Сунъий интеллект стартаплари даромад ўсиши бўйича рекордларни янгиламоқда
Сунъий интеллект (AI) технологияларига бўлган глобал талабнинг ортиши натижасида ушбу соҳадаги стартаплар молиявий кўрсаткичлар бўйича мисли кўрилмаган натижаларни қайд этмоқда. Кўплаб компаниялар нафақат даромад кўпаяётганини, балки унинг ўсиш суръати (акселерация) ҳам кескин тезлашаётганини маълум қилишмоқда. Бу эса AI бўйича янги бизнес моделлари қисқа вақт ичида ўзини оқлаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Соҳадаги етакчи компаниялар ўз молиявий ҳисоботларида кўпинча АРР (йиллик такрорланувчи даромад) кўрсаткичига таянмоқда. Гарчи турли стартаплар бу тушунчани турлича талқин қилса-да — баъзилари имзоланган шартномаларни, бошқалари эса жорий ойлик тушумнинг йиллик прогнозини ҳисобга олади — умумий тенденция бир хил: марралар орасидаги вақт тобора қисқариб бормоқда. Масалан, Меркор стартапи июн ойида ўзининг ялпи йиллик даромадини 2 миллиард долларга етказди. Эътиборлиси, ушбу компания 1 миллиард долларлик маррани атиги тўрт ой аввал босиб ўтган эди.
Етакчи ўйинчилар ва уларнинг молиявий муваффақиятиAnthropic компанияси ҳозирда бутун AI секторини ўзининг тарихий ўсиш суръатлари билан ҳайратда қолдирмоқда. Май ойи охирида компания йиллик даромад кўрсаткичи 47 миллиард доллардан ошганини эълон қилди. Ушбу натижага эришиш учун бор-йўғи икки ой вақт кетган, бунга қадар компания 30 миллиард долларлик кўрсаткич ҳақида ҳисобот берган эди. Бундай тезкор динамика сунъий интеллект моделларини яратувчи йирик ўйинчиларга инвесторлар ва мижозлар томонидан бўлган ишонч юқори эканини кўрсатади.
Фақатгина йирик модел яратувчилари эмас, балки аниқ йўналишларга ихтисослашган сервислар ҳам жадал ривожланмоқда. Масалан, корпоратив мижозлар учун AI-агентлар яратувчи Сиерра стартапи ўзининг дастлабки 100 миллион долларлик АРР кўрсаткичига етти чоракда эришган бўлса, кейинги 100 миллион долларни қўшиш учун унга атиги икки чорак кифоя қилди. Глеан компанияси ҳам шунга ўхшаш ҳолатни қайд этган: даромадни 100 миллиондан 200 миллион долларгача ошириш учун тўққиз ой кетган бўлса, 300 миллион долларлик марра олти ой ичида забт этилди.
Анъанавий бизнеснинг AI билан уйғунлашувиШуни таъкидлаш жоизки, нафақат янги AI-стартаплар, балки бозорда узоқ вақтдан бери фаолият юритаётган компаниялар ҳам сунъий интеллектни жорий этиш орқали ўсишни тезлаштирмоқда. HR технологиялари билан шуғулланувчи 14 йиллик тарихга эга Густо компанияси охирги беш чорак давомида даромадлар изчил ўсиб бораётганини маълум қилди. Компаниянинг йиллик тушуми 1 миллиард доллардан ошиб кетди, бу эса сунъий интеллект интеграцияси ҳатто классик платформалар учун ҳам кучли драйвер бўлишини исботлайди.
Ҳуқуқий бошқарув дастурлари етказиб берувчи Клио компанияси ҳам 18 йиллик фаолиятидан сўнг, 2023-йилда ўз маҳсулотларига AI функцияларини қўшиши билан даромадларининг кескин сакрашига гувоҳ бўлди. Компания ўзининг АРР кўрсаткичини қисқа муддатда 200 миллион доллардан 500 миллион долларгача етказишга муваффақ бўлди. Бу каби мисоллар Ўзбекистон технология бозоридаги стартаплар учун ҳам муҳим сигнал бўлиб, сунъий интеллектни жорий этиш бизнес самарадорлигини бир неча баробар ошириш имконини беради.
Хулоса қилиб айтганда, AI стартаплари нафақат технологик инқилоб, балки иқтисодий ўсишнинг янги моделини ҳам намойиш этмоқда. Даромадларнинг бундай тезликда ўсиши соҳанинг ҳали узоқ вақт давомида инвестициялар учун энг жозибадор йўналиш бўлиб қолишидан далолат беради.
…