Дешам Марокашга қарши ўйинда аргентиналик ҳакамдан хавотирда эмас

·0·Спорт
Дешам Марокашга қарши ўйинда аргентиналик ҳакамдан хавотирда эмас

Франция миллий жамоаси бош мураббийи Дидье Дешам ЖЧ-2026 чоракфиналида Марокашга қарши ўйинга аргентиналик ҳакам тайинланганига муносабат билдирди.

Франция — Марокаш учрашуви 9 июль, пайшанба куни бўлиб ўтади. Баҳсни аргентиналик рефери Факундо Тельо бошқариб боради.

Ҳакам тайинлови саволларга сабаб бўлди

Чоракфинал баҳсига аргентиналик ҳакамнинг тайинланиши айрим муҳокамаларни келтириб чиқарди.

Айниқса, яқинда Аргентина ва Миср ўртасидаги 1/8 финал ўйинидан кейин ҳакамлик масаласи атрофида баҳслар кучайган эди.

Дешам: «Мени бу хавотирга солмаяпти»

Франция бош мураббийи эса ушбу тайинловдан хавотирда эмаслигини очиқ айтди.

«Йўқ, ҳеч қандай савол йўқ. Сизда саволлар туғилиши мумкин, лекин мени бу хавотирга солмаяпти», — деди Дешам.

Летексье ишига ҳам ишора қилди

Дешам Аргентина — Миср ўйинида ишлаган Франсуа Летексье ва унинг бригадасини ҳам тилга олди.

«Умид қиламанки, рефери яқинда бўлиб ўтган ўйиндаги Летексье ва унинг бригадаси каби яхши ишлайди», — дея таъкидлади у.

«Рақибимиз Марокаш, ҳакам эмас»

Франция устози жамоа асосий эътиборни ҳакамга эмас, Марокашга қаратиши кераклигини билдирди.

«Рақибимиз Марокаш, ҳакам эмас. Аксинча, у ўйин қоидаларини имкон қадар аниқроқ қўллаш учун шу ерда», — деди Дешам.

Франция ва Марокаш ўртасидаги чоракфинал баҳси яримфинал йўлланмаси учун катта синов бўлади. Дешам эса бу ўйинда барчаси майдондаги футбол орқали ҳал бўлиши кераклигини таъкидламоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Собиқ ҳакам: «Аргентина — Миср баҳсида ҳакамлик тўғри бўлди»Собиқ ҳакам: «Аргентина — Миср баҳсида ҳакамлик тўғри бўлди»Бугун, 21:54Golden Boy-2026 рейтинги янгиланди: Ямал биринчи ўринда...Golden Boy-2026 рейтинги янгиланди: Ямал биринчи ўринда...Бугун, 20:47Златан Ибрагимович Лионель Месси ҳақида: «Унга ёрдам керак, у жамоани ёлғиз торта олмайди»Златан Ибрагимович Лионель Месси ҳақида: «Унга ёрдам керак, у жамоани ёлғиз торта олмайди»Бугун, 20:36Аёллар футболида йил трансфери: Алексиа Путельяс Лондон Ситй Лионессес жамоасига ўтдиАёллар футболида йил трансфери: Алексиа Путельяс Лондон Ситй Лионессес жамоасига ўтдиБугун, 20:36Родри Эрнандес «Манчестер Сити»дан кетиши мумкинРодри Эрнандес «Манчестер Сити»дан кетиши мумкинБугун, 20:36АПЛ 1-турида испаниялик мураббийлар тўқнашуви бўладиАПЛ 1-турида испаниялик мураббийлар тўқнашуви бўладиБугун, 20:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди