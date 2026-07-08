Неймар ЖЧ-2026дан кейин «Сантос»га қайтмади: клуб уни кутмоқда...

·0·Спорт
Неймар ЖЧ-2026дан кейин «Сантос»га қайтмади: клуб уни кутмоқда...

«Сантос» ҳужумчиси Неймар Бразилия терма жамоасининг ЖЧ-2026даги муваффақиятсиз иштирокидан кейин клубидан бир неча кунлик таътил олди.

Globo нашри маълумотига кўра, 34 ёшли форвард ҳозирча оиласи билан АҚШда қолмоқда. Унинг «Сантос» ихтиёрига қачон қайтиши эса аниқ белгиланмаган.

Неймар камида 10 кун дам олиши мумкин

Манбага кўра, Неймар жаҳон чемпионатидан кейин камида ўн кунлик танаффус олиши кутилмоқда.

Футболчи айни вақтда Бразилияга қайтмаган. У оиласи билан АҚШда қолиб, турнирдан кейинги босим ва мағлубият таъсиридан чиқишга ҳаракат қилмоқда.

«Сантос» музокара ўтказмоқчи

Globo маълумотига кўра, «Сантос» раҳбарияти Неймар ва унинг вакиллари билан учрашув ўтказишни режалаштирган.

Бироқ ҳозирча ушбу музокаранинг аниқ санаси белгиланмаган. Клуб футболчининг жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан кейин руҳан тикланишини кутмоқда.

Бу Неймарнинг сўнгги мундиали бўлдими?

Бразилиянинг ЖЧ-2026ни эрта тарк этиши Неймар келажаги атрофидаги саволларни яна кучайтирди.

Аввалроқ ушбу мусобақа унинг жаҳон чемпионатларидаги сўнгги иштироки бўлиши мумкинлиги ҳақида гап-сўзлар пайдо бўлган эди.

Футболчининг отаси эса ижтимоий тармоқлар орқали ўғлини фаолиятини якунламасликка чақиргани айтилмоқда.

Бразилия 1/8 финалда тўхтади

Бразилия терма жамоаси ЖЧ-2026 1/8 финалида Норвегияга мағлуб бўлиб, мусобақа билан хайрлашди.

Неймар чемпионат давомида икки ўйинда майдонга тушди ва бир гол уришга муваффақ бўлди.

Энди асосий савол — Неймар «Сантос»га қандай ҳолатда қайтиши ва фаолиятининг кейинги босқичи қандай давом этишида.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал»дан даҳшатли бизнес-класс: Асосийда ўйнамаганлар 108 млн евро ва Моуриньони олиб келди!«Реал»дан даҳшатли бизнес-класс: Асосийда ўйнамаганлар 108 млн евро ва Моуриньони олиб келди!Бугун, 22:38Рубен Аморим Манчестер Юнайтеддаги хатоларини тан олди: Милан билан янги саҳифаРубен Аморим Манчестер Юнайтеддаги хатоларини тан олди: Милан билан янги саҳифаБугун, 22:35Арсенал аёллар жамоаси Швейцария терма жамоаси юлдузи Гералдине Реутелер билан шартнома имзоладиАрсенал аёллар жамоаси Швейцария терма жамоаси юлдузи Гералдине Реутелер билан шартнома имзоладиБугун, 22:18Мбаппе ирқчилик ҳужумларига учради: Дешам ва футболчи сенаторга муносабат билдирдиМбаппе ирқчилик ҳужумларига учради: Дешам ва футболчи сенаторга муносабат билдирдиБугун, 22:15Дешам Марокашга қарши ўйинда аргентиналик ҳакамдан хавотирда эмасДешам Марокашга қарши ўйинда аргентиналик ҳакамдан хавотирда эмасБугун, 22:02Собиқ ҳакам: «Аргентина — Миср баҳсида ҳакамлик тўғри бўлди»Собиқ ҳакам: «Аргентина — Миср баҳсида ҳакамлик тўғри бўлди»Бугун, 21:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди