BMW и3: Ўн йилдан кейин ҳам долзарблигини йўқотмаган футуристик электромобил

·16·Авто
BMW и3: Ўн йилдан кейин ҳам долзарблигини йўқотмаган футуристик электромобил

Автомобил саноати шиддат билан ривожланиб, ҳар йили ўнлаб янги электромобиллар тақдим этилаётган бўлса-да, баъзи моделлар вақт синовидан муваффақиятли ўтиб, ўзининг ноёблигини сақлаб қолмоқда. Бунга ёрқин мисол сифатида BMW и3 моделини келтириш мумкин. Ушбу ихчам ва инновацион автомобил тақдим этилганига ўн йилдан ошган бўлса-да, у ҳали ҳам келажак транспорти каби таассурот уйғотади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ҳозирги вақтда кўплаб ҳайдовчилар тежамкор, чаққон ва ўзига хос характерга эга автомобил қидирмоқда. Британиялик автоэкспертларнинг фикрича, BMW и3 бугунги кунда иккиламчи бозорда 10 минг фунт стерлингдан арзонроқ нархда сотиб олиш мумкин бўлган энг яхши оилавий электромобиллардан бири бўлиб қолмоқда. Унинг алюминий шассиси ва углерод толали капсуласи (Карбон Фибер Реинфорсед Пластик) автомобилни нафақат енгил, балки жуда мустаҳкам қилади.

Тежамкорлик ва ҳайдаш завқи уйғунлиги

Кўпинча тежамкор автомобиллар деганда зерикарли дизайн ва суст динамика тушунилади. Бироқ BMW и3 бу қарашларни ўзгартира олган. Маълумотларга кўра, ўз вақтида Honda Инсигҳт каби гибридлар ёки Volkswagen Уп каби ихчам шаҳар автомобиллари билан рақобатлашган ушбу модел, ўзининг футуристик ташқи кўриниши ва интереридаги қайта ишланган материаллар билан ажралиб туради.

Ўзбекистон шароитида ҳам ихчам электромобилларга бўлган қизиқиш ортиб бормоқда. Тошкент каби тирбанд шаҳарларда BMW и3 каби кичик ўлчамли, аммо ички кенглиги етарли бўлган транспорт воситалари жуда қўл келади. Унинг ўзига хос очиладиган эшиклари (суисиде доорс) ва юқори ўтириш позицияси ҳайдовчига қўшимча қулайлик яратади.

Нега айнан BMW и3 танланади?

Ушбу моделни танлашга ундайдиган бир қанча муҳим омиллар мавжуд:

  • Ноёб дизайн: Ҳатто 2024-йилда ҳам у замонавий кроссоверлар орасида ажралиб туради.
  • Экологик тоза материаллар: Салон қисмлари қайта ишланган пластмасса ва табиий толалардан тайёрланган.
  • Динамика: BMW брендига хос бўлган чаққонлик ва тезланиш сақланиб қолган.
  • Чидамлилик: Алюминий ва углерод толаси коррозияга учрамайди, бу эса автомобилнинг узоқ умр кўришини таъминлайди.
Экспертларнинг таъкидлашича, BMW и3 нафақат шунчаки транспорт воситаси, балки автомобилсозлик тарихидаги муҳим бурилиш нуқтасидир. У ўз давридан ўзиб кетган технологияларни ўзида мужассам этган. Ҳозирда янги электромобиллар нархи баланд бўлган бир пайтда, иккиламчи бозордаги BMW и3 моделлари сифат ва нарх мутаносиблиги бўйича энг мақбул танловлардан бири бўлиб қолмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, BMW и3 ўзининг 10 йиллик юбилейини нишонлаган бўлса-да, у ҳали ҳам кўплаб автомобил ишқибозларининг орзусидаги модел бўлиб қолмоқда. Унинг ихчамлиги, тежамкорлиги ва ўзига хос услуби уни бугунги куннинг ҳам, келажакнинг ҳам ажралмас қисмига айлантиради.

BMWЭлектромобилАвтоТехнологияИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хизмат автомобили ёки нақд пул: Қайси таклиф ходим учун фойдалироқ?Хизмат автомобили ёки нақд пул: Қайси таклиф ходим учун фойдалироқ?Бугун, 13:30BYD захира ғилдиракка эҳтиёжни йўқ қиладиган автомобилни тақдим этдиBYD захира ғилдиракка эҳтиёжни йўқ қиладиган автомобилни тақдим этдиБугун, 12:28Дасиа янги Стрикер кроссоверини тақдим этди: Ҳамёнбоп СУВ ва универсал уйғунлигиДасиа янги Стрикер кроссоверини тақдим этди: Ҳамёнбоп СУВ ва универсал уйғунлигиБугун, 11:26Chery компаниясининг даромади Volkswagen гуруҳидан уч баравар ошиб кетдиChery компаниясининг даромади Volkswagen гуруҳидан уч баравар ошиб кетдиБугун, 10:29Fiat ёшларни жалб қилиш учун Абарт Тополино моделини ишлаб чиқмоқчиFiat ёшларни жалб қилиш учун Абарт Тополино моделини ишлаб чиқмоқчиБугун, 08:27Land Rover Дефендер янгиланди: Шаҳар учун Вертех талқини ва янги V8 двигателиLand Rover Дефендер янгиланди: Шаҳар учун Вертех талқини ва янги V8 двигателиБугун, 04:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди