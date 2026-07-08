Собиқ ҳакам: «Аргентина — Миср баҳсида ҳакамлик тўғри бўлди»
ФИФАнинг собиқ арбитри Алексей Николаев ЖЧ-2026 1/8 финалида Аргентина ва Миср ўртасидаги баҳсда бош ҳакам Франсуа Летексьенинг ишига баҳо берди.
Миср вакиллари 2:3 ҳисобидаги мағлубиятдан кейин ҳакам қарорларидан норози бўлган эди. Аммо Николаевнинг фикрича, асосий баҳсли эпизодларда арбитр ва VAR тўғри ҳаракат қилган.
«Бу ҳиссиётларга берилиш»
Николаев Миср томонининг норозилигини 2:0 ҳисобида олдинда бориб, якунда ғалабани қўлдан чиқариб юборгани билан изоҳлади.
«Менимча, бу 2:0 ҳисобидан кейин ғалабани қўлдан бой бериб, ҳиссиётларга берилишдир», — деди собиқ арбитр.
Унинг айтишича, бундай оғир мағлубиятдан кейин жамоа вакилларида ҳакамликка нисбатан эътирозлар пайдо бўлиши табиий.
Бекор қилинган гол бўйича VAR аралашуви тўғри деб баҳоланди
Мисрнинг бекор қилинган голи энг кўп муҳокама қилинган эпизодлардан бири бўлди.
Николаевнинг фикрича, ҳужум бошланишидан олдин қоидабузарлик бўлган ва VAR ҳакамни монитор олдига чақиришда ҳақли ҳаракат қилган.
«Нотўғри қарор ҳақида гапириш мумкин эмас. Ҳужум бошланишидан олдин қоидабузарлик аниқ эди», — дея таъкидлади у.
Аргентина фойдасига пенальти бўйича савол йўқ
Собиқ ҳакам Миср дарвозасига белгиланган пенальти эпизодига ҳам тўхталди.
Унинг фикрича, бу вазиятда ҳимоячи тўғри ҳаракат қилмаган ва ҳакамнинг қарори асосли бўлган.
«Миср дарвозасига белгиланган пенальти бўйича саволлар йўқ. Бу ҳимоячининг муаммоси эди», — деди Николаев.
Салоҳ билан эпизодда пенальти йўқ
Аргентинанинг ғалаба голидан олдин Муҳаммад Салоҳга нисбатан жарима майдончасида қоидабузарлик бўлгани ҳақида ҳам баҳслар юзага келган эди.
Николаев бу ҳолатда ҳимоячи аввал тўпга ўйнаганини, контакт эса шундан кейин содир бўлганини таъкидлади.
Унинг фикрича, бундай вазиятда пенальти белгилаш учун асос бўлмаган.
«Ҳакам ўйинни яхши назорат қилди»
Алексей Николаев Франсуа Летексьенинг умумий ишини юқори баҳолади.
«Турнирдаги энг яхши европалик ҳакамлардан бирининг иши менга ёқди. У ўйинни жуда яхши даражада назорат қилди», — деди у.
Собиқ арбитр кучли жамоалар фойдасига қарорлар қабул қилингани ҳақидаги гапларни ҳам рад этди. Унинг фикрича, ҳиссиётлардан холи қаралса, Аргентина — Миср ўйинидаги асосий баҳсли эпизодлар тушунарли ва ҳакамлик нуқтаи назаридан изоҳли бўлган.
…