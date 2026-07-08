Golden Boy-2026 рейтинги янгиланди: Ямал биринчи ўринда...

·44·Спорт
Golden Boy-2026 рейтинги янгиланди: Ямал биринчи ўринда...

Европанинг энг яхши ёш футболчисига бериладиган Golden Boy мукофоти учун 2026 йилги асосий номзодлар рейтинги янгиланди.

Transfermarkt билан ҳамкорликда шакллантириладиган рўйхатда «Барселона» юлдузи Ламин Ямал биринчи ўринни эгаллаб турибди. Бироқ у аввал ушбу совринни қўлга киритгани сабабли 2026 йилги мукофот учун ҳисобга олинмайди.

Ямал рейтингда пешқадам, аммо соврин учун курашмайди

Янги рейтингда Ламин Ямал энг юқори ўринни эгаллади.

Шунга қарамай, Golden Boy низомига кўра, аввал ушбу мукофотни қўлга киритган футболчи кейинги йилларда соврин учун даъвогар сифатида ҳисобга олинмайди.

Шу боис 2026 йилги асосий кураш Ямалдан кейинги футболчилар ўртасида кечиши кутилмоқда.

Асосий фаворитлар — Заир-Эмери ва Кубарси

Рейтингда иккинчи ўринни «ПСЖ» яримҳимоячиси Уоррен Заир-Эмери эгаллаб турибди.

Ундан кейин «Барселона» ҳимоячиси Пау Кубарси жой олган. Айни пайтда айнан шу икки футболчи 2026 йилги Golden Boy соврини учун асосий фаворитлар сифатида кўрилмоқда.

Топ-10 номзодлар

2026 йилги Golden Boy рейтингидаги кучли ўнлик қуйидагича:

  1. Ламин Ямал — «Барселона»;

  2. Уоррен Заир-Эмери — «ПСЖ»;

  3. Пау Кубарси — «Барселона»;

  4. Ян Диоманд — «Лейпциг»;

  5. Аюб Буадди — «Лилл»;

  6. Эстевао Виллиан — «Челси»;

  7. Виктор Фрохольдт — «Порту»;

  8. Ленарт Карл — «Бавария»;

  9. Эндрик — «Реал»;

  10. Райан — «Борнмут».

2025 йилги соврин Дуэга насиб этган

Эслатиб ўтамиз, 2025 йилги Golden Boy мукофоти «ПСЖ» ҳужумчиси Дезире Дуэга топширилган эди.

2026 йилги рейтинг эса Европада янги авлод юлдузлари шаклланаётганини яна бир бор кўрсатмоқда. Энди асосий интрига — Ямал ҳисобга олинмаган тақдирда, соврин Заир-Эмерига насиб этадими ёки Кубарсига?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Златан Ибрагимович Лионель Месси ҳақида: «Унга ёрдам керак, у жамоани ёлғиз торта олмайди»Златан Ибрагимович Лионель Месси ҳақида: «Унга ёрдам керак, у жамоани ёлғиз торта олмайди»Бугун, 20:36Аёллар футболида йил трансфери: Алексиа Путельяс Лондон Ситй Лионессес жамоасига ўтдиАёллар футболида йил трансфери: Алексиа Путельяс Лондон Ситй Лионессес жамоасига ўтдиБугун, 20:36Родри Эрнандес «Манчестер Сити»дан кетиши мумкинРодри Эрнандес «Манчестер Сити»дан кетиши мумкинБугун, 20:36АПЛ 1-турида испаниялик мураббийлар тўқнашуви бўладиАПЛ 1-турида испаниялик мураббийлар тўқнашуви бўладиБугун, 20:24Ўзбекистоннинг U23 боксчи қизлари Осиё чемпионатида порладиЎзбекистоннинг U23 боксчи қизлари Осиё чемпионатида порладиБугун, 20:17 «Манчестер Юнайтед» Тчуаменига 5 йиллик шартнома таклиф қилди... «Манчестер Юнайтед» Тчуаменига 5 йиллик шартнома таклиф қилди...Бугун, 20:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди