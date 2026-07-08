Микел Артета Арсеналда Арсен Венгер рекордини янгилай оладими: Собиқ юлдуз тахмини
Лондоннинг Арсенал жамоаси узоқ кутилган Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритганидан сўнг, мутахассислар ва мухлислар клубнинг келажакдаги имкониятларини юқори баҳоламоқда. Бош мураббий Микел Артета бошчилигидаги жамоа нафақат бир марталик муваффақият, балки Шимолий Лондонда янги гегемонлик ўрнатишга яқин турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клубнинг собиқ ярим ҳимоячиси Штефан Счварз ГОАЛ нашрига берган интервюсида Микел Артета афсонавий Арсен Венгернинг натижаларини ортда қолдириши мумкинлигини таъкидлади. Венгер 22 йиллик фаолияти давомида Арсенал билан уч марта Англия чемпиони бўлган эди. Счварзнинг фикрича, Артета бу кўрсаткични тўрттага етказиш салоҳиятига эга.
“Энг қийини доим биринчи қадамни ташлаш эди”, дейди Счварз. Унинг сўзларига кўра, кетма-кет уч мавсум давомида кумуш медаллар билан чекланган жамоа ниҳоят чемпионлик довонидан ўтгани футболчиларнинг руҳиятини бутунлай ўзгартиради. Энди жамоа босим остида қандай ғалаба қозонишни ва қийин ўйинларда натижа чиқаришни яхши билади.
Янги сулола пойдевориАрсенал таркиби ҳозирда Деклан Рисе, Букайо Сака ва Габриел Магалҳаес каби юлдузлар билан тўлдирилган. Ҳар бир трансфер ойнасида таркибни кучайтириб бораётган клуб нафақат ички чемпионатда, балки Чемпионлар лигаси ғолиблиги учун ҳам асосий даъвогарлардан бири сифатида кўрилмоқда. Бу эса Артетага Венгер давридаги муваффақиятларни такрорлаш ва ҳатто улардан ўзиб кетиш имконини беради.
Счварзнинг таъкидлашича, чемпионлик пойгасида фақат яхши ўйинлар эмас, балки жамоанинг “азоб чекишни” билиши ва ўйини қовушмаган кунларда ҳам уч очкони қўлга киритиши муҳим аҳамиятга эга. Арсенал айнан шу чидамлиликни шакллантира олди, бу эса узоқ муддатли барқарорликни таъминлайди.
Микел Артета бошқаруви остидаги жамоа ўз услуби ва фалсафаси билан 2003-04 йилги мавсумдаги “мағлубиятсизлар” (Инвинсиблес) даврини эслатмоқда. Бироқ, замонавий футболнинг рақобатбардошлиги ва Манчестер Сити каби гигантларнинг мавжудлиги Артетадан янада кўпроқ меҳнат ва стратегик маҳорат талаб қилади.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Арсенал ҳозирда ўзининг энг гуллаган даврларидан бирини бошдан кечирмоқда. Агар Артета таркибни шакллантиришда давом этса, у нафақат Венгерни, балки Англия футболи тарихидаги кўплаб рекордларни янгилаш имкониятига эга бўлади.
…