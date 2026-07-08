Арсенал аёллар жамоаси Швейцария терма жамоаси юлдузи Гералдине Реутелер билан шартнома имзолади

·31·Спорт
Арсенал аёллар жамоаси Швейцария терма жамоаси юлдузи Гералдине Реутелер билан шартнома имзолади

Лондоннинг Арсенал клуби аёллар жамоаси таркибини кучайтиришда давом этмоқда. "Канонирлар" Швейцария терма жамоасининг тажрибали ярим ҳимоячиси Гералдине Реутелер билан доимий асосда шартнома имзолаганини расман эълон қилди. Германиянинг Айнтрахт Франкфурт клубида саккиз йил давомида тўп сурган 25 ёшли футболчи эндиликда фаолиятини Англия Аёллар Суперлигасида (ВСЛ) давом эттиради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Арсенал расмий сайти ва BBC Sport нашри хабарига кўра, Гералдине Реутелер Лондон клуби билан тўрт йиллик шартномага имзо чеккан. Янги жамоада у афсонавий 14-рақамли либосда майдонга тушадиган бўлди. Реутелер жорий ёзги трансфер ойнасида Георгиа Станвай ва Селина Серси каби юлдузлардан сўнг клуб сафига қўшилган учинчи йирик харидга айланди.

Тажриба ва маҳорат уйғунлиги

Гералдине Реутелер Германия Бундеслигасида ўзини кўрсата олган энг кучли легионерлардан бири ҳисобланади. У Айнтрахт Франкфурт сафида барча мусобақаларда 184 та ўйинда иштирок этиб, 54 та гол урган ва 44 та голли узатмани амалга оширган. Унинг майдон марказидаги динамик ҳаракатлари ва ҳужумларни ташкил қилишдаги маҳорати Арсенал бош мураббийи Ренее Слегерцнинг эътиборини тортган.

Халқаро майдонда ҳам Реутелер катта тажрибага эга. У Швейцария терма жамоаси сафида 91 та учрашувда майдонга тушган ва 2024-йилда ўз мамлакатининг энг яхши аёл футболчиси деб топилган. Шунингдек, у терма жамоасининг Евро-2025 саралаш босқичидаги муваффақиятларида, жумладан, чорак финалга қадар етиб боришида муҳим рол ўйнаган.

Клуб раҳбарияти ва футболчининг фикрлари

Арсенал аёллар футболи директори Кларе Whеатлей ушбу трансфер ҳақида гапирар экан, Реутелер анча вақтдан бери клубнинг асосий мақсадларидан бири бўлганини таъкидлади. "Биз Герйнинг жамоамизга қўшилганидан жуда хурсандмиз. У ҳам клуб, ҳам терма жамоа миқёсида улкан тажрибага эга ва бизнинг совринлар учун курашимизда ёрдам беради", — деди Whеатлей.

Футболчининг ўзи ҳам Лондон клубига ўтганидан фахрланишини яширмади. "Арсенал — дунёдаги энг яхши клублардан бири. Менга жамоанинг ўйин услуби жуда ёқади ва ВСЛ доирасида энг кучли футболчиларга қарши ўзимни синаб кўришни интиқлик билан кутяпман. Эмиратес Стадиумда мухлисларимиз қаршисида майдонга тушиб, клуб тарихига ўз ҳиссамни қўшишни истайман", — дея таъкидлади Гералдине Реутелер.

Бош мураббий Ренее Слегерц янги футболчининг техник ва интеллектуал салоҳиятига юқори баҳо берди. Унинг фикрича, Реутелернинг жисмоний тайёргарлиги ва майдонни кўра олиш қобилияти Арсенал ярим ҳимоясини янги босқичга олиб чиқади. Ушбу трансфер Лондон клубининг янги мавсумда чемпионлик учун жиддий даъвогар эканлигидан далолат беради.

АрсеналГералдине РеутелерАёллар ФутболиТрансферАнглия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймар ЖЧ-2026дан кейин «Сантос»га қайтмади: клуб уни кутмоқда...Неймар ЖЧ-2026дан кейин «Сантос»га қайтмади: клуб уни кутмоқда...Бугун, 22:51«Реал»дан даҳшатли бизнес-класс: Асосийда ўйнамаганлар 108 млн евро ва Моуриньони олиб келди!«Реал»дан даҳшатли бизнес-класс: Асосийда ўйнамаганлар 108 млн евро ва Моуриньони олиб келди!Бугун, 22:38Рубен Аморим Манчестер Юнайтеддаги хатоларини тан олди: Милан билан янги саҳифаРубен Аморим Манчестер Юнайтеддаги хатоларини тан олди: Милан билан янги саҳифаБугун, 22:35Мбаппе ирқчилик ҳужумларига учради: Дешам ва футболчи сенаторга муносабат билдирдиМбаппе ирқчилик ҳужумларига учради: Дешам ва футболчи сенаторга муносабат билдирдиБугун, 22:15Дешам Марокашга қарши ўйинда аргентиналик ҳакамдан хавотирда эмасДешам Марокашга қарши ўйинда аргентиналик ҳакамдан хавотирда эмасБугун, 22:02Собиқ ҳакам: «Аргентина — Миср баҳсида ҳакамлик тўғри бўлди»Собиқ ҳакам: «Аргентина — Миср баҳсида ҳакамлик тўғри бўлди»Бугун, 21:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди