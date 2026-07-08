Гарри Кейн тўхтатиб бўлмас кучга айланди: Уни қандай тўхтатиш сири маълум бўлди
Англия терма жамоаси ва Бавария ҳужумчиси Гарри Кейн жаҳон футболидаги энг хавфли ҳужумчилардан бири сифатида ўз мавқеини мустаҳкамлашда давом этмоқда. 2026-йилги Жаҳон чемпионатида намойиш этаётган сермаҳсул ўйини билан у нафақат мухлисларни, балки собиқ футбол юлдузларини ҳам ҳайратга солмоқда. Goal.com нашрига берган интервюсида Англия терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси Дес Валкер Кейн каби ҳужумчини тўхтатишнинг деярли имкони йўқлигини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Валкернинг фикрича, бугунги кунда Гарри Кейнни майдонда жиловлаш учун ҳимоячилар ўта кескин чораларга қўл уришга мажбур. "Уни тўхтатишнинг ягона йўли — майдонда унга нисбатан қўполроқ ўйнаш, уни тепишдир. Чунки у ҳам сизга нисбатан шундай ўйнашдан қайтмайди", дея ҳазиломуз, аммо жиддий оҳангда таъриф берди собиқ ҳимоячи. Унинг сўзларига кўра, Кейн шунчаки гол урувчи эмас, балки ўйиннинг ҳар бир дақиқасида жамоасига фойда келтирадиган универсал футболчидир.
Германиядаги муваффақият ва совринлар лаънатининг тугашиГарри Кейннинг Тоттенхем клубидан Германия грандига ўтиши унинг фаолиятида янги саҳифа очди. Лондонда йиллар давомида бирорта ҳам нуфузли соврин юта олмаган ҳужумчи, Мюнхеннинг Бавария клуби сафида бу "лаънат"ни парчалашга муваффақ бўлди. 32 ёшли футболчи ҳозирда икки карра Бундеслига чемпиони ҳисобланади. Германиядаги фаолияти давомида у нафақат жамоавий, балки шахсий натижаларини ҳам рекорд даражага кўтарди.
Статистик маълумотларга кўра, Кейн Бавария сафида ўтказган 147 та учрашувида 146 та гол уришга эришган. Ўтган мавсумнинг ўзида у 61 маротаба рақиблар дарвозасини ишғол қилиб, ўзининг шахсий рекордини янгилади. Бундай барқарорлик унинг жаҳоннинг энг яхши тўпурарларидан бири эканлигини яна бир бор исботламоқда. Унинг ўйин услуби Алан Шеарер ва Иан Райт каби афсоналар билан қиёсланмоқда.
Жаҳон чемпионатидаги етакчиликҲозирда Шимолий Америкада бўлиб ўтаётган Жаҳон чемпионатида Гарри Кейн Англия терма жамоасини чорак финал босқичига бошлаб келди. Мексикага қарши кечган ва 3:2 ҳисобидаги ғалаба билан якунланган драматик баҳсда у яна бир бор ўз сўзини айтди. Ушбу турнирда у аллақачон 6 та гол уришга муваффақ бўлди ва терма жамоа сафидаги жами голлари сонини 85 тага етказди.
Кейн нафақат голлари, балки майдондаги тажрибаси билан ҳам рекордларни янгилаш арафасида турибди. У Петер Шилтоннинг терма жамоадаги ўйинлар сони бўйича рекордини янгилашига атиги 6 та учрашув қолди. Агар Англия ушбу турнирда ғолиб чиқса, Кейннинг футбол тарихидаги энг буюк ўйинчилардан бири сифатидаги мақоми шубҳасиз мустаҳкамланади.
Экспертларнинг таъкидлашича, Гарри Кейннинг энг кучли томони — бу унинг ўзига бўлган ишончидир. У ўйиннинг 90-дақиқасигача кўринмай қолиши мумкин, аммо сўнгги сонияларда гол уришига ўзи ҳам, жамоадошлари ҳам шубҳа қилмайди. Айнан мана шу хислат уни бошқа ҳужумчилардан ажратиб туради ва Англия терма жамоасининг муваффақиятлари гарови бўлиб хизмат қилмоқда.
…