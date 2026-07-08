Нодира Муртазаева “Ўз соҳасининг ташаббускори” кўкрак нишонига сазовор бўлди

·31·Маданият
Нодира Муртазаева “Ўз соҳасининг ташаббускори” кўкрак нишонига сазовор бўлди

Актриса Нодира Муртазаева мухлислари билан яна бир қувончли хабарни бўлишди. Санъаткор ўзининг Instagram саҳифасида тақдирлаш маросимидан лавҳаларни эълон қилиб, “Ўз соҳасининг ташаббускори” эсдалик кўкрак нишони билан тақдирланганини маълум қилди.

Мукофотни қабул қилган актриса ушбу эътирофни ўзи учун катта шараф ва масъулият сифатида қабул қилишини таъкидлаб, муваффақиятида ҳиссаси бор барча инсонларга самимий миннатдорлик билдирди.

У видео остига ёзган изоҳида шундай дейди:

“Аввало, мени тарбиялаб, орзуларимга ишонишни ўргатган ота-онамга чексиз раҳмат айтаман. Шунингдек, устозларимга, ҳамкасбларимга, режиссёрларимизга ва менга ишонч билдирган барча инсонларга ўз миннатдорчилигимни изҳор этаман.

Энг катта раҳмат эса азиз мухлисларимга. Сизларнинг меҳрингиз, дуоларингиз ва қўллаб-қувватлашингиз мен учун энг катта куч ва илҳом манбаидир.

Бу медал мен учун якун эмас, балки янада масъулият билан хизмат қилиш, янги образлар яратиш ва халқимиз меҳрига муносиб бўлиш учун катта рағбатдир.

Эътироф учун яна бир бор чин юракдан раҳмат! Санъатга бўлган муҳаббатим ва халқимизга хизмат қилиш йўлида бор куч-ғайратимни бағишлашда давом этаман.”

Санъаткорнинг ушбу пости қисқа вақт ичида мухлислар томонидан илиқ кутиб олинди. Изоҳларда кўплаб кузатувчилар Нодира Муртазаевани самимий табриклаб, унга ижодий парвоз, янги ютуқлар ва бунданда улкан муваффақиятлар тилашмоқда.

Qizil atirgullar yonida Nodira Murtazayevaga tegishli ko'krak nishoni va guvohnoma turibdi.
Ноодира МуртазаеваИнстаграм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Таниқли актёр Ботир Муҳаммаджонов қизини узатди (видео)Таниқли актёр Ботир Муҳаммаджонов қизини узатди (видео)Бугун, 13:13Шаҳлохоним фарзандлари билан Мисрча образда барчани лол қолдирди!Шаҳлохоним фарзандлари билан Мисрча образда барчани лол қолдирди!Бугун, 12:51Шаҳло Алижонова: "Тўйимизга бир йил бўлди"Шаҳло Алижонова: "Тўйимизга бир йил бўлди"Бугун, 11:54Дилдора Зокирова “Эл-юрт фидокори” нишони билан тақдирланди (видео)Дилдора Зокирова “Эл-юрт фидокори” нишони билан тақдирланди (видео)Кеча, 16:30Жаҳонгир Отажонов туфайли Эътибор Отажонова санъатга кириб келганЖаҳонгир Отажонов туфайли Эътибор Отажонова санъатга кириб келганКеча, 16:28"Ижодга қайтаманми?"- Сардор Раҳимхон янги интервью берди"Ижодга қайтаманми?"- Сардор Раҳимхон янги интервью бердиКеча, 15:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Ўзбекистонлик модел халқаро танловда ғолиб бўлди
Ўзбекистонлик модел халқаро танловда ғолиб бўлди