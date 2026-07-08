«Реал»дан даҳшатли бизнес-класс: Асосийда ўйнамаганлар 108 млн евро ва Моуриньони олиб келди!

·0·Спорт
«Реал»дан даҳшатли бизнес-класс: Асосийда ўйнамаганлар 108 млн евро ва Моуриньони олиб келди!

Мадриднинг «Реал» клуби трансфер бозорида қандай қилиб ҳақиқий пул ишлаш маҳоратини намойиш этиш мумкинлигини кўрсатиб қўйди. Нуфузли Marca нашрининг хабар беришича, «қироллик клуби» 2025/26 йилги мавсумда асосий жамоа сафида бирорта ҳам ўйин ўтказмаган ўз академияси тарбияланувчиларини сотиш орқали нақд 108 миллион евро даромад кўрди. Zamin.uz ушбу ақлбовар қилмас молиявий муваффақият тафсилотларини тақдим этади.

Ёзги харажатлар тўлиқ қопланди: Моуриньо ва янги трансферлар

Академиядан тушган ушбу тоза фойда Мадрид грандининг ёзги трансфер бозоридаги харажатларини тўлиқ ёпишга етди. «Реал» ушбу маблағлар ҳисобига таркибни кучайтириш билан бирга янги мураббийни ҳам олиб келди:

  • Марк Кукурелья ва Дензел Дюмфриснинг трансферлари айнан шу пуллар ҳисобига амалга оширилди.

  • Португалиянинг «Бенфика» клубидан машҳур мураббий Жозе Моуриньони бош мураббийликка олиб келиш учун тўланган товон пули ҳам ушбу даромаддан қопланди.

Даромад манбаси: Ким қайси клубга ва қанчага сотилди?

Трансфер ойнасидаги энг катта тушум Нико Пас орқали қайд этилди. «Реал» уни Италиянинг «Комо» клубига нақд 60 миллион евро эвазига пуллади. Бу мадридликлар тарихида тарбияланувчи сотуви бўйича (Альваро Моратадан кейинги) иккинчи энг йирик битимга айланди. Шу билан бирга, «Реал» иқтидорли футболчини келажакда қайта сотиб олиш (buy-back) ҳуқуқини ҳам ўзида сақлаб қолган.

Клуб ғазнасини бойитган бошқа ёшлар трансфери қуйидагича кўриниш олди:

Футболчи

Янги клуби

Трансфер суммаси

Эътиборли жиҳати

Нико Пас

«Комо» (Италия)

60 млн €

Тарихдаги 2-энг йирик сотув, қайта сотиб олиш ҳуқуқи бор

Виктор Муньос

«Ливерпуль» (Англия)

20 млн €

Товон пулининг ярми (50%) Мадрид клубига тегишли бўлган

Марио Хиль

«Милан» (Италия)

15 млн €

Тўлиқ трансфер ҳуқуқи сотиб юборилди

Альваро Родригес

«Борнмут» (Англия)

15 млн €

АПЛ клуби футболчини ўз сафига қўшиб олди

Марио Мартин

3,5 млн €

Клуб учун қўшимча кичик даромад

Бу ҳали ҳаммаси эмас: Ғазна яна 12 миллионга бойиши мумкин

Испаниянинг иккинчи дивизионида (Сегунда) энг кўп гол урган футболчи бўлиб турган «Реал» собиқ вакили Серхио Аррибас тез орада «Альмерия»ни тарк этиши кутилмоқда. Унга Жозе Моуриньо собиқ жамоаси — Лиссабоннинг «Бенфика» клуби жиддий қизиқиш билдирмоқда. Агар ушбу трансфер амалга ошса, шартнома шартларига кўра «Реал Мадрид» қўшимча равишда яна 12 миллион евро ишлаб олади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал аёллар жамоаси Швейцария терма жамоаси юлдузи Гералдине Реутелер билан шартнома имзоладиАрсенал аёллар жамоаси Швейцария терма жамоаси юлдузи Гералдине Реутелер билан шартнома имзоладиБугун, 22:18Мбаппе ирқчилик ҳужумларига учради: Дешам ва футболчи сенаторга муносабат билдирдиМбаппе ирқчилик ҳужумларига учради: Дешам ва футболчи сенаторга муносабат билдирдиБугун, 22:15Дешам Марокашга қарши ўйинда аргентиналик ҳакамдан хавотирда эмасДешам Марокашга қарши ўйинда аргентиналик ҳакамдан хавотирда эмасБугун, 22:02Собиқ ҳакам: «Аргентина — Миср баҳсида ҳакамлик тўғри бўлди»Собиқ ҳакам: «Аргентина — Миср баҳсида ҳакамлик тўғри бўлди»Бугун, 21:54Golden Boy-2026 рейтинги янгиланди: Ямал биринчи ўринда...Golden Boy-2026 рейтинги янгиланди: Ямал биринчи ўринда...Бугун, 20:47Златан Ибрагимович Лионель Месси ҳақида: «Унга ёрдам керак, у жамоани ёлғиз торта олмайди»Златан Ибрагимович Лионель Месси ҳақида: «Унга ёрдам керак, у жамоани ёлғиз торта олмайди»Бугун, 20:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди