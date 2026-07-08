Сунъий интеллект келажаги видеоўйинлардами: Генерал Интуитион янги ёндашувни таклиф этмоқда

·0·Техно
Сунъий интеллект келажаги видеоўйинлардами: Генерал Интуитион янги ёндашувни таклиф этмоқда

Сунъий интеллект (AI) соҳасида инқилобий ўзгаришлар давом этмоқда. Бугунги кунда ChatGPT ва Claude каби йирик тил моделлари матн билан ишлашда юқори натижалар кўрсатаётган бўлса-да, мутахассислар уларнинг жисмоний дунёни тушуниш борасидаги чекловларини қайд этишмоқда. Нью-Йоркда жойлашган Генерал Интуитион стартапи айнан шу бўшлиқни тўлдириш мақсадида видеоўйинлар маълумотларидан фойдаланишни таклиф қилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Jeff Bezos томонидан қўллаб-қувватланаётган ушбу компания яқинда 320 миллион доллар миқдорида инвестиция жалб қилди ва унинг умумий қиймати 2,3 миллиард долларга етди. TechCrunch нашрининг Эқуитй подкастида маълум қилинишича, Коатуе, Эрик Шмидт ҳамда МИТ ва Google DeepMind тадқиқотчилари лойиҳанинг асосий инвесторлари қаторидан жой олган. Бу эса соҳа гигантларининг ўйин маълумотларига бўлган ишончи юқори эканидан далолат беради.

Нима учун интернет маълумотлари етарли эмас?

Генерал Интуитион бош директори Пим де Витте тушунтиришича, анъанавий тил моделлари интернетдаги матнларга таянади. Бироқ, умумий сунъий интеллект (AGI) даражасига эришиш учун тизим нарсаларнинг вақт ва маконда қандай ҳаракатланишини англаб етиши шарт. Интернетдаги статик маълумотлар жисмоний дунё қонуниятларини ўргатишда оқсоқлик қилади, видеоўйинлар эса бу борада тайёр симуляция вазифасини ўтайди.

Видеоўйинлар ичидаги физика қонунлари, объектларнинг ўзаро таъсири ва мураккаб визуал сценарийлар AI учун энг яхши ўқув майдонидир. Медал ТВ платформасидан ажралиб чиққан Генерал Интуитион айнан шу маълумотлар базасидан фойдаланиб, "дунё моделлари"ни (ворлд моделс) яратишни мақсад қилган. Бу моделлар робототехника ва автоном тизимлар учун мисли кўрилмаган имкониятларни тақдим этиши кутилмоқда.

Этика ва мудофаа масалалари

Янги технологиялар ҳар доим ўзига хос хавф ва ахлоқий саволларни келтириб чиқаради. Пим де Витте ўз интервюсида ушбу моделлар келажакда мудофаа ва ҳарбий мақсадларда қўлланилиши мумкинлигини инкор этмади. Бу эса компания олдига қатъий ахлоқий чегараларни белгилаш вазифасини қўяди. Ўйин маълумотлари асосида шаклланган интеллект нафақат виртуал, балки реал ҳаётдаги стратегик қарорларга ҳам таъсир кўрсатиши мумкин.

Ўзбекистон каби технологик ривожланиш йўлидаги мамлакатлар учун бу каби янгиликлар муҳим аҳамиятга эга. Маҳаллий дастурчилар ва AI мутахассислари учун фақатгина матнли моделлар билан чекланиб қолмай, мультимодал ва симуляцияга асосланган тизимларни ўрганиш келажакда рақобатбардошликни таъминлайди. Генерал Интуитион тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, келажакдаги энг кучли AI тизимлари кутубхоналарда эмас, балки виртуал оламларда тарбияланади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, видеоўйинлар энди шунчаки кўнгилочар восита эмас, балки инсониятнинг энг мураккаб технологик муаммоларини ҳал қилувчи маълумотлар манбаига айланмоқда. Агар Генерал Интуитион ўз режасини муваффақиятли амалга оширса, биз тез орада жисмоний оламни худди инсондек ҳис қиладиган ва тушунадиган роботлар гувоҳи бўлишимиз мумкин.

Сунъий ИнтеллектГенерал ИнтуитионТехнологияВидеоўйинларJeff Bezos
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI энг кучли GPT-5.6 моделини тақдим этишга тайёрланмоқдаOpenAI энг кучли GPT-5.6 моделини тақдим этишга тайёрланмоқдаБугун, 22:56OpenAI янги ГПТ-Ливе овозли моделларини тақдим этди: Энди мулоқот янада табиийOpenAI янги ГПТ-Ливе овозли моделларини тақдим этди: Энди мулоқот янада табиийБугун, 22:55Meta ўзининг ақлли кўзойнаклари билан боғлиқ махфийлик муаммоларини бартараф этмоқдаMeta ўзининг ақлли кўзойнаклари билан боғлиқ махфийлик муаммоларини бартараф этмоқдаБугун, 22:24АҚШда йирик киберҳужум: 7 миллионга яқин ҳайдовчилик гувоҳномаси маълумотлари ўғирландиАҚШда йирик киберҳужум: 7 миллионга яқин ҳайдовчилик гувоҳномаси маълумотлари ўғирландиБугун, 21:57Приме Интеллект стартапи 130 миллион доллар инвестиция жалб қилиб, унитар мақомига эришдиПриме Интеллект стартапи 130 миллион доллар инвестиция жалб қилиб, унитар мақомига эришдиБугун, 21:30Paradigm венчур жамғармаси технологик стартаплар учун 1,2 миллиард доллар жалб қилдиParadigm венчур жамғармаси технологик стартаплар учун 1,2 миллиард доллар жалб қилдиБугун, 21:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги