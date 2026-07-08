OpenAI янги ГПТ-Ливе овозли моделларини тақдим этди: Энди мулоқот янада табиий
Сунъий интеллект соҳасида жаҳон етакчиси ҳисобланган OpenAI компанияси фойдаланувчилар билан жонли мулоқот қилиш имкониятини янги босқичга олиб чиқувчи ГПТ-Ливе-1 ва ГПТ-Ливе-1 мини моделларини эълон қилди. Ушбу технология ChatGPT билан суҳбатлашиш жараёнини инсонлар ўртасидаги табиий мулоқотга максимал даражада яқинлаштиришга хизмат қилади. Янги моделлар нафақат тезроқ жавоб қайтаради, балки суҳбатдошнинг нутқини тўғридан-тўғри тушуниш ва унга мослашиш қобилиятига ҳам эга. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги авлод моделларининг энг муҳим хусусияти уларнинг "фулл-дуплех" тизимида ишлашидир. Бу шуни англатадики, ChatGPT энди бир вақтнинг ўзида ҳам тинглаши, ҳам гапириши мумкин. Аввалги версияларда фойдаланувчи гапини тугатишини кутиш талаб этилган бўлса, ГПТ-Ливе моделларида суҳбатни табиий равишда бўлиш ёки жонли таржима функцияларидан фойдаланиш имконияти пайдо бўлди. Ixbt.com маълумотига кўра, компания ChatGPT иловасидаги Адвансед Воисе Моде функциясини тўлиқ ГПТ-Ливе-1 мини моделига ўтказмоқда.
Технологик инқилоб ва интеллектуал салоҳиятИлгари овозли мулоқот уч босқичли мураккаб жараёндан иборат эди: нутқ матнга айлантириларди, матнли модел жавоб тайёрларди ва сўнгра у яна овозга ўгириларди. Янги моделлар эса ушбу занжирни қисқартириб, маълумотни бевосита қайта ишлайди. Бу эса фойдаланувчи гапираётганида тизимнинг ноўрин тўхтаб қолиши ёки саволларга етарли даражада ақлли жавоб бера олмаслиги каби муаммоларни бартараф этади. Шунингдек, янги овозли режим GPT-5.5 каби энг сўнгги матнли моделларга уланиб, мураккаб мантиқий вазифаларни ҳам бажара олади.
OpenAI вакилларининг сўзларига кўра, ГПТ-Ливе моделлари узоқ вақт сукут сақлаб, суҳбат контекстини ўзлаштириш ва фақат керак бўлгандагина мулоқотга киришиш қобилиятига эга. Бундан ташқари, янги тизим визуал маълумотларни ҳам тақдим эта олади. Бу эса ChatGPT билан нафақат гаплашиш, балки унинг ёрдамида интерактив визуал материаллар билан ишлаш имконини беради. Бундай ёндашув Монограм каби стартаплар томонидан ҳам фаол қўлланилмоқда.
Овозли интерфейс — келажак асосиChatGPT Воисе лойиҳаси раҳбари Атти Элети таъкидлашича, овозли мулоқот келажакда компьютерлар билан ишлашнинг асосий усулига айланиши мумкин. У ўз тажрибасида ушбу функция ёрдамида 40 дақиқагача давом этадиган узоқ ва мазмунли суҳбатлар ўтказганини маълум қилди. Компания овозли ёрдамчини шунчаки қидирув воситаси эмас, балки мураккаб ишларни бошқарувчи асосий интерфейс сифатида кўрмоқда.
Ҳозирги кунда 150 миллиондан ортиқ инсон ChatGPT нинг овозли ва диктант функцияларидан фойдаланмоқда. Рақобат муҳитида Apple ва Amazon ҳам ўз виртуал ёрдамчиларини янада табиийроқ қилиш устида ишламоқда. OpenAI эса бу борада нафақат дастурий таъминот, балки келажакда махсус AI-қулоқчинлар каби қурилмалар устида ҳам бош қотираётгани ҳақида хабарлар тарқалган, бироқ расмий тақдимотда аппарат воситалари ҳақида маълумот берилмади.
…