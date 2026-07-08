Собиқ ҳакам: «Аргентина — Миср баҳсида ҳакамлик тўғри бўлди»

·0·Спорт
Собиқ ҳакам: «Аргентина — Миср баҳсида ҳакамлик тўғри бўлди»

ФИФАнинг собиқ арбитри Алексей Николаев ЖЧ-2026 1/8 финалида Аргентина ва Миср ўртасидаги баҳсда бош ҳакам Франсуа Летексьенинг ишига баҳо берди.

Миср вакиллари 2:3 ҳисобидаги мағлубиятдан кейин ҳакам қарорларидан норози бўлган эди. Аммо Николаевнинг фикрича, асосий баҳсли эпизодларда арбитр ва VAR тўғри ҳаракат қилган.

«Бу ҳиссиётларга берилиш»

Николаев Миср томонининг норозилигини 2:0 ҳисобида олдинда бориб, якунда ғалабани қўлдан чиқариб юборгани билан изоҳлади.

«Менимча, бу 2:0 ҳисобидан кейин ғалабани қўлдан бой бериб, ҳиссиётларга берилишдир», — деди собиқ арбитр.

Унинг айтишича, бундай оғир мағлубиятдан кейин жамоа вакилларида ҳакамликка нисбатан эътирозлар пайдо бўлиши табиий.

Бекор қилинган гол бўйича VAR аралашуви тўғри деб баҳоланди

Мисрнинг бекор қилинган голи энг кўп муҳокама қилинган эпизодлардан бири бўлди.

Николаевнинг фикрича, ҳужум бошланишидан олдин қоидабузарлик бўлган ва VAR ҳакамни монитор олдига чақиришда ҳақли ҳаракат қилган.

«Нотўғри қарор ҳақида гапириш мумкин эмас. Ҳужум бошланишидан олдин қоидабузарлик аниқ эди», — дея таъкидлади у.

Аргентина фойдасига пенальти бўйича савол йўқ

Собиқ ҳакам Миср дарвозасига белгиланган пенальти эпизодига ҳам тўхталди.

Унинг фикрича, бу вазиятда ҳимоячи тўғри ҳаракат қилмаган ва ҳакамнинг қарори асосли бўлган.

«Миср дарвозасига белгиланган пенальти бўйича саволлар йўқ. Бу ҳимоячининг муаммоси эди», — деди Николаев.

Салоҳ билан эпизодда пенальти йўқ

Аргентинанинг ғалаба голидан олдин Муҳаммад Салоҳга нисбатан жарима майдончасида қоидабузарлик бўлгани ҳақида ҳам баҳслар юзага келган эди.

Николаев бу ҳолатда ҳимоячи аввал тўпга ўйнаганини, контакт эса шундан кейин содир бўлганини таъкидлади.

Унинг фикрича, бундай вазиятда пенальти белгилаш учун асос бўлмаган.

«Ҳакам ўйинни яхши назорат қилди»

Алексей Николаев Франсуа Летексьенинг умумий ишини юқори баҳолади.

«Турнирдаги энг яхши европалик ҳакамлардан бирининг иши менга ёқди. У ўйинни жуда яхши даражада назорат қилди», — деди у.

Собиқ арбитр кучли жамоалар фойдасига қарорлар қабул қилингани ҳақидаги гапларни ҳам рад этди. Унинг фикрича, ҳиссиётлардан холи қаралса, Аргентина — Миср ўйинидаги асосий баҳсли эпизодлар тушунарли ва ҳакамлик нуқтаи назаридан изоҳли бўлган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Golden Boy-2026 рейтинги янгиланди: Ямал биринчи ўринда...Golden Boy-2026 рейтинги янгиланди: Ямал биринчи ўринда...Бугун, 20:47Златан Ибрагимович Лионель Месси ҳақида: «Унга ёрдам керак, у жамоани ёлғиз торта олмайди»Златан Ибрагимович Лионель Месси ҳақида: «Унга ёрдам керак, у жамоани ёлғиз торта олмайди»Бугун, 20:36Аёллар футболида йил трансфери: Алексиа Путельяс Лондон Ситй Лионессес жамоасига ўтдиАёллар футболида йил трансфери: Алексиа Путельяс Лондон Ситй Лионессес жамоасига ўтдиБугун, 20:36Родри Эрнандес «Манчестер Сити»дан кетиши мумкинРодри Эрнандес «Манчестер Сити»дан кетиши мумкинБугун, 20:36АПЛ 1-турида испаниялик мураббийлар тўқнашуви бўладиАПЛ 1-турида испаниялик мураббийлар тўқнашуви бўладиБугун, 20:24Ўзбекистоннинг U23 боксчи қизлари Осиё чемпионатида порладиЎзбекистоннинг U23 боксчи қизлари Осиё чемпионатида порладиБугун, 20:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди