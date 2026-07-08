Аргентина титулни ҳимоя қилмоқда: федерацияда катта текширув бошланди

·0·Спорт
Аргентина титулни ҳимоя қилмоқда: федерацияда катта текширув бошланди

Аргентина терма жамоаси ЖЧ-2026да чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш учун курашаётган бир пайтда, майдон ташқарисида мамлакат футбол федерацияси атрофида жиддий молиявий текширув бошлангани айтилмоқда.

Хабарларга кўра, АҚШ Федерал тергов бюроси Аргентина футбол федерацияси фаолиятида пул ювиш ва молиявий қонунбузарликлар бўлган-бўлмаганини ўрганмоқда.

ФБР AFA фаолиятини текширмоқда

EasySport маълумотига кўра, тергов АҚШ федерал прокуратураси билан ҳамкорликда олиб борилмоқда.

Мутахассислар Аргентина футбол федерациясининг АҚШ ҳудудидаги тижорат фаолиятини таҳлил қилмоқда. Асосий эътибор молиявий операциялар вақтида АҚШ қонунчилиги бузилган-бузилмаганига қаратилган.

Диққат марказида йирик транзакциялар бор

Хабарларга кўра, текширув доирасида 300 миллион доллардан ортиқ маблағ билан боғлиқ операциялар ўрганилмоқда.

Бу маблағлар спонсорлик шартномалари, медиаҳуқуқларни сотиш ва бошқа тижорат келишувлари орқали шаклланган бўлиши мумкинлиги айтилмоқда.

Компаниялар фаолияти ҳам ўрганиляпти

Аргентина нашри La Nación маълумотига кўра, тергов фақат федерация билан чекланмаяпти.

Даромадларни бошқаришда иштирок этган компаниялар фаолияти ҳам алоҳида таҳлил қилинмоқда. Терговчилар ушбу келишувларда молиявий шаффофлик талабларига риоя қилинган-қилинмаганини аниқлашга уринмоқда.

Ҳозирча расмий айблов йўқ

Айни пайтгача ҳеч бир шахсга нисбатан расмий айблов қўйилмагани таъкидланмоқда.

Текширув ишлари давом этмоқда ва якуний хулоса ҳали эълон қилинмаган. Шу боис ушбу ҳолатда гап фақат шубҳа ва тергов жараёни ҳақида бормоқда.

Терма жамоа ЖЧда курашни давом эттирмоқда

Майдондон ташқаридаги бу вазият Аргентина терма жамоасининг ЖЧ-2026даги иштирокига таъсир қилмагани айтилмоқда.

Амалдаги жаҳон чемпионлари ўз унвонини ҳимоя қилиш учун курашни давом эттирмоқда. Аммо федерация атрофидаги молиявий текширув Аргентина футболи учун турнир давомидаги энг жиддий майдон ташқарисидаги воқеалардан бирига айланиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймар ЖЧ-2026дан кейин «Сантос»га қайтмади: клуб уни кутмоқда...Неймар ЖЧ-2026дан кейин «Сантос»га қайтмади: клуб уни кутмоқда...Бугун, 22:51«Реал»дан даҳшатли бизнес-класс: Асосийда ўйнамаганлар 108 млн евро ва Моуриньони олиб келди!«Реал»дан даҳшатли бизнес-класс: Асосийда ўйнамаганлар 108 млн евро ва Моуриньони олиб келди!Бугун, 22:38Рубен Аморим Манчестер Юнайтеддаги хатоларини тан олди: Милан билан янги саҳифаРубен Аморим Манчестер Юнайтеддаги хатоларини тан олди: Милан билан янги саҳифаБугун, 22:35Арсенал аёллар жамоаси Швейцария терма жамоаси юлдузи Гералдине Реутелер билан шартнома имзоладиАрсенал аёллар жамоаси Швейцария терма жамоаси юлдузи Гералдине Реутелер билан шартнома имзоладиБугун, 22:18Мбаппе ирқчилик ҳужумларига учради: Дешам ва футболчи сенаторга муносабат билдирдиМбаппе ирқчилик ҳужумларига учради: Дешам ва футболчи сенаторга муносабат билдирдиБугун, 22:15Дешам Марокашга қарши ўйинда аргентиналик ҳакамдан хавотирда эмасДешам Марокашга қарши ўйинда аргентиналик ҳакамдан хавотирда эмасБугун, 22:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди