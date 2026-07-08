Урушни бир кунда тугатиш шарти айтилди: Песков бу ҳақида нималар деди?

·51·Дунё
Урушни бир кунда тугатиш шарти айтилди: Песков бу ҳақида нималар деди?

Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков Швейцариянинг машҳур Die Weltwoche нашрига кенг кўламли интервью берди. Унда Кремль вакили Украинадаги можарони якунлаш шартларини очиқлади, шунингдек, Россия-АҚШ муносабатлари, ядровий уруш хавфи ва Европа хавфсизлик архитектурасининг келажагига тўхталди. Zamin.uz ушбу шов-шувли интервьюнинг энг муҳим тезисларини бир жойга тўплади.

Можаро бир кунда тугаши мумкин: Асосий шарт нима?

Песковнинг таъкидлашича, Украина президенти Владимир Зеленский урушни эртаси куниёқ тўхтатиши мумкин. Бунинг учун Киевдан фақат битта сиёсий қарор талаб этилади:

"У Донбассдан — ҳозирда Россияга тегишли бўлган ҳудудлардан ўз кучларини олиб чиқиши, де-факто ва де-юре юзага келган вазиятни тан олиши керак. Эртаси куни уруш тугайди."

Кремль вакилининг эслатишича, Зеленский ўз сайловолди кампаниясида халққа айнан жангларни тўхтатишга ваъда берган эди ва унда ҳали ҳам ушбу масъулиятли қарорни қабул қилиш имконияти мавжуд.

Кремлнинг асосий сиёсий позицияси

Интервьюда глобал муаммолар ва уларга Россиянинг ёндашуви қуйидагича ифодаланди:

Масала

Кремль позицияси ва баҳоси

АҚШ билан муносабатлар

Ҳозирги алоқалар "ноль" даражада, аммо икки давлат вакиллари мулоқотни бутунлай узмаслик учун етарлича оқилона йўл тутмоқда.

Дональд Трамп омили

Трампнинг муаммоларни мулоқот орқали ҳал қилиш позицияси Москвага маъқул. Тўлиқ келишув бўлмаса-да, гаплашиш муҳим деб ҳисобланади.

Ядро қуроли

Уни ишлатишга эҳтиёж йўқ. Фақат "Россия давлатининг мавжудлигига тўғридан-тўғри таҳдид туғилганда" ундан фойдаланиш мумкин.

Фронтдаги вазият

Россия иқтисодиёти ва тизими уруш шароитларига мослашди. Константиновкадан сўнг навбатдаги нишон — Краматорск ва Славянск шаҳарлари.

Европага огоҳлантириш: "Бу тарихдаги энг катта хато"

Дмитрий Песков Ғарб давлатларининг можародаги иштирокини танқид қилиб, бу шунчаки молиявий ёрдам эмас, балки сунъий йўлдош маълумотлари, қурол-яроғ ва ҳарбий маслаҳатчилар билан таъминлаш орқали кечаётган "кенг кўламли уруш" эканини айтди.

Унинг фикрича, Европа Иттифоқининг ҳарбий-иқтисодий блокка айланиб бораётгани ва Россияни "стратегик жиҳатдан мағлуб этиш" мумкин деб ўйлаши — тарихдаги энг катта хатодир.

"Россия Европа учун таҳдид манбаи эмас. Аммо бизнинг хавотирларимизга қулоқ солиш керак. Агар Европа бунга эътибор бермаса, унда катта муаммолар пайдо бўлади. Россия билан мулоқотни имкон қадар тезроқ тиклашга ҳаракат қилинг", — дея маслаҳат берди Песков.

Кремль спикерининг башорат қилишича, олдинда жуда қаттиқ қарама-қаршилик даври кутмоқда. Шундан сўнг Европа саҳнасига Шарль де Голль ва Гельмут Коль каби йирик масштабдаги янги сиёсатчилар авлоди келади ва барибир янги хавфсизлик архитектурасини яратиш учун мулоқот столига қайтилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Макрон ноқулай вазиятда: Эрдўғоннинг рафиқаси қўлини ўптирмади (видео)Макрон ноқулай вазиятда: Эрдўғоннинг рафиқаси қўлини ўптирмади (видео)Бугун, 15:45Зеленский уруш тақдирини ҳал қиладиган омилни айтдиЗеленский уруш тақдирини ҳал қиладиган омилни айтдиБугун, 14:42YouTuber фалажланган отаси учун робот ногиронлар аравачасини яратдиYouTuber фалажланган отаси учун робот ногиронлар аравачасини яратдиБугун, 13:45Она 4 ёшли ўғлини ўлдириб, уни ейишга уринганликда гумон қилинмоқдаОна 4 ёшли ўғлини ўлдириб, уни ейишга уринганликда гумон қилинмоқдаБугун, 13:35139 марта йиқилган эркак ниҳоят ҳайдовчилик имтиҳонидан ўтди139 марта йиқилган эркак ниҳоят ҳайдовчилик имтиҳонидан ўтдиБугун, 13:33Бишкек аэропортида даҳшатли ҳолат ортидан рейслар тўхтатилдиБишкек аэропортида даҳшатли ҳолат ортидан рейслар тўхтатилдиБугун, 13:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди