Макрон ноқулай вазиятда: Эрдўғоннинг рафиқаси қўлини ўптирмади (видео)

·0·Дунё
Макрон ноқулай вазиятда: Эрдўғоннинг рафиқаси қўлини ўптирмади (видео)

Франция президенти Эммануэл Макрон НАТО саммитидаги кутиб олиш маросимида яна ОАВ эътиборига тушди.

Хабарларга кўра, у Туркия президенти Режеп Таййип Эрдўған ва унинг рафиқасини қутлар экан, дипломатик ҳурмат белгиси сифатида Туркия биринчи хонимининг қўлидан ўпмоқчи бўлган. Аммо у бу ҳаракатга йўл қўймагани айтилмоқда.

Саммитдаги ноқулай лаҳза видеога тушди

Воқеа оммавий чиқиш вақтида, расмий кутиб олиш маросими доирасида юз берган.

Макрон Эрдўған ва унинг рафиқаси ёнига келиб, улар билан саломлашган. Франция раҳбари Туркия биринчи хонимига мурожаат қилган пайтда унинг қўлидан ўпиш учун энгашгани, аммо бу ҳаракат тўхтатилгани хабар қилинди.

Ушбу ҳолат видеога тушиб, ижтимоий тармоқлар ва ОАВда муҳокамаларга сабаб бўлди.

Франция раҳбарига нисбатан танқидлар кучайди

Айрим нашрлар бу вазиятни дипломатик протокол ва шахсий масофа масаласи билан боғламоқда.

Макроннинг оммавий чиқишларидаги эркин ҳаракатлари аввал ҳам матбуот эътиборига тушган. Хусусан, Парижда Италия бош вазири Жоржа Мелони билан учрашувдаги илиқ саломлашуви ҳам муҳокамаларга сабаб бўлган эди.

Италиянинг Il Manifesto нашри ўша ҳолатни ноўрин деб баҳолаган.

Аввалги чиқишлари ҳам муҳокама қилинган

ОАВда Макроннинг бошқа оммавий чиқишлари ҳам бир неча бор қизғин муҳокама қилинган.

Айрим хабарларда унинг Ветнамда самолётдан тушиш вақтида рафиқаси Брижит Макрон билан боғлиқ ноқулай вазиятга тушгани тилга олинган. Франция президенти ўша ҳолатни «шунчаки ҳазил» деб изоҳлагани айтилган.

Шунингдек, “Катта еттилик” саммити олдидан фотосессия пайтида Макрон ва Германия канцлери рафиқаларининг ўхшаш либослари сабаб ноқулай ҳолат юзага келгани ҳам матбуотда ёритилган.

Қора кўзойнак ҳам баҳсга сабаб бўлган

Яқинда Миср ташқи ишлар вазирининг собиқ ёрдамчиси Раха Аҳмад Макроннинг расмий учрашувларда қора кўзойнак тақишини дипломатик протоколга зид деб баҳолаган.

Унинг фикрича, бундай аксессуардан фойдаланиш учун жиддий сабаб бўлиши ва меҳмонлар бу ҳақда олдиндан хабардор қилиниши керак.

Саммитдаги ҳаракат рамзий баҳсга айланди

НАТО саммитидаги сўнгги ҳолат яна бир бор Макроннинг оммавий дипломатия услубини муҳокама марказига олиб чиқди.

Бир қарашда оддий саломлашувдек кўринган лаҳза халқаро протокол, шахсий масофа ва сиёсий лидерларнинг омма олдидаги ҳаракатлари ҳақида янги баҳсларни бошлаб берди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Урушни бир кунда тугатиш шарти айтилди: Песков бу ҳақида нималар деди?Урушни бир кунда тугатиш шарти айтилди: Песков бу ҳақида нималар деди?Бугун, 15:30Зеленский уруш тақдирини ҳал қиладиган омилни айтдиЗеленский уруш тақдирини ҳал қиладиган омилни айтдиБугун, 14:42YouTuber фалажланган отаси учун робот ногиронлар аравачасини яратдиYouTuber фалажланган отаси учун робот ногиронлар аравачасини яратдиБугун, 13:45Она 4 ёшли ўғлини ўлдириб, уни ейишга уринганликда гумон қилинмоқдаОна 4 ёшли ўғлини ўлдириб, уни ейишга уринганликда гумон қилинмоқдаБугун, 13:35139 марта йиқилган эркак ниҳоят ҳайдовчилик имтиҳонидан ўтди139 марта йиқилган эркак ниҳоят ҳайдовчилик имтиҳонидан ўтдиБугун, 13:33Бишкек аэропортида даҳшатли ҳолат ортидан рейслар тўхтатилдиБишкек аэропортида даҳшатли ҳолат ортидан рейслар тўхтатилдиБугун, 13:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди