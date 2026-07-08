Мбаппе ирқчилик ҳужумларига учради: Дешам ва футболчи сенаторга муносабат билдирди

·45·Спорт
Мбаппе ирқчилик ҳужумларига учради: Дешам ва футболчи сенаторга муносабат билдирди

Франция терма жамоаси сардори Килиан Мбаппе парагвайлик сиёсатчи томонидан йўлланган ирқчи ҳақоратлар марказида қолди. Шунга қарамай, жамоа бош мураббийи Дидиер Десчампс ўз юлдузининг руҳий ҳолати жойида эканлигини ва у бўлажак муҳим баҳсларга тўлиқ тайёрлигини маълум қилди. Ушбу можароли вазият Франция ва Парагвай ўртасидаги учрашувдан сўнг юзага келди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Воқеалар ривожи Франция терма жамоасининг Парагвай устидан қозонилган 1:0 ҳисобидаги ғалабасидан кейин бошланди. Ўша ўйинда Мбаппе томонидан киритилган пеналти ягона гол бўлиб қолган эди. Goal.com нашри хабарига кўра, ўйиндан сўнг Парагвай сенатори Селесте Амарилла ижтимоий тармоқларда футболчининг келиб чиқиши ва интеллектига қаратилган ўта кескин ва ҳақоратли постлар қолдирган.

Сиёсатчи ўз баёнотида Мбаппени "француз бўлишга уринаётган мустамлака қилинган камерунлик" деб атаган ва уни ёзишни ҳам билмайдиган "махлуқ" дея ҳақоратлаган. Шунингдек, у Парагвай футболчиларини ўйиндан сўнг Мбаппега нисбатан жисмоний куч ишлатишга чақирган. Бундай баёнотлар жаҳон футбол жамоатчилиги ва Франция футбол федерацияси томонидан кескин қораланди.

Мбаппенинг муносабати ва мардона жавоби

Реал Мадрид ҳужумчиси бу каби пасткашликларга жим қараб турмади. Килиан Мбаппе ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида сенаторга мардона жавоб қайтарди. "Хоним Селесте Амарилла, сиз нафратга лойиқ аёлсиз ва эгаллаб турган лавозимингизга нолойиқсиз. Сиз мусобақа давомида бор кучи ва шарафи билан курашган Парагвай халқини ифода этмайсиз", — деб ёзди футболчи.

Мбаппе ўз сўзида сиёсатчининг бу ҳаракати Парагвай терма жамоасининг майдондаги меҳнатини ҳам йўққа чиқарганини таъкидлади. Унинг фикрича, сенаторнинг масъулиятсизлиги ва очиқчасига ирқчилиги туфайли бутун дунё Парагвай футболчиларининг тарихий муваффақиятларини эмас, балки ўз мамлакати ҳақида ёмон тасаввур уйғотган аёлни муҳокама қилмоқда.

Дидиер Десчампс эса матбуот анжуманида Мбаппенинг ҳолати ҳақида гапирар экан, сардорнинг иродаси мустаҳкамлигини қайд этди. "Килиан руҳий жиҳатдан жуда яхши ҳолатда. У эртанги ўйинга тайёр. Майдон ташқарисидаги бундай чалғитувчи омиллар бизнинг лагеримизга ёки сардоримизнинг тайёргарлигига таъсир ўтказа олмади", — деди мураббий.

Ҳозирда Килиан Мбаппе 7 та гол билан тўпурарлар пойгасида Эрлинг Холанд билан бирга иккинчи ўринда бормоқда. Рўйхатни 8 та гол билан Лионель Месси бошқариб бормоқда. Франциялик форварднинг асосий мақсади — жамоасини навбатдаги чемпионлик сари етаклаш ва майдондаги натижалари билан барча танқидларга жавоб беришдир.

Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам Мбаппенинг бу ҳолати диққат марказида, боиси у замонавий футболнинг энг йирик юлдузларидан бири ҳисобланади. Ирқчиликка қарши кураш глобал миқёсда давом этаётган бир пайтда, Мбаппенинг бундай вазиятда кўрсатган вазминлиги ва қатъияти кўпчиликнинг таҳсинига сазовор бўлди.

МбаппеФранцияИрқчиликФутболРеал Мадрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймар ЖЧ-2026дан кейин «Сантос»га қайтмади: клуб уни кутмоқда...Неймар ЖЧ-2026дан кейин «Сантос»га қайтмади: клуб уни кутмоқда...Бугун, 22:51«Реал»дан даҳшатли бизнес-класс: Асосийда ўйнамаганлар 108 млн евро ва Моуриньони олиб келди!«Реал»дан даҳшатли бизнес-класс: Асосийда ўйнамаганлар 108 млн евро ва Моуриньони олиб келди!Бугун, 22:38Рубен Аморим Манчестер Юнайтеддаги хатоларини тан олди: Милан билан янги саҳифаРубен Аморим Манчестер Юнайтеддаги хатоларини тан олди: Милан билан янги саҳифаБугун, 22:35Арсенал аёллар жамоаси Швейцария терма жамоаси юлдузи Гералдине Реутелер билан шартнома имзоладиАрсенал аёллар жамоаси Швейцария терма жамоаси юлдузи Гералдине Реутелер билан шартнома имзоладиБугун, 22:18Дешам Марокашга қарши ўйинда аргентиналик ҳакамдан хавотирда эмасДешам Марокашга қарши ўйинда аргентиналик ҳакамдан хавотирда эмасБугун, 22:02Собиқ ҳакам: «Аргентина — Миср баҳсида ҳакамлик тўғри бўлди»Собиқ ҳакам: «Аргентина — Миср баҳсида ҳакамлик тўғри бўлди»Бугун, 21:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди