Неймар ЖЧ-2026дан кейин «Сантос»га қайтмади: клуб уни кутмоқда...
«Сантос» ҳужумчиси Неймар Бразилия терма жамоасининг ЖЧ-2026даги муваффақиятсиз иштирокидан кейин клубидан бир неча кунлик таътил олди.
Globo нашри маълумотига кўра, 34 ёшли форвард ҳозирча оиласи билан АҚШда қолмоқда. Унинг «Сантос» ихтиёрига қачон қайтиши эса аниқ белгиланмаган.
Неймар камида 10 кун дам олиши мумкин
Манбага кўра, Неймар жаҳон чемпионатидан кейин камида ўн кунлик танаффус олиши кутилмоқда.
Футболчи айни вақтда Бразилияга қайтмаган. У оиласи билан АҚШда қолиб, турнирдан кейинги босим ва мағлубият таъсиридан чиқишга ҳаракат қилмоқда.
«Сантос» музокара ўтказмоқчи
Globo маълумотига кўра, «Сантос» раҳбарияти Неймар ва унинг вакиллари билан учрашув ўтказишни режалаштирган.
Бироқ ҳозирча ушбу музокаранинг аниқ санаси белгиланмаган. Клуб футболчининг жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан кейин руҳан тикланишини кутмоқда.
Бу Неймарнинг сўнгги мундиали бўлдими?
Бразилиянинг ЖЧ-2026ни эрта тарк этиши Неймар келажаги атрофидаги саволларни яна кучайтирди.
Аввалроқ ушбу мусобақа унинг жаҳон чемпионатларидаги сўнгги иштироки бўлиши мумкинлиги ҳақида гап-сўзлар пайдо бўлган эди.
Футболчининг отаси эса ижтимоий тармоқлар орқали ўғлини фаолиятини якунламасликка чақиргани айтилмоқда.
Бразилия 1/8 финалда тўхтади
Бразилия терма жамоаси ЖЧ-2026 1/8 финалида Норвегияга мағлуб бўлиб, мусобақа билан хайрлашди.
Неймар чемпионат давомида икки ўйинда майдонга тушди ва бир гол уришга муваффақ бўлди.
Энди асосий савол — Неймар «Сантос»га қандай ҳолатда қайтиши ва фаолиятининг кейинги босқичи қандай давом этишида.
…