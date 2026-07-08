Рубен Аморим Манчестер Юнайтеддаги хатоларини тан олди: Милан билан янги саҳифа

·0·Спорт
Рубен Аморим Манчестер Юнайтеддаги хатоларини тан олди: Милан билан янги саҳифа

Португалиялик мутахассис Рубен Аморим Италиянинг Милан клуби бош мураббийи сифатидаги илк матбуот анжуманида иштирок этди. Тадбир давомида у Манчестер Юнайтеддаги омадсиз фаолияти ҳақида очиқ гапириб, Англиядаги 14 ойлик фаолияти давомида йўл қўйган хатоларини тан олди. Бу тажриба унинг мураббийлик фаолиятида катта дарс бўлганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Аморим 2024-йилнинг ноябрь ойида Манчестер Юнайтед бошқарувига келган эди, бироқ унинг Олд Траффорддаги саргузашти кутилганидек кечмади. 2026-йилнинг январида истеъфога чиқарилган мураббий ўз қарашларини жамоага тўлиқ сингдира олмаганини эътироф этди. Goal.com нашри хабарига кўра, мураббий ўз хатоларини аниқ санаб ўтиш қийинлигини, чунки бунинг учун ўша пайтдаги барча контекстни тушунтириш кераклигини айтган.

Статистик кўрсаткичлар ва танқидлар

Рубен Аморим бошчилигида Манчестер Юнайтед Англия Премер-лигаси тарихидаги энг ёмон натижалардан бирини қайд этди. Унинг қўл остида жамоа барча мусобақаларда 63 та ўйин ўтказиб, шундан атиги 25 тасида ғалаба қозонди. 15 та дуранг ва 23 та мағлубият қайд этилгани клуб раҳбариятининг сабрини тоқатини тўлдирди.

Айниқса, Премер-лигадаги кўрсаткичлар ачинарли кўриниш олган: 47 ўйинда 15 та ғалаба ва ҳар бир ўйин учун ўртача 1,23 очко. Бу натижа Манчестер Юнайтеднинг APЛ давридаги барча мураббийлари орасида энг паст кўрсаткич бўлиб қолди. У истеъфога чиқарилган вақтда жамоа турнир жадвалида олтинчи ўринда бораётган эди.

Аморим тактик ёндашуви ва клуб академияси тарбияланувчиларини асосий таркибга жалб қила олмагани учун мутахассислар ва мухлислар томонидан кескин танқид қилинган эди. Шунга қарамай, у Манчестердаги фаолияти билан фахрланишини ва мухлислар билан муносиб хайрлаша олмаганидан афсусда эканини билдирди.

Милан билан янги мақсадлар

Эндиликда Милан жамоасини бошқарадиган Аморим ўз хатоларидан тўғри хулоса чиқарганига ишончи комил. "Ҳамма ўз тажрибасидан ўрганади. Мен ҳам кўп нарсани ўргандим. Баъзи нарсаларни ўзгартиришга ҳаракат қиламан, баъзилари эса ўзгармас қолади. Аммо ишонаманки, мен энди яхшироқ мураббий бўламан", — деди у журналистлар билан суҳбатда.

Италия футболи ва А Серия муҳити Аморим учун янги синов бўлади. Манчестер Юнайтеддаги босим ва муваффақиятсизликлардан сўнг, у Миланда ўзининг ҳақиқий салоҳиятини кўрсатишга ва тактик ғояларини ҳаётга татбиқ этишга умид қилмоқда. Мухлислар эса португалиялик мутахассиснинг ҳужумкор футболи "россонерилар"га янги ғалабалар олиб келишини кутишмоқда.

Рубен АморимМанчестер ЮнайтедМиланФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал»дан даҳшатли бизнес-класс: Асосийда ўйнамаганлар 108 млн евро ва Моуриньони олиб келди!«Реал»дан даҳшатли бизнес-класс: Асосийда ўйнамаганлар 108 млн евро ва Моуриньони олиб келди!Бугун, 22:38Арсенал аёллар жамоаси Швейцария терма жамоаси юлдузи Гералдине Реутелер билан шартнома имзоладиАрсенал аёллар жамоаси Швейцария терма жамоаси юлдузи Гералдине Реутелер билан шартнома имзоладиБугун, 22:18Мбаппе ирқчилик ҳужумларига учради: Дешам ва футболчи сенаторга муносабат билдирдиМбаппе ирқчилик ҳужумларига учради: Дешам ва футболчи сенаторга муносабат билдирдиБугун, 22:15Дешам Марокашга қарши ўйинда аргентиналик ҳакамдан хавотирда эмасДешам Марокашга қарши ўйинда аргентиналик ҳакамдан хавотирда эмасБугун, 22:02Собиқ ҳакам: «Аргентина — Миср баҳсида ҳакамлик тўғри бўлди»Собиқ ҳакам: «Аргентина — Миср баҳсида ҳакамлик тўғри бўлди»Бугун, 21:54Golden Boy-2026 рейтинги янгиланди: Ямал биринчи ўринда...Golden Boy-2026 рейтинги янгиланди: Ямал биринчи ўринда...Бугун, 20:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди