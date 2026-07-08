Урушни бир кунда тугатиш шарти айтилди: Песков бу ҳақида нималар деди?
Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков Швейцариянинг машҳур Die Weltwoche нашрига кенг кўламли интервью берди. Унда Кремль вакили Украинадаги можарони якунлаш шартларини очиқлади, шунингдек, Россия-АҚШ муносабатлари, ядровий уруш хавфи ва Европа хавфсизлик архитектурасининг келажагига тўхталди. Zamin.uz ушбу шов-шувли интервьюнинг энг муҳим тезисларини бир жойга тўплади.
Можаро бир кунда тугаши мумкин: Асосий шарт нима?
Песковнинг таъкидлашича, Украина президенти Владимир Зеленский урушни эртаси куниёқ тўхтатиши мумкин. Бунинг учун Киевдан фақат битта сиёсий қарор талаб этилади:
"У Донбассдан — ҳозирда Россияга тегишли бўлган ҳудудлардан ўз кучларини олиб чиқиши, де-факто ва де-юре юзага келган вазиятни тан олиши керак. Эртаси куни уруш тугайди."
Кремль вакилининг эслатишича, Зеленский ўз сайловолди кампаниясида халққа айнан жангларни тўхтатишга ваъда берган эди ва унда ҳали ҳам ушбу масъулиятли қарорни қабул қилиш имконияти мавжуд.
Кремлнинг асосий сиёсий позицияси
Интервьюда глобал муаммолар ва уларга Россиянинг ёндашуви қуйидагича ифодаланди:
Масала
Кремль позицияси ва баҳоси
АҚШ билан муносабатлар
Ҳозирги алоқалар "ноль" даражада, аммо икки давлат вакиллари мулоқотни бутунлай узмаслик учун етарлича оқилона йўл тутмоқда.
Дональд Трамп омили
Трампнинг муаммоларни мулоқот орқали ҳал қилиш позицияси Москвага маъқул. Тўлиқ келишув бўлмаса-да, гаплашиш муҳим деб ҳисобланади.
Ядро қуроли
Уни ишлатишга эҳтиёж йўқ. Фақат "Россия давлатининг мавжудлигига тўғридан-тўғри таҳдид туғилганда" ундан фойдаланиш мумкин.
Фронтдаги вазият
Россия иқтисодиёти ва тизими уруш шароитларига мослашди. Константиновкадан сўнг навбатдаги нишон — Краматорск ва Славянск шаҳарлари.
Европага огоҳлантириш: "Бу тарихдаги энг катта хато"
Дмитрий Песков Ғарб давлатларининг можародаги иштирокини танқид қилиб, бу шунчаки молиявий ёрдам эмас, балки сунъий йўлдош маълумотлари, қурол-яроғ ва ҳарбий маслаҳатчилар билан таъминлаш орқали кечаётган "кенг кўламли уруш" эканини айтди.
Унинг фикрича, Европа Иттифоқининг ҳарбий-иқтисодий блокка айланиб бораётгани ва Россияни "стратегик жиҳатдан мағлуб этиш" мумкин деб ўйлаши — тарихдаги энг катта хатодир.
"Россия Европа учун таҳдид манбаи эмас. Аммо бизнинг хавотирларимизга қулоқ солиш керак. Агар Европа бунга эътибор бермаса, унда катта муаммолар пайдо бўлади. Россия билан мулоқотни имкон қадар тезроқ тиклашга ҳаракат қилинг", — дея маслаҳат берди Песков.
Кремль спикерининг башорат қилишича, олдинда жуда қаттиқ қарама-қаршилик даври кутмоқда. Шундан сўнг Европа саҳнасига Шарль де Голль ва Гельмут Коль каби йирик масштабдаги янги сиёсатчилар авлоди келади ва барибир янги хавфсизлик архитектурасини яратиш учун мулоқот столига қайтилади.
…