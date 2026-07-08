Meta ўзининг ақлли кўзойнаклари билан боғлиқ махфийлик муаммоларини бартараф этмоқда
Meta корпорацияси ўзининг сунъий интеллектга асосланган ақлли кўзойнаклари атрофидаги хавотирларни камайтириш мақсадида янги хавфсизлик функциясини жорий қилди. Эндиликда, агар қурилмадаги видеога олиш жараёнини билдирувчи светодиод (ЛEД) чироқчаси ёпиб қўйилса ёки унга шикаст етказилса, кўзойнак камераси автоматик равишда ўчади. Бу чора фойдаланувчиларнинг шахсий ҳаёт дахлсизлигини ҳимоя қилиш ва қурилмадан яширин кузатув воситаси сифатида фойдаланишнинг олдини олишга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компаниянинг ушбу қарори кўзойнаклар шунчаки замонавий аксессуар эмас, балки жиддий махфийлик муаммоларини келтириб чиқариши мумкинлиги ҳақидаги жамоатчилик эътирозларига жавоб бўлди. Meta ўз блогида таъкидлашича, саноатда ҳали ҳеч бир камера ишлаб чиқарувчиси бундай қатъий чорани қўлламаган. Бироқ, экспертлар ушбу қадамни компаниянинг умумий стратегиясига бироз зид деб ҳисобламоқда, чунки Meta ҳамон фойдаланувчи маълумотларини йиғишда давом этмоқда.
Яширин кузатувга қарши курашMeta маълумотларига кўра, айрим фойдаланувчилар кўзойнакдаги ЛEД чироқчасини оддий изоляция тасмаси билан ёпиб қўйиш орқали бошқаларни билдирмасдан видеога олишга уринган. Кейинчалик компания чироқ тўсилганини аниқлайдиган технологияни жорий қилган бўлса-да, баъзи "айёр" фойдаланувчилар чироқчани бутунлай олиб ташлаш ёки техник шикастлаш орқали чекловни четлаб ўтишга ҳаракат қилишган. Янги янгиланиш айнан мана шундай мураккаб аралашувларга қарши туриш учун ишлаб чиқилган.
Шунга қарамай, Meta компаниясининг ўзи фойдаланувчилардан кўпроқ шахсий маълумотларни тақдим этишни сўрашда давом этмоқда. Масалан, Meta AI тизимини ўқитиш учун фойдаланувчиларнинг суратлари ва видеоларидан фойдаланилади. Агар фойдаланувчи ушбу функцияни қўлда ўчириб қўймаса, унинг шахсий контенти сунъий интеллект моделларини такомиллаштириш учун сарфланади.
Зиддиятли стратегия ва янги лойиҳаларФинансиал Times нашрининг хабар беришича, Meta айни пайтда ҳар неча сонияда суратга оладиган ва доимий равишда аудио ёзиб борадиган янги прототипни синовдан ўтказмоқда. Бу эса компаниянинг "махфийликни ҳимоя қиламиз" деган баёнотларига бироз шубҳа уйғотади. Компания ўз фойдаланувчиларига "суратларингизни фақат сиз кўрасиз" деб вада берса-да, махфийлик сиёсатида Meta AI билан бўлишилган ҳар қандай маълумот корпорация томонидан ишлатилиши мумкинлиги кўрсатилган.
Ҳозирда Meta ақлли кўзойнаклар билан боғлиқ бир нечта суд жараёнлари ва текширувлар марказида турибди. Хусусан, Кениядаги аутсорсинг компанияси ходимлари Meta AI тизимини ўқитиш жараёнида кўзойнаклар орқали олинган ўта шахсий ва ножўя кадрларни кўриб чиқишга мажбур бўлганликлари ҳақида даъво қилишган. Бу ҳолат технология гигантининг маълумотлар хавфсизлиги борасидаги вадалари амалда қанчалик иш бераётганини савол остига қўяди.
Ўзбекистон бозорида ҳам ақлли гаджетларга қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, бундай махфийлик масалалари маҳаллий истеъмолчилар учун ҳам долзарб ҳисобланади. Meta ўз нуфузини сақлаб қолиш учун хавфсизлик чораларини кучайтираётган бўлса-да, фойдаланувчилар ҳар доим ўз маълумотлари қаерга кетаётганидан огоҳ бўлишлари зарур.
…