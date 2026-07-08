Микел Артета Арсеналда Арсен Венгер рекордини янгилай оладими: Собиқ юлдуз тахмини

·0·Спорт
Микел Артета Арсеналда Арсен Венгер рекордини янгилай оладими: Собиқ юлдуз тахмини

Лондоннинг Арсенал жамоаси узоқ кутилган Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритганидан сўнг, мутахассислар ва мухлислар клубнинг келажакдаги имкониятларини юқори баҳоламоқда. Бош мураббий Микел Артета бошчилигидаги жамоа нафақат бир марталик муваффақият, балки Шимолий Лондонда янги гегемонлик ўрнатишга яқин турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клубнинг собиқ ярим ҳимоячиси Штефан Счварз ГОАЛ нашрига берган интервюсида Микел Артета афсонавий Арсен Венгернинг натижаларини ортда қолдириши мумкинлигини таъкидлади. Венгер 22 йиллик фаолияти давомида Арсенал билан уч марта Англия чемпиони бўлган эди. Счварзнинг фикрича, Артета бу кўрсаткични тўрттага етказиш салоҳиятига эга.

“Энг қийини доим биринчи қадамни ташлаш эди”, дейди Счварз. Унинг сўзларига кўра, кетма-кет уч мавсум давомида кумуш медаллар билан чекланган жамоа ниҳоят чемпионлик довонидан ўтгани футболчиларнинг руҳиятини бутунлай ўзгартиради. Энди жамоа босим остида қандай ғалаба қозонишни ва қийин ўйинларда натижа чиқаришни яхши билади.

Янги сулола пойдевори

Арсенал таркиби ҳозирда Деклан Рисе, Букайо Сака ва Габриел Магалҳаес каби юлдузлар билан тўлдирилган. Ҳар бир трансфер ойнасида таркибни кучайтириб бораётган клуб нафақат ички чемпионатда, балки Чемпионлар лигаси ғолиблиги учун ҳам асосий даъвогарлардан бири сифатида кўрилмоқда. Бу эса Артетага Венгер давридаги муваффақиятларни такрорлаш ва ҳатто улардан ўзиб кетиш имконини беради.

Счварзнинг таъкидлашича, чемпионлик пойгасида фақат яхши ўйинлар эмас, балки жамоанинг “азоб чекишни” билиши ва ўйини қовушмаган кунларда ҳам уч очкони қўлга киритиши муҳим аҳамиятга эга. Арсенал айнан шу чидамлиликни шакллантира олди, бу эса узоқ муддатли барқарорликни таъминлайди.

Микел Артета бошқаруви остидаги жамоа ўз услуби ва фалсафаси билан 2003-04 йилги мавсумдаги “мағлубиятсизлар” (Инвинсиблес) даврини эслатмоқда. Бироқ, замонавий футболнинг рақобатбардошлиги ва Манчестер Сити каби гигантларнинг мавжудлиги Артетадан янада кўпроқ меҳнат ва стратегик маҳорат талаб қилади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Арсенал ҳозирда ўзининг энг гуллаган даврларидан бирини бошдан кечирмоқда. Агар Артета таркибни шакллантиришда давом этса, у нафақат Венгерни, балки Англия футболи тарихидаги кўплаб рекордларни янгилаш имкониятига эга бўлади.

АрсеналМикел АртетаАрсен ВенгерАнглия Премер-лигасиФутбол Янгиликлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Расман: Альваро Арбелоа Англия Премер-лигасининг Фулхэм клуби бош мураббийи этиб тайинландиРасман: Альваро Арбелоа Англия Премер-лигасининг Фулхэм клуби бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 14:58Миср терма жамоаси мағлубиятга қарамай мухлислар томонидан қаҳрамонлардек кутиб олиндиМиср терма жамоаси мағлубиятга қарамай мухлислар томонидан қаҳрамонлардек кутиб олиндиБугун, 14:38Лионель Скалони кўзёшларини тия олмади: Аргентина Мисрга қарши драматик ғалаба қозондиЛионель Скалони кўзёшларини тия олмади: Аргентина Мисрга қарши драматик ғалаба қозондиБугун, 14:10Арсенал кутилмаган трансферни амалга оширмоқда: Лондонликлар бир йилдан бери майдонга тушмаган дарвозабонни сафига қўшиб оладиАрсенал кутилмаган трансферни амалга оширмоқда: Лондонликлар бир йилдан бери майдонга тушмаган дарвозабонни сафига қўшиб оладиБугун, 13:39Мисрлик футболчи ЖЧ-2026 натижалари олдиндан белгилаб қўйилганини даъво қилдиМисрлик футболчи ЖЧ-2026 натижалари олдиндан белгилаб қўйилганини даъво қилдиБугун, 13:39Килиан Мбаппе ва Лионель Месси ўртасидаги реванш: Франция юлдузи ЖЧ-2026 тахтини кўзламоқдаКилиан Мбаппе ва Лионель Месси ўртасидаги реванш: Франция юлдузи ЖЧ-2026 тахтини кўзламоқдаБугун, 12:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди