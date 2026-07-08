Луис Кастро Криштиано Роналдони ҳимоя қилди: Португалия мағлубиятида ким айбдор?

·0·Спорт
Луис Кастро Криштиано Роналдони ҳимоя қилди: Португалия мағлубиятида ким айбдор?

Футбол оламининг тирик афсонаси Криштиано Роналдо учун жаҳон чемпионлиги ҳақидаги орзулар якунига етди. Далласда кечган Испанияга қарши нимчорак финал баҳсидаги мағлубиятдан сўнг, 41 ёшли ҳужумчи майдонни кўз ёшлари билан тарк этди. Ушбу муваффақиятсизликдан кейин жамоа сардори танқидлар остида қолган бир пайтда, унинг собиқ мураббийи Луис Кастро футболчини ҳимоя қилиб чиқди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

"Ал-Насср" клубининг собиқ бош мураббийи Луис Кастро Арриядияҳ нашрига берган интервюсида Португалия терма жамоасининг мусобақадан чиқиб кетишида фақат Роналдони айблаш адолатсизлик эканини таъкидлади. Мураббийнинг фикрича, мағлубият учун бутун жамоа масъулдир ва эътиборни битта шахсга қаратиш нотўғри стратегия ҳисобланади.

"Мен ўйинчиларни алоҳида баҳоламайман, жамоанинг қиймати бутун гуруҳнинг бирлигида намоён бўлади. Ўша куни битта ўйинчи эмас, балки бутун Португалия ютқазди", — дея қайд этди мутахассис. Goal.com хабарига кўра, Кастро Роналдонинг майдондаги ҳаракатлари Роберто Мартинез жамоасига халақит бергани ҳақидаги фикрларга қўшилмайди.

Ҳимоядаги хато ва сўнгги дақиқалар

Луис Кастро ўйиннинг сўнгги дақиқаларида ўтказиб юборилган голга тўхталар экан, асосий хатога ҳимоячи Рубен Диас йўл қўйганини кўрсатиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, Португалия қўшимча бўлимларга тайёргарлик кўраётган бир пайтда, Испания ҳужумкорликни оширган ва ҳимоя чизиғидаги бўшлиқдан унумли фойдаланган.

"Испания асосий вақтда ғалаба қозониш учун кўпроқ ўйинчини ҳужумга ташлади. Вазиятларнинг бирида Португалия марказий ҳимоячиларидан бири ўз позициясини тарк этди ва бу рақиб футболчиси Микел Мерино учун очиқ ҳудуд яратди. Натижада у дарвозани ишғол қилди", — дейди Кастро.

Рақамлар ортидаги ҳақиқат

Гарчи мураббий Роналдони ҳимоя қилаётган бўлса-да, статистик маълумотлар афсонавий ҳужумчининг жисмоний ҳолати пасайганини кўрсатмоқда. Турнир давомида у учта гол уришга муваффақ бўлди, бироқ очиқ ўйинда унинг самарадорлиги сезиларли даражада камайган. Маълумотларга кўра, Роналдо сўнгги икки Жаҳон чемпионатида 500 дақиқадан кўпроқ майдонда ҳаракат қилиб, бирорта ҳам рақибини алдаб ўта олмаган ягона ҳужумчига айланди.

Шунга қарамай, Криштиано Роналдо ўз интервюсида Португалия футболи тарихидаги ўрнини эслатиб ўтди. У мағлубиятдан қайғуда эканини, аммо терма жамоа билан эришган ютуқлари, хусусан, 2016-йилги Европа чемпионлиги у учун Жаҳон чемпионати билан тенг аҳамиятга эга эканини билдирди.

"Мен боримни бердим ва қўлимдан келганини қилдим. Бу менинг охирги Мундиалим эди. Энди оилам даврасида дам олиш ва келажак ҳақида ўйлаш вақти келди. Унутманг, Криштианогача Португалия ҳеч нарса ютмаган эди", — дея хулоса қилди 41 ёшли юлдуз.

Криштиано РоналдоПортугалияЖаҳон ЧемпионатиЛуис КастроФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Расман: Альваро Арбелоа Англия Премер-лигасининг Фулхэм клуби бош мураббийи этиб тайинландиРасман: Альваро Арбелоа Англия Премер-лигасининг Фулхэм клуби бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 14:58Микел Артета Арсеналда Арсен Венгер рекордини янгилай оладими: Собиқ юлдуз тахминиМикел Артета Арсеналда Арсен Венгер рекордини янгилай оладими: Собиқ юлдуз тахминиБугун, 14:54Миср терма жамоаси мағлубиятга қарамай мухлислар томонидан қаҳрамонлардек кутиб олиндиМиср терма жамоаси мағлубиятга қарамай мухлислар томонидан қаҳрамонлардек кутиб олиндиБугун, 14:38Лионель Скалони кўзёшларини тия олмади: Аргентина Мисрга қарши драматик ғалаба қозондиЛионель Скалони кўзёшларини тия олмади: Аргентина Мисрга қарши драматик ғалаба қозондиБугун, 14:10Арсенал кутилмаган трансферни амалга оширмоқда: Лондонликлар бир йилдан бери майдонга тушмаган дарвозабонни сафига қўшиб оладиАрсенал кутилмаган трансферни амалга оширмоқда: Лондонликлар бир йилдан бери майдонга тушмаган дарвозабонни сафига қўшиб оладиБугун, 13:39Мисрлик футболчи ЖЧ-2026 натижалари олдиндан белгилаб қўйилганини даъво қилдиМисрлик футболчи ЖЧ-2026 натижалари олдиндан белгилаб қўйилганини даъво қилдиБугун, 13:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди