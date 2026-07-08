OpenAI энг кучли GPT-5.6 моделини тақдим этишга тайёрланмоқда

·0·Техно
OpenAI энг кучли GPT-5.6 моделини тақдим этишга тайёрланмоқда

ChatGPT асосчиси бўлган OpenAI компанияси 9 июль куни ўзининг янги GPT-5.6 моделини тақдим этишга тайёрланмоқда. Аввалроқ режалаштирилган тақдимот АҚШ расмийлари томонидан хавфсизлик билан боғлиқ эҳтимолий рисклар қўшимча ўрганилгани сабабли июнь ойида кечиктирилган эди. Бу ҳақда Deutsche Welle хабар берди.

Маълум қилинишича, техник синовлар якунланиб, компания раҳбарияти ҳамда АҚШ расмийлари иштирокидаги музокаралардан сўнг Оқ уй мазкур моделни ишга туширишга рухсат берган. OpenAI янги GPT-5.6 моделини компания тарихида яратилган энг кучли сунъий интеллект тизими сифатида баҳоламоқда. Таъкидланишича, модель киберхавфсизлик, биология ҳамда мустақил вазифаларни бажара оладиган сунъий интеллект соҳаларида анча юқори имкониятларга эга бўлади.

Тақдимот нима учун кечиктирилди?

Манбаларга кўра, тақдимотнинг қолдирилишига Вашингтонда илғор сунъий интеллект тизимларидан ноқонуний ёки хавфли мақсадларда фойдаланиш эҳтимоли юзасидан хавотирлар кучайгани сабаб бўлган.

Июнь ойида Оқ уй OpenAI рақобатчиси ҳисобланган Anthropic компаниясига ҳам миллий хавфсизлик нуқтаи назаридан унинг энг илғор Fable ва Mythos моделларидан фойдаланишни вақтинча тўхтатишни буюрган. Ушбу чекловлар эса фақат ўтган ҳафтада юмшатилгани айтилмоқда.

АҚШ расмийлари фикрича, замонавий сунъий интеллект моделлари дастурий таъминотдаги заиф нуқталарни аниқлаш имкониятига эга. Бу имкониятдан эса хорижий армиялар ёки разведка хизматлари, жумладан, Россия ва Хитой каби давлатлар ғаразли мақсадларда фойдаланиши мумкинлиги хавотир уйғотмоқда.

Шу сабабли Оқ уй OpenAI'дан тақдимотни вақтинча кечиктиришни сўраган ва компания бу таклифга розилик билдирган. Бироқ OpenAI ўз баёнотида давлат томонидан ўтказиладиган бундай текширувлар доимий амалиётга айланмаслиги лозимлигини ҳам таъкидлаган.

Вашингтон хавфсизлик чораларини кучайтирмоқда

АҚШ президенти Дональд Трамп иккинчи президентлик муддати бошида сунъий интеллект соҳасини тартибга солишда чекловларни қисқартириш тарафдори бўлган эди. Унинг фикрича, ортиқча талаблар АҚШнинг Хитой билан технологиялар бўйича рақобат қилиш имкониятини сусайтириши мумкин.

Бироқ июнь ойида Трамп илғор сунъий интеллект моделлари билан боғлиқ киберхавфсизлик рискларини камайтиришга қаратилган янги фармонни имзолади. Ҳужжатга мувофиқ, дастурчилар ўз моделларини оммага тақдим этишдан бир ой аввал ҳукуматга кўриб чиқиш учун тақдим этади. Қайд этилишича, ушбу жараён ихтиёрий асосда амалга оширилади.

OpenAI эса келгусида янги моделларни ишга тушириш учун давлат идоралари билан доимий хавфсизлик механизмини ишлаб чиқиш бўйича ҳамкорлик қилаётганини маълум қилди.

GPT-5.6 уч хил версияда тақдим этилади

Компания маълумотига кўра, 9 июль куни тақдим этиладиган GPT-5.6 модели учта версияда чиқарилади. Sol версияси OpenAI тарихидаги энг кучли модель сифатида тавсифланмоқда. Terra кундалик вазифалар учун мўлжалланган ўрта даражадаги вариант бўлса, Luna юқори тезлик ва самарадорликка эътибор қаратилган энг арзон версия ҳисобланади.

Шунингдек, GPT-5.6 моделига кўп босқичли хавфсизлик тизими ўрнатилгани ҳам маълум қилинди. Компания таъкидлашича, ушбу ҳимоя механизмлари сунъий интеллектдан киберҳужумлар ёки бошқа зарарли ҳаракатларда фойдаланишнинг олдини олиш мақсадида ишлаб чиқилган.

Аввалроқ Малта ўз аҳолиси учун ChatGPT Plus хизматини бепул тақдим этиши ҳақида хабар берилган эди. Шу тариқа мамлакат бундай имкониятни йўлга қўйган илк давлатга айланган. OpenAI билан имзоланган келишувга мувофиқ, Малта фуқаролари ва резидентлари ChatGPT Plus'дан бир йил давомида бепул фойдаланиш ҳуқуқига эга бўлади. Бунинг учун улар мамлакатнинг онлайн идентификация тизими орқали рўйхатдан ўтишлари талаб этилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Meta ўзининг ақлли кўзойнаклари билан боғлиқ махфийлик муаммоларини бартараф этмоқдаMeta ўзининг ақлли кўзойнаклари билан боғлиқ махфийлик муаммоларини бартараф этмоқдаБугун, 22:24АҚШда йирик киберҳужум: 7 миллионга яқин ҳайдовчилик гувоҳномаси маълумотлари ўғирландиАҚШда йирик киберҳужум: 7 миллионга яқин ҳайдовчилик гувоҳномаси маълумотлари ўғирландиБугун, 21:57Приме Интеллект стартапи 130 миллион доллар инвестиция жалб қилиб, унитар мақомига эришдиПриме Интеллект стартапи 130 миллион доллар инвестиция жалб қилиб, унитар мақомига эришдиБугун, 21:30Paradigm венчур жамғармаси технологик стартаплар учун 1,2 миллиард доллар жалб қилдиParadigm венчур жамғармаси технологик стартаплар учун 1,2 миллиард доллар жалб қилдиБугун, 21:21Сунъий интеллект стартаплари даромад ўсиши бўйича рекордларни янгиламоқдаСунъий интеллект стартаплари даромад ўсиши бўйича рекордларни янгиламоқдаБугун, 20:53Вермилион Клиффс Вентурес сунъий интеллект ва хавфсизлик стартаплари учун 25 млн доллар ажратдиВермилион Клиффс Вентурес сунъий интеллект ва хавфсизлик стартаплари учун 25 млн доллар ажратдиБугун, 20:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги