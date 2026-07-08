OpenAI энг кучли GPT-5.6 моделини тақдим этишга тайёрланмоқда
ChatGPT асосчиси бўлган OpenAI компанияси 9 июль куни ўзининг янги GPT-5.6 моделини тақдим этишга тайёрланмоқда. Аввалроқ режалаштирилган тақдимот АҚШ расмийлари томонидан хавфсизлик билан боғлиқ эҳтимолий рисклар қўшимча ўрганилгани сабабли июнь ойида кечиктирилган эди. Бу ҳақда Deutsche Welle хабар берди.
Маълум қилинишича, техник синовлар якунланиб, компания раҳбарияти ҳамда АҚШ расмийлари иштирокидаги музокаралардан сўнг Оқ уй мазкур моделни ишга туширишга рухсат берган. OpenAI янги GPT-5.6 моделини компания тарихида яратилган энг кучли сунъий интеллект тизими сифатида баҳоламоқда. Таъкидланишича, модель киберхавфсизлик, биология ҳамда мустақил вазифаларни бажара оладиган сунъий интеллект соҳаларида анча юқори имкониятларга эга бўлади.
Тақдимот нима учун кечиктирилди?
Манбаларга кўра, тақдимотнинг қолдирилишига Вашингтонда илғор сунъий интеллект тизимларидан ноқонуний ёки хавфли мақсадларда фойдаланиш эҳтимоли юзасидан хавотирлар кучайгани сабаб бўлган.
Июнь ойида Оқ уй OpenAI рақобатчиси ҳисобланган Anthropic компаниясига ҳам миллий хавфсизлик нуқтаи назаридан унинг энг илғор Fable ва Mythos моделларидан фойдаланишни вақтинча тўхтатишни буюрган. Ушбу чекловлар эса фақат ўтган ҳафтада юмшатилгани айтилмоқда.
АҚШ расмийлари фикрича, замонавий сунъий интеллект моделлари дастурий таъминотдаги заиф нуқталарни аниқлаш имкониятига эга. Бу имкониятдан эса хорижий армиялар ёки разведка хизматлари, жумладан, Россия ва Хитой каби давлатлар ғаразли мақсадларда фойдаланиши мумкинлиги хавотир уйғотмоқда.
Шу сабабли Оқ уй OpenAI'дан тақдимотни вақтинча кечиктиришни сўраган ва компания бу таклифга розилик билдирган. Бироқ OpenAI ўз баёнотида давлат томонидан ўтказиладиган бундай текширувлар доимий амалиётга айланмаслиги лозимлигини ҳам таъкидлаган.
Вашингтон хавфсизлик чораларини кучайтирмоқда
АҚШ президенти Дональд Трамп иккинчи президентлик муддати бошида сунъий интеллект соҳасини тартибга солишда чекловларни қисқартириш тарафдори бўлган эди. Унинг фикрича, ортиқча талаблар АҚШнинг Хитой билан технологиялар бўйича рақобат қилиш имкониятини сусайтириши мумкин.
Бироқ июнь ойида Трамп илғор сунъий интеллект моделлари билан боғлиқ киберхавфсизлик рискларини камайтиришга қаратилган янги фармонни имзолади. Ҳужжатга мувофиқ, дастурчилар ўз моделларини оммага тақдим этишдан бир ой аввал ҳукуматга кўриб чиқиш учун тақдим этади. Қайд этилишича, ушбу жараён ихтиёрий асосда амалга оширилади.
OpenAI эса келгусида янги моделларни ишга тушириш учун давлат идоралари билан доимий хавфсизлик механизмини ишлаб чиқиш бўйича ҳамкорлик қилаётганини маълум қилди.
GPT-5.6 уч хил версияда тақдим этилади
Компания маълумотига кўра, 9 июль куни тақдим этиладиган GPT-5.6 модели учта версияда чиқарилади. Sol версияси OpenAI тарихидаги энг кучли модель сифатида тавсифланмоқда. Terra кундалик вазифалар учун мўлжалланган ўрта даражадаги вариант бўлса, Luna юқори тезлик ва самарадорликка эътибор қаратилган энг арзон версия ҳисобланади.
Шунингдек, GPT-5.6 моделига кўп босқичли хавфсизлик тизими ўрнатилгани ҳам маълум қилинди. Компания таъкидлашича, ушбу ҳимоя механизмлари сунъий интеллектдан киберҳужумлар ёки бошқа зарарли ҳаракатларда фойдаланишнинг олдини олиш мақсадида ишлаб чиқилган.
Аввалроқ Малта ўз аҳолиси учун ChatGPT Plus хизматини бепул тақдим этиши ҳақида хабар берилган эди. Шу тариқа мамлакат бундай имкониятни йўлга қўйган илк давлатга айланган. OpenAI билан имзоланган келишувга мувофиқ, Малта фуқаролари ва резидентлари ChatGPT Plus'дан бир йил давомида бепул фойдаланиш ҳуқуқига эга бўлади. Бунинг учун улар мамлакатнинг онлайн идентификация тизими орқали рўйхатдан ўтишлари талаб этилади.
…