Дешам Марокашга қарши ўйинда аргентиналик ҳакамдан хавотирда эмас
Франция миллий жамоаси бош мураббийи Дидье Дешам ЖЧ-2026 чоракфиналида Марокашга қарши ўйинга аргентиналик ҳакам тайинланганига муносабат билдирди.
Франция — Марокаш учрашуви 9 июль, пайшанба куни бўлиб ўтади. Баҳсни аргентиналик рефери Факундо Тельо бошқариб боради.
Ҳакам тайинлови саволларга сабаб бўлди
Чоракфинал баҳсига аргентиналик ҳакамнинг тайинланиши айрим муҳокамаларни келтириб чиқарди.
Айниқса, яқинда Аргентина ва Миср ўртасидаги 1/8 финал ўйинидан кейин ҳакамлик масаласи атрофида баҳслар кучайган эди.
Дешам: «Мени бу хавотирга солмаяпти»
Франция бош мураббийи эса ушбу тайинловдан хавотирда эмаслигини очиқ айтди.
«Йўқ, ҳеч қандай савол йўқ. Сизда саволлар туғилиши мумкин, лекин мени бу хавотирга солмаяпти», — деди Дешам.
Летексье ишига ҳам ишора қилди
Дешам Аргентина — Миср ўйинида ишлаган Франсуа Летексье ва унинг бригадасини ҳам тилга олди.
«Умид қиламанки, рефери яқинда бўлиб ўтган ўйиндаги Летексье ва унинг бригадаси каби яхши ишлайди», — дея таъкидлади у.
«Рақибимиз Марокаш, ҳакам эмас»
Франция устози жамоа асосий эътиборни ҳакамга эмас, Марокашга қаратиши кераклигини билдирди.
«Рақибимиз Марокаш, ҳакам эмас. Аксинча, у ўйин қоидаларини имкон қадар аниқроқ қўллаш учун шу ерда», — деди Дешам.
Франция ва Марокаш ўртасидаги чоракфинал баҳси яримфинал йўлланмаси учун катта синов бўлади. Дешам эса бу ўйинда барчаси майдондаги футбол орқали ҳал бўлиши кераклигини таъкидламоқда.
…