Месси ва Салоҳ тўқнашуви: асосий таркиблар эълон қилинди...
ЖЧ-2026 1/8 финалида амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина Миср миллий жамоасига қарши майдонга тушади.
Баҳс бугун, 7 июл куни Тошкент вақти билан соат 21:00 да старт олади. Учрашувнинг асосий таркиблари ҳам эълон қилинди.
Аргентина гуруҳда барча ўйинларни ютган
Аргентина миллий жамоаси J гуруҳида 9 очко тўплаб, биринчи ўрин билан плей-оффга йўл олган эди.
Лионель Скалони шогирдлари 1/16 финалда Кабо-Вердега қарши кутилганидан анча қийин баҳс ўтказди. Асосий вақтда ғолиб аниқланмагач, Аргентина қўшимча бўлимларда 3:2 ҳисобида зафар қучди.
Миср Австралияни пенальтиларда тўхтатди
Миср терма жамоаси G гуруҳини 5 очко билан иккинчи ўринда якунлади.
Африка вакиллари 1/16 финалда Австралия билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаб, пенальтилар сериясида 4:2 ҳисобида устун келди.
Месси ва Салоҳ асосий таркибда
Аргентина ҳужумида Лионель Месси ва Хулиан Альварес ҳаракат қилади. Майдон марказида Родриго Де Паул, Алексис Мак Аллистер, Энцо Фернандес ва Леандро Паредесга ишонч билдирилган.
Мисрнинг асосий умиди эса Муҳаммад Салоҳ бўлади. У ҳужумда Ҳассан ва Зико билан бирга ҳаракат қилиши кутилмоқда.
Асосий таркиблар
Аргентина: Эмилиано Мартинес, Молина, Ромеро, Лисандро Мартинес, Тальяфико, Де Паул, Мак Аллистер, Фернандес, Паредес, Месси, Альварес.
Миср: Шобейр, Рабия, Иброҳим, Ҳани, Ҳафез, Ашур, Аттия, Лашин, Зико, Салоҳ, Ҳассан.
ЖЧ-2026. 1/8 финал
Аргентина — Миср
Сана: 7 июл
Бошланиш вақти: 21:00, Тошкент вақти билан.
Бир томонда амалдаги чемпион ва Месси, иккинчи томонда Салоҳ етакчилигидаги жанговор Миср. Ғолиб чоракфиналга чиқади, мағлуб жамоа эса мундиал билан хайрлашади.
…