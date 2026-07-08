Golden Boy-2026 рейтинги янгиланди: Ямал биринчи ўринда...
Европанинг энг яхши ёш футболчисига бериладиган Golden Boy мукофоти учун 2026 йилги асосий номзодлар рейтинги янгиланди.
Transfermarkt билан ҳамкорликда шакллантириладиган рўйхатда «Барселона» юлдузи Ламин Ямал биринчи ўринни эгаллаб турибди. Бироқ у аввал ушбу совринни қўлга киритгани сабабли 2026 йилги мукофот учун ҳисобга олинмайди.
Ямал рейтингда пешқадам, аммо соврин учун курашмайди
Янги рейтингда Ламин Ямал энг юқори ўринни эгаллади.
Шунга қарамай, Golden Boy низомига кўра, аввал ушбу мукофотни қўлга киритган футболчи кейинги йилларда соврин учун даъвогар сифатида ҳисобга олинмайди.
Шу боис 2026 йилги асосий кураш Ямалдан кейинги футболчилар ўртасида кечиши кутилмоқда.
Асосий фаворитлар — Заир-Эмери ва Кубарси
Рейтингда иккинчи ўринни «ПСЖ» яримҳимоячиси Уоррен Заир-Эмери эгаллаб турибди.
Ундан кейин «Барселона» ҳимоячиси Пау Кубарси жой олган. Айни пайтда айнан шу икки футболчи 2026 йилги Golden Boy соврини учун асосий фаворитлар сифатида кўрилмоқда.
Топ-10 номзодлар
2026 йилги Golden Boy рейтингидаги кучли ўнлик қуйидагича:
Ламин Ямал — «Барселона»;
Уоррен Заир-Эмери — «ПСЖ»;
Пау Кубарси — «Барселона»;
Ян Диоманд — «Лейпциг»;
Аюб Буадди — «Лилл»;
Эстевао Виллиан — «Челси»;
Виктор Фрохольдт — «Порту»;
Ленарт Карл — «Бавария»;
Эндрик — «Реал»;
Райан — «Борнмут».
2025 йилги соврин Дуэга насиб этган
Эслатиб ўтамиз, 2025 йилги Golden Boy мукофоти «ПСЖ» ҳужумчиси Дезире Дуэга топширилган эди.
2026 йилги рейтинг эса Европада янги авлод юлдузлари шаклланаётганини яна бир бор кўрсатмоқда. Энди асосий интрига — Ямал ҳисобга олинмаган тақдирда, соврин Заир-Эмерига насиб этадими ёки Кубарсига?
…