Луис Кастро Криштиано Роналдони ҳимоя қилди: Португалия мағлубиятида ким айбдор?
Футбол оламининг тирик афсонаси Криштиано Роналдо учун жаҳон чемпионлиги ҳақидаги орзулар якунига етди. Далласда кечган Испанияга қарши нимчорак финал баҳсидаги мағлубиятдан сўнг, 41 ёшли ҳужумчи майдонни кўз ёшлари билан тарк этди. Ушбу муваффақиятсизликдан кейин жамоа сардори танқидлар остида қолган бир пайтда, унинг собиқ мураббийи Луис Кастро футболчини ҳимоя қилиб чиқди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
"Ал-Насср" клубининг собиқ бош мураббийи Луис Кастро Арриядияҳ нашрига берган интервюсида Португалия терма жамоасининг мусобақадан чиқиб кетишида фақат Роналдони айблаш адолатсизлик эканини таъкидлади. Мураббийнинг фикрича, мағлубият учун бутун жамоа масъулдир ва эътиборни битта шахсга қаратиш нотўғри стратегия ҳисобланади.
"Мен ўйинчиларни алоҳида баҳоламайман, жамоанинг қиймати бутун гуруҳнинг бирлигида намоён бўлади. Ўша куни битта ўйинчи эмас, балки бутун Португалия ютқазди", — дея қайд этди мутахассис. Goal.com хабарига кўра, Кастро Роналдонинг майдондаги ҳаракатлари Роберто Мартинез жамоасига халақит бергани ҳақидаги фикрларга қўшилмайди.
Ҳимоядаги хато ва сўнгги дақиқаларЛуис Кастро ўйиннинг сўнгги дақиқаларида ўтказиб юборилган голга тўхталар экан, асосий хатога ҳимоячи Рубен Диас йўл қўйганини кўрсатиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, Португалия қўшимча бўлимларга тайёргарлик кўраётган бир пайтда, Испания ҳужумкорликни оширган ва ҳимоя чизиғидаги бўшлиқдан унумли фойдаланган.
"Испания асосий вақтда ғалаба қозониш учун кўпроқ ўйинчини ҳужумга ташлади. Вазиятларнинг бирида Португалия марказий ҳимоячиларидан бири ўз позициясини тарк этди ва бу рақиб футболчиси Микел Мерино учун очиқ ҳудуд яратди. Натижада у дарвозани ишғол қилди", — дейди Кастро.
Рақамлар ортидаги ҳақиқатГарчи мураббий Роналдони ҳимоя қилаётган бўлса-да, статистик маълумотлар афсонавий ҳужумчининг жисмоний ҳолати пасайганини кўрсатмоқда. Турнир давомида у учта гол уришга муваффақ бўлди, бироқ очиқ ўйинда унинг самарадорлиги сезиларли даражада камайган. Маълумотларга кўра, Роналдо сўнгги икки Жаҳон чемпионатида 500 дақиқадан кўпроқ майдонда ҳаракат қилиб, бирорта ҳам рақибини алдаб ўта олмаган ягона ҳужумчига айланди.
Шунга қарамай, Криштиано Роналдо ўз интервюсида Португалия футболи тарихидаги ўрнини эслатиб ўтди. У мағлубиятдан қайғуда эканини, аммо терма жамоа билан эришган ютуқлари, хусусан, 2016-йилги Европа чемпионлиги у учун Жаҳон чемпионати билан тенг аҳамиятга эга эканини билдирди.
"Мен боримни бердим ва қўлимдан келганини қилдим. Бу менинг охирги Мундиалим эди. Энди оилам даврасида дам олиш ва келажак ҳақида ўйлаш вақти келди. Унутманг, Криштианогача Португалия ҳеч нарса ютмаган эди", — дея хулоса қилди 41 ёшли юлдуз.
…