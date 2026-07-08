Meta ўзининг ақлли кўзойнаклари билан боғлиқ махфийлик муаммоларини бартараф этмоқда

·0·Техно
Meta ўзининг ақлли кўзойнаклари билан боғлиқ махфийлик муаммоларини бартараф этмоқда

Meta корпорацияси ўзининг сунъий интеллектга асосланган ақлли кўзойнаклари атрофидаги хавотирларни камайтириш мақсадида янги хавфсизлик функциясини жорий қилди. Эндиликда, агар қурилмадаги видеога олиш жараёнини билдирувчи светодиод (ЛEД) чироқчаси ёпиб қўйилса ёки унга шикаст етказилса, кўзойнак камераси автоматик равишда ўчади. Бу чора фойдаланувчиларнинг шахсий ҳаёт дахлсизлигини ҳимоя қилиш ва қурилмадан яширин кузатув воситаси сифатида фойдаланишнинг олдини олишга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компаниянинг ушбу қарори кўзойнаклар шунчаки замонавий аксессуар эмас, балки жиддий махфийлик муаммоларини келтириб чиқариши мумкинлиги ҳақидаги жамоатчилик эътирозларига жавоб бўлди. Meta ўз блогида таъкидлашича, саноатда ҳали ҳеч бир камера ишлаб чиқарувчиси бундай қатъий чорани қўлламаган. Бироқ, экспертлар ушбу қадамни компаниянинг умумий стратегиясига бироз зид деб ҳисобламоқда, чунки Meta ҳамон фойдаланувчи маълумотларини йиғишда давом этмоқда.

Яширин кузатувга қарши кураш

Meta маълумотларига кўра, айрим фойдаланувчилар кўзойнакдаги ЛEД чироқчасини оддий изоляция тасмаси билан ёпиб қўйиш орқали бошқаларни билдирмасдан видеога олишга уринган. Кейинчалик компания чироқ тўсилганини аниқлайдиган технологияни жорий қилган бўлса-да, баъзи "айёр" фойдаланувчилар чироқчани бутунлай олиб ташлаш ёки техник шикастлаш орқали чекловни четлаб ўтишга ҳаракат қилишган. Янги янгиланиш айнан мана шундай мураккаб аралашувларга қарши туриш учун ишлаб чиқилган.

Шунга қарамай, Meta компаниясининг ўзи фойдаланувчилардан кўпроқ шахсий маълумотларни тақдим этишни сўрашда давом этмоқда. Масалан, Meta AI тизимини ўқитиш учун фойдаланувчиларнинг суратлари ва видеоларидан фойдаланилади. Агар фойдаланувчи ушбу функцияни қўлда ўчириб қўймаса, унинг шахсий контенти сунъий интеллект моделларини такомиллаштириш учун сарфланади.

Зиддиятли стратегия ва янги лойиҳалар

Финансиал Times нашрининг хабар беришича, Meta айни пайтда ҳар неча сонияда суратга оладиган ва доимий равишда аудио ёзиб борадиган янги прототипни синовдан ўтказмоқда. Бу эса компаниянинг "махфийликни ҳимоя қиламиз" деган баёнотларига бироз шубҳа уйғотади. Компания ўз фойдаланувчиларига "суратларингизни фақат сиз кўрасиз" деб вада берса-да, махфийлик сиёсатида Meta AI билан бўлишилган ҳар қандай маълумот корпорация томонидан ишлатилиши мумкинлиги кўрсатилган.

Ҳозирда Meta ақлли кўзойнаклар билан боғлиқ бир нечта суд жараёнлари ва текширувлар марказида турибди. Хусусан, Кениядаги аутсорсинг компанияси ходимлари Meta AI тизимини ўқитиш жараёнида кўзойнаклар орқали олинган ўта шахсий ва ножўя кадрларни кўриб чиқишга мажбур бўлганликлари ҳақида даъво қилишган. Бу ҳолат технология гигантининг маълумотлар хавфсизлиги борасидаги вадалари амалда қанчалик иш бераётганини савол остига қўяди.

Ўзбекистон бозорида ҳам ақлли гаджетларга қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, бундай махфийлик масалалари маҳаллий истеъмолчилар учун ҳам долзарб ҳисобланади. Meta ўз нуфузини сақлаб қолиш учун хавфсизлик чораларини кучайтираётган бўлса-да, фойдаланувчилар ҳар доим ўз маълумотлари қаерга кетаётганидан огоҳ бўлишлари зарур.

MetaАқлли КўзойнакларСунъий ИнтеллектМахфийликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда йирик киберҳужум: 7 миллионга яқин ҳайдовчилик гувоҳномаси маълумотлари ўғирландиАҚШда йирик киберҳужум: 7 миллионга яқин ҳайдовчилик гувоҳномаси маълумотлари ўғирландиБугун, 21:57Приме Интеллект стартапи 130 миллион доллар инвестиция жалб қилиб, унитар мақомига эришдиПриме Интеллект стартапи 130 миллион доллар инвестиция жалб қилиб, унитар мақомига эришдиБугун, 21:30Paradigm венчур жамғармаси технологик стартаплар учун 1,2 миллиард доллар жалб қилдиParadigm венчур жамғармаси технологик стартаплар учун 1,2 миллиард доллар жалб қилдиБугун, 21:21Сунъий интеллект стартаплари даромад ўсиши бўйича рекордларни янгиламоқдаСунъий интеллект стартаплари даромад ўсиши бўйича рекордларни янгиламоқдаБугун, 20:53Вермилион Клиффс Вентурес сунъий интеллект ва хавфсизлик стартаплари учун 25 млн доллар ажратдиВермилион Клиффс Вентурес сунъий интеллект ва хавфсизлик стартаплари учун 25 млн доллар ажратдиБугун, 20:28Apple ва Броадком АҚШда сиmsиз алоқа чипларини ишлаб чиқариш бўйича йирик шартнома имзоладиApple ва Броадком АҚШда сиmsиз алоқа чипларини ишлаб чиқариш бўйича йирик шартнома имзоладиБугун, 19:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги