Арсенал аёллар жамоаси Швейцария терма жамоаси юлдузи Гералдине Реутелер билан шартнома имзолади
Лондоннинг Арсенал клуби аёллар жамоаси таркибини кучайтиришда давом этмоқда. "Канонирлар" Швейцария терма жамоасининг тажрибали ярим ҳимоячиси Гералдине Реутелер билан доимий асосда шартнома имзолаганини расман эълон қилди. Германиянинг Айнтрахт Франкфурт клубида саккиз йил давомида тўп сурган 25 ёшли футболчи эндиликда фаолиятини Англия Аёллар Суперлигасида (ВСЛ) давом эттиради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Арсенал расмий сайти ва BBC Sport нашри хабарига кўра, Гералдине Реутелер Лондон клуби билан тўрт йиллик шартномага имзо чеккан. Янги жамоада у афсонавий 14-рақамли либосда майдонга тушадиган бўлди. Реутелер жорий ёзги трансфер ойнасида Георгиа Станвай ва Селина Серси каби юлдузлардан сўнг клуб сафига қўшилган учинчи йирик харидга айланди.
Тажриба ва маҳорат уйғунлигиГералдине Реутелер Германия Бундеслигасида ўзини кўрсата олган энг кучли легионерлардан бири ҳисобланади. У Айнтрахт Франкфурт сафида барча мусобақаларда 184 та ўйинда иштирок этиб, 54 та гол урган ва 44 та голли узатмани амалга оширган. Унинг майдон марказидаги динамик ҳаракатлари ва ҳужумларни ташкил қилишдаги маҳорати Арсенал бош мураббийи Ренее Слегерцнинг эътиборини тортган.
Халқаро майдонда ҳам Реутелер катта тажрибага эга. У Швейцария терма жамоаси сафида 91 та учрашувда майдонга тушган ва 2024-йилда ўз мамлакатининг энг яхши аёл футболчиси деб топилган. Шунингдек, у терма жамоасининг Евро-2025 саралаш босқичидаги муваффақиятларида, жумладан, чорак финалга қадар етиб боришида муҳим рол ўйнаган.
Клуб раҳбарияти ва футболчининг фикрлариАрсенал аёллар футболи директори Кларе Whеатлей ушбу трансфер ҳақида гапирар экан, Реутелер анча вақтдан бери клубнинг асосий мақсадларидан бири бўлганини таъкидлади. "Биз Герйнинг жамоамизга қўшилганидан жуда хурсандмиз. У ҳам клуб, ҳам терма жамоа миқёсида улкан тажрибага эга ва бизнинг совринлар учун курашимизда ёрдам беради", — деди Whеатлей.
Футболчининг ўзи ҳам Лондон клубига ўтганидан фахрланишини яширмади. "Арсенал — дунёдаги энг яхши клублардан бири. Менга жамоанинг ўйин услуби жуда ёқади ва ВСЛ доирасида энг кучли футболчиларга қарши ўзимни синаб кўришни интиқлик билан кутяпман. Эмиратес Стадиумда мухлисларимиз қаршисида майдонга тушиб, клуб тарихига ўз ҳиссамни қўшишни истайман", — дея таъкидлади Гералдине Реутелер.
Бош мураббий Ренее Слегерц янги футболчининг техник ва интеллектуал салоҳиятига юқори баҳо берди. Унинг фикрича, Реутелернинг жисмоний тайёргарлиги ва майдонни кўра олиш қобилияти Арсенал ярим ҳимоясини янги босқичга олиб чиқади. Ушбу трансфер Лондон клубининг янги мавсумда чемпионлик учун жиддий даъвогар эканлигидан далолат беради.
…