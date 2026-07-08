Мбаппе ирқчилик ҳужумларига учради: Дешам ва футболчи сенаторга муносабат билдирди
Франция терма жамоаси сардори Килиан Мбаппе парагвайлик сиёсатчи томонидан йўлланган ирқчи ҳақоратлар марказида қолди. Шунга қарамай, жамоа бош мураббийи Дидиер Десчампс ўз юлдузининг руҳий ҳолати жойида эканлигини ва у бўлажак муҳим баҳсларга тўлиқ тайёрлигини маълум қилди. Ушбу можароли вазият Франция ва Парагвай ўртасидаги учрашувдан сўнг юзага келди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Воқеалар ривожи Франция терма жамоасининг Парагвай устидан қозонилган 1:0 ҳисобидаги ғалабасидан кейин бошланди. Ўша ўйинда Мбаппе томонидан киритилган пеналти ягона гол бўлиб қолган эди. Goal.com нашри хабарига кўра, ўйиндан сўнг Парагвай сенатори Селесте Амарилла ижтимоий тармоқларда футболчининг келиб чиқиши ва интеллектига қаратилган ўта кескин ва ҳақоратли постлар қолдирган.
Сиёсатчи ўз баёнотида Мбаппени "француз бўлишга уринаётган мустамлака қилинган камерунлик" деб атаган ва уни ёзишни ҳам билмайдиган "махлуқ" дея ҳақоратлаган. Шунингдек, у Парагвай футболчиларини ўйиндан сўнг Мбаппега нисбатан жисмоний куч ишлатишга чақирган. Бундай баёнотлар жаҳон футбол жамоатчилиги ва Франция футбол федерацияси томонидан кескин қораланди.
Мбаппенинг муносабати ва мардона жавобиРеал Мадрид ҳужумчиси бу каби пасткашликларга жим қараб турмади. Килиан Мбаппе ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида сенаторга мардона жавоб қайтарди. "Хоним Селесте Амарилла, сиз нафратга лойиқ аёлсиз ва эгаллаб турган лавозимингизга нолойиқсиз. Сиз мусобақа давомида бор кучи ва шарафи билан курашган Парагвай халқини ифода этмайсиз", — деб ёзди футболчи.
Мбаппе ўз сўзида сиёсатчининг бу ҳаракати Парагвай терма жамоасининг майдондаги меҳнатини ҳам йўққа чиқарганини таъкидлади. Унинг фикрича, сенаторнинг масъулиятсизлиги ва очиқчасига ирқчилиги туфайли бутун дунё Парагвай футболчиларининг тарихий муваффақиятларини эмас, балки ўз мамлакати ҳақида ёмон тасаввур уйғотган аёлни муҳокама қилмоқда.
Дидиер Десчампс эса матбуот анжуманида Мбаппенинг ҳолати ҳақида гапирар экан, сардорнинг иродаси мустаҳкамлигини қайд этди. "Килиан руҳий жиҳатдан жуда яхши ҳолатда. У эртанги ўйинга тайёр. Майдон ташқарисидаги бундай чалғитувчи омиллар бизнинг лагеримизга ёки сардоримизнинг тайёргарлигига таъсир ўтказа олмади", — деди мураббий.
Ҳозирда Килиан Мбаппе 7 та гол билан тўпурарлар пойгасида Эрлинг Холанд билан бирга иккинчи ўринда бормоқда. Рўйхатни 8 та гол билан Лионель Месси бошқариб бормоқда. Франциялик форварднинг асосий мақсади — жамоасини навбатдаги чемпионлик сари етаклаш ва майдондаги натижалари билан барча танқидларга жавоб беришдир.
Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам Мбаппенинг бу ҳолати диққат марказида, боиси у замонавий футболнинг энг йирик юлдузларидан бири ҳисобланади. Ирқчиликка қарши кураш глобал миқёсда давом этаётган бир пайтда, Мбаппенинг бундай вазиятда кўрсатган вазминлиги ва қатъияти кўпчиликнинг таҳсинига сазовор бўлди.
…