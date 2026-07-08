Рубен Аморим Манчестер Юнайтеддаги хатоларини тан олди: Милан билан янги саҳифа
Португалиялик мутахассис Рубен Аморим Италиянинг Милан клуби бош мураббийи сифатидаги илк матбуот анжуманида иштирок этди. Тадбир давомида у Манчестер Юнайтеддаги омадсиз фаолияти ҳақида очиқ гапириб, Англиядаги 14 ойлик фаолияти давомида йўл қўйган хатоларини тан олди. Бу тажриба унинг мураббийлик фаолиятида катта дарс бўлганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Аморим 2024-йилнинг ноябрь ойида Манчестер Юнайтед бошқарувига келган эди, бироқ унинг Олд Траффорддаги саргузашти кутилганидек кечмади. 2026-йилнинг январида истеъфога чиқарилган мураббий ўз қарашларини жамоага тўлиқ сингдира олмаганини эътироф этди. Goal.com нашри хабарига кўра, мураббий ўз хатоларини аниқ санаб ўтиш қийинлигини, чунки бунинг учун ўша пайтдаги барча контекстни тушунтириш кераклигини айтган.
Статистик кўрсаткичлар ва танқидларРубен Аморим бошчилигида Манчестер Юнайтед Англия Премер-лигаси тарихидаги энг ёмон натижалардан бирини қайд этди. Унинг қўл остида жамоа барча мусобақаларда 63 та ўйин ўтказиб, шундан атиги 25 тасида ғалаба қозонди. 15 та дуранг ва 23 та мағлубият қайд этилгани клуб раҳбариятининг сабрини тоқатини тўлдирди.
Айниқса, Премер-лигадаги кўрсаткичлар ачинарли кўриниш олган: 47 ўйинда 15 та ғалаба ва ҳар бир ўйин учун ўртача 1,23 очко. Бу натижа Манчестер Юнайтеднинг APЛ давридаги барча мураббийлари орасида энг паст кўрсаткич бўлиб қолди. У истеъфога чиқарилган вақтда жамоа турнир жадвалида олтинчи ўринда бораётган эди.
Аморим тактик ёндашуви ва клуб академияси тарбияланувчиларини асосий таркибга жалб қила олмагани учун мутахассислар ва мухлислар томонидан кескин танқид қилинган эди. Шунга қарамай, у Манчестердаги фаолияти билан фахрланишини ва мухлислар билан муносиб хайрлаша олмаганидан афсусда эканини билдирди.
Милан билан янги мақсадларЭндиликда Милан жамоасини бошқарадиган Аморим ўз хатоларидан тўғри хулоса чиқарганига ишончи комил. "Ҳамма ўз тажрибасидан ўрганади. Мен ҳам кўп нарсани ўргандим. Баъзи нарсаларни ўзгартиришга ҳаракат қиламан, баъзилари эса ўзгармас қолади. Аммо ишонаманки, мен энди яхшироқ мураббий бўламан", — деди у журналистлар билан суҳбатда.
Италия футболи ва А Серия муҳити Аморим учун янги синов бўлади. Манчестер Юнайтеддаги босим ва муваффақиятсизликлардан сўнг, у Миланда ўзининг ҳақиқий салоҳиятини кўрсатишга ва тактик ғояларини ҳаётга татбиқ этишга умид қилмоқда. Мухлислар эса португалиялик мутахассиснинг ҳужумкор футболи "россонерилар"га янги ғалабалар олиб келишини кутишмоқда.
…