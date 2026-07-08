OpenAI янги ГПТ-Ливе овозли моделларини тақдим этди: Энди мулоқот янада табиий

·0·Техно
OpenAI янги ГПТ-Ливе овозли моделларини тақдим этди: Энди мулоқот янада табиий

Сунъий интеллект соҳасида жаҳон етакчиси ҳисобланган OpenAI компанияси фойдаланувчилар билан жонли мулоқот қилиш имкониятини янги босқичга олиб чиқувчи ГПТ-Ливе-1 ва ГПТ-Ливе-1 мини моделларини эълон қилди. Ушбу технология ChatGPT билан суҳбатлашиш жараёнини инсонлар ўртасидаги табиий мулоқотга максимал даражада яқинлаштиришга хизмат қилади. Янги моделлар нафақат тезроқ жавоб қайтаради, балки суҳбатдошнинг нутқини тўғридан-тўғри тушуниш ва унга мослашиш қобилиятига ҳам эга. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги авлод моделларининг энг муҳим хусусияти уларнинг "фулл-дуплех" тизимида ишлашидир. Бу шуни англатадики, ChatGPT энди бир вақтнинг ўзида ҳам тинглаши, ҳам гапириши мумкин. Аввалги версияларда фойдаланувчи гапини тугатишини кутиш талаб этилган бўлса, ГПТ-Ливе моделларида суҳбатни табиий равишда бўлиш ёки жонли таржима функцияларидан фойдаланиш имконияти пайдо бўлди. Ixbt.com маълумотига кўра, компания ChatGPT иловасидаги Адвансед Воисе Моде функциясини тўлиқ ГПТ-Ливе-1 мини моделига ўтказмоқда.

Технологик инқилоб ва интеллектуал салоҳият

Илгари овозли мулоқот уч босқичли мураккаб жараёндан иборат эди: нутқ матнга айлантириларди, матнли модел жавоб тайёрларди ва сўнгра у яна овозга ўгириларди. Янги моделлар эса ушбу занжирни қисқартириб, маълумотни бевосита қайта ишлайди. Бу эса фойдаланувчи гапираётганида тизимнинг ноўрин тўхтаб қолиши ёки саволларга етарли даражада ақлли жавоб бера олмаслиги каби муаммоларни бартараф этади. Шунингдек, янги овозли режим GPT-5.5 каби энг сўнгги матнли моделларга уланиб, мураккаб мантиқий вазифаларни ҳам бажара олади.

OpenAI вакилларининг сўзларига кўра, ГПТ-Ливе моделлари узоқ вақт сукут сақлаб, суҳбат контекстини ўзлаштириш ва фақат керак бўлгандагина мулоқотга киришиш қобилиятига эга. Бундан ташқари, янги тизим визуал маълумотларни ҳам тақдим эта олади. Бу эса ChatGPT билан нафақат гаплашиш, балки унинг ёрдамида интерактив визуал материаллар билан ишлаш имконини беради. Бундай ёндашув Монограм каби стартаплар томонидан ҳам фаол қўлланилмоқда.

Овозли интерфейс — келажак асоси

ChatGPT Воисе лойиҳаси раҳбари Атти Элети таъкидлашича, овозли мулоқот келажакда компьютерлар билан ишлашнинг асосий усулига айланиши мумкин. У ўз тажрибасида ушбу функция ёрдамида 40 дақиқагача давом этадиган узоқ ва мазмунли суҳбатлар ўтказганини маълум қилди. Компания овозли ёрдамчини шунчаки қидирув воситаси эмас, балки мураккаб ишларни бошқарувчи асосий интерфейс сифатида кўрмоқда.

Ҳозирги кунда 150 миллиондан ортиқ инсон ChatGPT нинг овозли ва диктант функцияларидан фойдаланмоқда. Рақобат муҳитида Apple ва Amazon ҳам ўз виртуал ёрдамчиларини янада табиийроқ қилиш устида ишламоқда. OpenAI эса бу борада нафақат дастурий таъминот, балки келажакда махсус AI-қулоқчинлар каби қурилмалар устида ҳам бош қотираётгани ҳақида хабарлар тарқалган, бироқ расмий тақдимотда аппарат воситалари ҳақида маълумот берилмади.

OpenAIChatGPTГПТ-ЛивеСунъий ИнтеллектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI энг кучли GPT-5.6 моделини тақдим этишга тайёрланмоқдаOpenAI энг кучли GPT-5.6 моделини тақдим этишга тайёрланмоқдаБугун, 22:56Сунъий интеллект келажаги видеоўйинлардами: Генерал Интуитион янги ёндашувни таклиф этмоқдаСунъий интеллект келажаги видеоўйинлардами: Генерал Интуитион янги ёндашувни таклиф этмоқдаБугун, 22:50Meta ўзининг ақлли кўзойнаклари билан боғлиқ махфийлик муаммоларини бартараф этмоқдаMeta ўзининг ақлли кўзойнаклари билан боғлиқ махфийлик муаммоларини бартараф этмоқдаБугун, 22:24АҚШда йирик киберҳужум: 7 миллионга яқин ҳайдовчилик гувоҳномаси маълумотлари ўғирландиАҚШда йирик киберҳужум: 7 миллионга яқин ҳайдовчилик гувоҳномаси маълумотлари ўғирландиБугун, 21:57Приме Интеллект стартапи 130 миллион доллар инвестиция жалб қилиб, унитар мақомига эришдиПриме Интеллект стартапи 130 миллион доллар инвестиция жалб қилиб, унитар мақомига эришдиБугун, 21:30Paradigm венчур жамғармаси технологик стартаплар учун 1,2 миллиард доллар жалб қилдиParadigm венчур жамғармаси технологик стартаплар учун 1,2 миллиард доллар жалб қилдиБугун, 21:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги