБугун, 17:54Арсенал Бен Whите ўрнига Манчестер Юнайтед собиқ ҳимоячисини трансфер қилмоқчиАрсенал Бен Whите ўрнига Манчестер Юнайтед собиқ ҳимоячисини трансфер қилмоқчиБугун, 17:50PSJ Милан академиясининг навбатдаги иқтидорини ўз сафига қўшиб олдиPSJ Милан академиясининг навбатдаги иқтидорини ўз сафига қўшиб олдиБугун, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди