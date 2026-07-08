Макрон ноқулай вазиятда: Эрдўғоннинг рафиқаси қўлини ўптирмади (видео)
Франция президенти Эммануэл Макрон НАТО саммитидаги кутиб олиш маросимида яна ОАВ эътиборига тушди.
Хабарларга кўра, у Туркия президенти Режеп Таййип Эрдўған ва унинг рафиқасини қутлар экан, дипломатик ҳурмат белгиси сифатида Туркия биринчи хонимининг қўлидан ўпмоқчи бўлган. Аммо у бу ҳаракатга йўл қўймагани айтилмоқда.
Саммитдаги ноқулай лаҳза видеога тушди
Воқеа оммавий чиқиш вақтида, расмий кутиб олиш маросими доирасида юз берган.
Макрон Эрдўған ва унинг рафиқаси ёнига келиб, улар билан саломлашган. Франция раҳбари Туркия биринчи хонимига мурожаат қилган пайтда унинг қўлидан ўпиш учун энгашгани, аммо бу ҳаракат тўхтатилгани хабар қилинди.
Ушбу ҳолат видеога тушиб, ижтимоий тармоқлар ва ОАВда муҳокамаларга сабаб бўлди.
Франция раҳбарига нисбатан танқидлар кучайди
Айрим нашрлар бу вазиятни дипломатик протокол ва шахсий масофа масаласи билан боғламоқда.
Макроннинг оммавий чиқишларидаги эркин ҳаракатлари аввал ҳам матбуот эътиборига тушган. Хусусан, Парижда Италия бош вазири Жоржа Мелони билан учрашувдаги илиқ саломлашуви ҳам муҳокамаларга сабаб бўлган эди.
Италиянинг Il Manifesto нашри ўша ҳолатни ноўрин деб баҳолаган.
Аввалги чиқишлари ҳам муҳокама қилинган
ОАВда Макроннинг бошқа оммавий чиқишлари ҳам бир неча бор қизғин муҳокама қилинган.
Айрим хабарларда унинг Ветнамда самолётдан тушиш вақтида рафиқаси Брижит Макрон билан боғлиқ ноқулай вазиятга тушгани тилга олинган. Франция президенти ўша ҳолатни «шунчаки ҳазил» деб изоҳлагани айтилган.
Шунингдек, “Катта еттилик” саммити олдидан фотосессия пайтида Макрон ва Германия канцлери рафиқаларининг ўхшаш либослари сабаб ноқулай ҳолат юзага келгани ҳам матбуотда ёритилган.
Қора кўзойнак ҳам баҳсга сабаб бўлган
Яқинда Миср ташқи ишлар вазирининг собиқ ёрдамчиси Раха Аҳмад Макроннинг расмий учрашувларда қора кўзойнак тақишини дипломатик протоколга зид деб баҳолаган.
Унинг фикрича, бундай аксессуардан фойдаланиш учун жиддий сабаб бўлиши ва меҳмонлар бу ҳақда олдиндан хабардор қилиниши керак.
Саммитдаги ҳаракат рамзий баҳсга айланди
НАТО саммитидаги сўнгги ҳолат яна бир бор Макроннинг оммавий дипломатия услубини муҳокама марказига олиб чиқди.
Бир қарашда оддий саломлашувдек кўринган лаҳза халқаро протокол, шахсий масофа ва сиёсий лидерларнинг омма олдидаги ҳаракатлари ҳақида янги баҳсларни бошлаб берди.
…