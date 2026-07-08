BMW и3: Ўн йилдан кейин ҳам долзарблигини йўқотмаган футуристик электромобил
Автомобил саноати шиддат билан ривожланиб, ҳар йили ўнлаб янги электромобиллар тақдим этилаётган бўлса-да, баъзи моделлар вақт синовидан муваффақиятли ўтиб, ўзининг ноёблигини сақлаб қолмоқда. Бунга ёрқин мисол сифатида BMW и3 моделини келтириш мумкин. Ушбу ихчам ва инновацион автомобил тақдим этилганига ўн йилдан ошган бўлса-да, у ҳали ҳам келажак транспорти каби таассурот уйғотади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ҳозирги вақтда кўплаб ҳайдовчилар тежамкор, чаққон ва ўзига хос характерга эга автомобил қидирмоқда. Британиялик автоэкспертларнинг фикрича, BMW и3 бугунги кунда иккиламчи бозорда 10 минг фунт стерлингдан арзонроқ нархда сотиб олиш мумкин бўлган энг яхши оилавий электромобиллардан бири бўлиб қолмоқда. Унинг алюминий шассиси ва углерод толали капсуласи (Карбон Фибер Реинфорсед Пластик) автомобилни нафақат енгил, балки жуда мустаҳкам қилади.
Тежамкорлик ва ҳайдаш завқи уйғунлигиКўпинча тежамкор автомобиллар деганда зерикарли дизайн ва суст динамика тушунилади. Бироқ BMW и3 бу қарашларни ўзгартира олган. Маълумотларга кўра, ўз вақтида Honda Инсигҳт каби гибридлар ёки Volkswagen Уп каби ихчам шаҳар автомобиллари билан рақобатлашган ушбу модел, ўзининг футуристик ташқи кўриниши ва интереридаги қайта ишланган материаллар билан ажралиб туради.
Ўзбекистон шароитида ҳам ихчам электромобилларга бўлган қизиқиш ортиб бормоқда. Тошкент каби тирбанд шаҳарларда BMW и3 каби кичик ўлчамли, аммо ички кенглиги етарли бўлган транспорт воситалари жуда қўл келади. Унинг ўзига хос очиладиган эшиклари (суисиде доорс) ва юқори ўтириш позицияси ҳайдовчига қўшимча қулайлик яратади.
Нега айнан BMW и3 танланади?Ушбу моделни танлашга ундайдиган бир қанча муҳим омиллар мавжуд:
- Ноёб дизайн: Ҳатто 2024-йилда ҳам у замонавий кроссоверлар орасида ажралиб туради.
- Экологик тоза материаллар: Салон қисмлари қайта ишланган пластмасса ва табиий толалардан тайёрланган.
- Динамика: BMW брендига хос бўлган чаққонлик ва тезланиш сақланиб қолган.
- Чидамлилик: Алюминий ва углерод толаси коррозияга учрамайди, бу эса автомобилнинг узоқ умр кўришини таъминлайди.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, BMW и3 ўзининг 10 йиллик юбилейини нишонлаган бўлса-да, у ҳали ҳам кўплаб автомобил ишқибозларининг орзусидаги модел бўлиб қолмоқда. Унинг ихчамлиги, тежамкорлиги ва ўзига хос услуби уни бугунги куннинг ҳам, келажакнинг ҳам ажралмас қисмига айлантиради.
…