Гарри Кейн тўхтатиб бўлмас кучга айланди: Уни қандай тўхтатиш сири маълум бўлди

·0·Спорт
Гарри Кейн тўхтатиб бўлмас кучга айланди: Уни қандай тўхтатиш сири маълум бўлди

Англия терма жамоаси ва Бавария ҳужумчиси Гарри Кейн жаҳон футболидаги энг хавфли ҳужумчилардан бири сифатида ўз мавқеини мустаҳкамлашда давом этмоқда. 2026-йилги Жаҳон чемпионатида намойиш этаётган сермаҳсул ўйини билан у нафақат мухлисларни, балки собиқ футбол юлдузларини ҳам ҳайратга солмоқда. Goal.com нашрига берган интервюсида Англия терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси Дес Валкер Кейн каби ҳужумчини тўхтатишнинг деярли имкони йўқлигини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Валкернинг фикрича, бугунги кунда Гарри Кейнни майдонда жиловлаш учун ҳимоячилар ўта кескин чораларга қўл уришга мажбур. "Уни тўхтатишнинг ягона йўли — майдонда унга нисбатан қўполроқ ўйнаш, уни тепишдир. Чунки у ҳам сизга нисбатан шундай ўйнашдан қайтмайди", дея ҳазиломуз, аммо жиддий оҳангда таъриф берди собиқ ҳимоячи. Унинг сўзларига кўра, Кейн шунчаки гол урувчи эмас, балки ўйиннинг ҳар бир дақиқасида жамоасига фойда келтирадиган универсал футболчидир.

Германиядаги муваффақият ва совринлар лаънатининг тугаши

Гарри Кейннинг Тоттенхем клубидан Германия грандига ўтиши унинг фаолиятида янги саҳифа очди. Лондонда йиллар давомида бирорта ҳам нуфузли соврин юта олмаган ҳужумчи, Мюнхеннинг Бавария клуби сафида бу "лаънат"ни парчалашга муваффақ бўлди. 32 ёшли футболчи ҳозирда икки карра Бундеслига чемпиони ҳисобланади. Германиядаги фаолияти давомида у нафақат жамоавий, балки шахсий натижаларини ҳам рекорд даражага кўтарди.

Статистик маълумотларга кўра, Кейн Бавария сафида ўтказган 147 та учрашувида 146 та гол уришга эришган. Ўтган мавсумнинг ўзида у 61 маротаба рақиблар дарвозасини ишғол қилиб, ўзининг шахсий рекордини янгилади. Бундай барқарорлик унинг жаҳоннинг энг яхши тўпурарларидан бири эканлигини яна бир бор исботламоқда. Унинг ўйин услуби Алан Шеарер ва Иан Райт каби афсоналар билан қиёсланмоқда.

Жаҳон чемпионатидаги етакчилик

Ҳозирда Шимолий Америкада бўлиб ўтаётган Жаҳон чемпионатида Гарри Кейн Англия терма жамоасини чорак финал босқичига бошлаб келди. Мексикага қарши кечган ва 3:2 ҳисобидаги ғалаба билан якунланган драматик баҳсда у яна бир бор ўз сўзини айтди. Ушбу турнирда у аллақачон 6 та гол уришга муваффақ бўлди ва терма жамоа сафидаги жами голлари сонини 85 тага етказди.

Кейн нафақат голлари, балки майдондаги тажрибаси билан ҳам рекордларни янгилаш арафасида турибди. У Петер Шилтоннинг терма жамоадаги ўйинлар сони бўйича рекордини янгилашига атиги 6 та учрашув қолди. Агар Англия ушбу турнирда ғолиб чиқса, Кейннинг футбол тарихидаги энг буюк ўйинчилардан бири сифатидаги мақоми шубҳасиз мустаҳкамланади.

Экспертларнинг таъкидлашича, Гарри Кейннинг энг кучли томони — бу унинг ўзига бўлган ишончидир. У ўйиннинг 90-дақиқасигача кўринмай қолиши мумкин, аммо сўнгги сонияларда гол уришига ўзи ҳам, жамоадошлари ҳам шубҳа қилмайди. Айнан мана шу хислат уни бошқа ҳужумчилардан ажратиб туради ва Англия терма жамоасининг муваффақиятлари гарови бўлиб хизмат қилмоқда.

Гарри КейнБаварияАнглияЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Луис Кастро Криштиано Роналдони ҳимоя қилди: Португалия мағлубиятида ким айбдор?Луис Кастро Криштиано Роналдони ҳимоя қилди: Португалия мағлубиятида ким айбдор?Бугун, 15:33Расман: Альваро Арбелоа Англия Премер-лигасининг Фулхэм клуби бош мураббийи этиб тайинландиРасман: Альваро Арбелоа Англия Премер-лигасининг Фулхэм клуби бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 14:58Микел Артета Арсеналда Арсен Венгер рекордини янгилай оладими: Собиқ юлдуз тахминиМикел Артета Арсеналда Арсен Венгер рекордини янгилай оладими: Собиқ юлдуз тахминиБугун, 14:54Миср терма жамоаси мағлубиятга қарамай мухлислар томонидан қаҳрамонлардек кутиб олиндиМиср терма жамоаси мағлубиятга қарамай мухлислар томонидан қаҳрамонлардек кутиб олиндиБугун, 14:38Лионель Скалони кўзёшларини тия олмади: Аргентина Мисрга қарши драматик ғалаба қозондиЛионель Скалони кўзёшларини тия олмади: Аргентина Мисрга қарши драматик ғалаба қозондиБугун, 14:10Арсенал кутилмаган трансферни амалга оширмоқда: Лондонликлар бир йилдан бери майдонга тушмаган дарвозабонни сафига қўшиб оладиАрсенал кутилмаган трансферни амалга оширмоқда: Лондонликлар бир йилдан бери майдонга тушмаган дарвозабонни сафига қўшиб оладиБугун, 13:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди