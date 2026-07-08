«Реал»дан даҳшатли бизнес-класс: Асосийда ўйнамаганлар 108 млн евро ва Моуриньони олиб келди!
Мадриднинг «Реал» клуби трансфер бозорида қандай қилиб ҳақиқий пул ишлаш маҳоратини намойиш этиш мумкинлигини кўрсатиб қўйди. Нуфузли Marca нашрининг хабар беришича, «қироллик клуби» 2025/26 йилги мавсумда асосий жамоа сафида бирорта ҳам ўйин ўтказмаган ўз академияси тарбияланувчиларини сотиш орқали нақд 108 миллион евро даромад кўрди. Zamin.uz ушбу ақлбовар қилмас молиявий муваффақият тафсилотларини тақдим этади.
Ёзги харажатлар тўлиқ қопланди: Моуриньо ва янги трансферлар
Академиядан тушган ушбу тоза фойда Мадрид грандининг ёзги трансфер бозоридаги харажатларини тўлиқ ёпишга етди. «Реал» ушбу маблағлар ҳисобига таркибни кучайтириш билан бирга янги мураббийни ҳам олиб келди:
Марк Кукурелья ва Дензел Дюмфриснинг трансферлари айнан шу пуллар ҳисобига амалга оширилди.
Португалиянинг «Бенфика» клубидан машҳур мураббий Жозе Моуриньони бош мураббийликка олиб келиш учун тўланган товон пули ҳам ушбу даромаддан қопланди.
Даромад манбаси: Ким қайси клубга ва қанчага сотилди?
Трансфер ойнасидаги энг катта тушум Нико Пас орқали қайд этилди. «Реал» уни Италиянинг «Комо» клубига нақд 60 миллион евро эвазига пуллади. Бу мадридликлар тарихида тарбияланувчи сотуви бўйича (Альваро Моратадан кейинги) иккинчи энг йирик битимга айланди. Шу билан бирга, «Реал» иқтидорли футболчини келажакда қайта сотиб олиш (buy-back) ҳуқуқини ҳам ўзида сақлаб қолган.
Клуб ғазнасини бойитган бошқа ёшлар трансфери қуйидагича кўриниш олди:
Футболчи
Янги клуби
Трансфер суммаси
Эътиборли жиҳати
Нико Пас
«Комо» (Италия)
60 млн €
Тарихдаги 2-энг йирик сотув, қайта сотиб олиш ҳуқуқи бор
Виктор Муньос
«Ливерпуль» (Англия)
20 млн €
Товон пулининг ярми (50%) Мадрид клубига тегишли бўлган
Марио Хиль
«Милан» (Италия)
15 млн €
Тўлиқ трансфер ҳуқуқи сотиб юборилди
Альваро Родригес
«Борнмут» (Англия)
15 млн €
АПЛ клуби футболчини ўз сафига қўшиб олди
Марио Мартин
—
3,5 млн €
Клуб учун қўшимча кичик даромад
Бу ҳали ҳаммаси эмас: Ғазна яна 12 миллионга бойиши мумкин
Испаниянинг иккинчи дивизионида (Сегунда) энг кўп гол урган футболчи бўлиб турган «Реал» собиқ вакили Серхио Аррибас тез орада «Альмерия»ни тарк этиши кутилмоқда. Унга Жозе Моуриньо собиқ жамоаси — Лиссабоннинг «Бенфика» клуби жиддий қизиқиш билдирмоқда. Агар ушбу трансфер амалга ошса, шартнома шартларига кўра «Реал Мадрид» қўшимча равишда яна 12 миллион евро ишлаб олади.
…