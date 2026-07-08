Сунъий интеллект стартаплари даромад ўсиши бўйича рекордларни янгиламоқда

·0·Техно
Сунъий интеллект стартаплари даромад ўсиши бўйича рекордларни янгиламоқда

Сунъий интеллект (AI) технологияларига бўлган глобал талабнинг ортиши натижасида ушбу соҳадаги стартаплар молиявий кўрсаткичлар бўйича мисли кўрилмаган натижаларни қайд этмоқда. Кўплаб компаниялар нафақат даромад кўпаяётганини, балки унинг ўсиш суръати (акселерация) ҳам кескин тезлашаётганини маълум қилишмоқда. Бу эса AI бўйича янги бизнес моделлари қисқа вақт ичида ўзини оқлаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Соҳадаги етакчи компаниялар ўз молиявий ҳисоботларида кўпинча АРР (йиллик такрорланувчи даромад) кўрсаткичига таянмоқда. Гарчи турли стартаплар бу тушунчани турлича талқин қилса-да — баъзилари имзоланган шартномаларни, бошқалари эса жорий ойлик тушумнинг йиллик прогнозини ҳисобга олади — умумий тенденция бир хил: марралар орасидаги вақт тобора қисқариб бормоқда. Масалан, Меркор стартапи июн ойида ўзининг ялпи йиллик даромадини 2 миллиард долларга етказди. Эътиборлиси, ушбу компания 1 миллиард долларлик маррани атиги тўрт ой аввал босиб ўтган эди.

Етакчи ўйинчилар ва уларнинг молиявий муваффақияти

Anthropic компанияси ҳозирда бутун AI секторини ўзининг тарихий ўсиш суръатлари билан ҳайратда қолдирмоқда. Май ойи охирида компания йиллик даромад кўрсаткичи 47 миллиард доллардан ошганини эълон қилди. Ушбу натижага эришиш учун бор-йўғи икки ой вақт кетган, бунга қадар компания 30 миллиард долларлик кўрсаткич ҳақида ҳисобот берган эди. Бундай тезкор динамика сунъий интеллект моделларини яратувчи йирик ўйинчиларга инвесторлар ва мижозлар томонидан бўлган ишонч юқори эканини кўрсатади.

Фақатгина йирик модел яратувчилари эмас, балки аниқ йўналишларга ихтисослашган сервислар ҳам жадал ривожланмоқда. Масалан, корпоратив мижозлар учун AI-агентлар яратувчи Сиерра стартапи ўзининг дастлабки 100 миллион долларлик АРР кўрсаткичига етти чоракда эришган бўлса, кейинги 100 миллион долларни қўшиш учун унга атиги икки чорак кифоя қилди. Глеан компанияси ҳам шунга ўхшаш ҳолатни қайд этган: даромадни 100 миллиондан 200 миллион долларгача ошириш учун тўққиз ой кетган бўлса, 300 миллион долларлик марра олти ой ичида забт этилди.

Анъанавий бизнеснинг AI билан уйғунлашуви

Шуни таъкидлаш жоизки, нафақат янги AI-стартаплар, балки бозорда узоқ вақтдан бери фаолият юритаётган компаниялар ҳам сунъий интеллектни жорий этиш орқали ўсишни тезлаштирмоқда. HR технологиялари билан шуғулланувчи 14 йиллик тарихга эга Густо компанияси охирги беш чорак давомида даромадлар изчил ўсиб бораётганини маълум қилди. Компаниянинг йиллик тушуми 1 миллиард доллардан ошиб кетди, бу эса сунъий интеллект интеграцияси ҳатто классик платформалар учун ҳам кучли драйвер бўлишини исботлайди.

Ҳуқуқий бошқарув дастурлари етказиб берувчи Клио компанияси ҳам 18 йиллик фаолиятидан сўнг, 2023-йилда ўз маҳсулотларига AI функцияларини қўшиши билан даромадларининг кескин сакрашига гувоҳ бўлди. Компания ўзининг АРР кўрсаткичини қисқа муддатда 200 миллион доллардан 500 миллион долларгача етказишга муваффақ бўлди. Бу каби мисоллар Ўзбекистон технология бозоридаги стартаплар учун ҳам муҳим сигнал бўлиб, сунъий интеллектни жорий этиш бизнес самарадорлигини бир неча баробар ошириш имконини беради.

Хулоса қилиб айтганда, AI стартаплари нафақат технологик инқилоб, балки иқтисодий ўсишнинг янги моделини ҳам намойиш этмоқда. Даромадларнинг бундай тезликда ўсиши соҳанинг ҳали узоқ вақт давомида инвестициялар учун энг жозибадор йўналиш бўлиб қолишидан далолат беради.

Сунъий ИнтеллектСтартапларAnthropicТехнологияларДаромад
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Вермилион Клиффс Вентурес сунъий интеллект ва хавфсизлик стартаплари учун 25 млн доллар ажратдиВермилион Клиффс Вентурес сунъий интеллект ва хавфсизлик стартаплари учун 25 млн доллар ажратдиБугун, 20:28Apple ва Броадком АҚШда сиmsиз алоқа чипларини ишлаб чиқариш бўйича йирик шартнома имзоладиApple ва Броадком АҚШда сиmsиз алоқа чипларини ишлаб чиқариш бўйича йирик шартнома имзоладиБугун, 19:57Jeff Bezos асос солган Blue Origin компанияси 10 миллиард доллар инвестиция жалб қилмоқдаJeff Bezos асос солган Blue Origin компанияси 10 миллиард доллар инвестиция жалб қилмоқдаБугун, 19:29Венус Аэроспасе гипертовушли двигателлар учун 90 миллион доллар инвестиция жалб қилдиВенус Аэроспасе гипертовушли двигателлар учун 90 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 19:24Венус Виллиаms қўллаб-қувватлаётган ВеВард иловаси фойдаланувчиларни пиёда юришга мажбур қиладиВенус Виллиаms қўллаб-қувватлаётган ВеВард иловаси фойдаланувчиларни пиёда юришга мажбур қиладиБугун, 18:21OpenAI собиқ раҳбари Кевин Веил коинот пойгасига қўшилди: Stoke Space янги босқичдаOpenAI собиқ раҳбари Кевин Веил коинот пойгасига қўшилди: Stoke Space янги босқичдаБугун, 17:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги