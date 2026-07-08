Сунъий интеллект келажаги видеоўйинлардами: Генерал Интуитион янги ёндашувни таклиф этмоқда
Сунъий интеллект (AI) соҳасида инқилобий ўзгаришлар давом этмоқда. Бугунги кунда ChatGPT ва Claude каби йирик тил моделлари матн билан ишлашда юқори натижалар кўрсатаётган бўлса-да, мутахассислар уларнинг жисмоний дунёни тушуниш борасидаги чекловларини қайд этишмоқда. Нью-Йоркда жойлашган Генерал Интуитион стартапи айнан шу бўшлиқни тўлдириш мақсадида видеоўйинлар маълумотларидан фойдаланишни таклиф қилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Jeff Bezos томонидан қўллаб-қувватланаётган ушбу компания яқинда 320 миллион доллар миқдорида инвестиция жалб қилди ва унинг умумий қиймати 2,3 миллиард долларга етди. TechCrunch нашрининг Эқуитй подкастида маълум қилинишича, Коатуе, Эрик Шмидт ҳамда МИТ ва Google DeepMind тадқиқотчилари лойиҳанинг асосий инвесторлари қаторидан жой олган. Бу эса соҳа гигантларининг ўйин маълумотларига бўлган ишончи юқори эканидан далолат беради.
Нима учун интернет маълумотлари етарли эмас?Генерал Интуитион бош директори Пим де Витте тушунтиришича, анъанавий тил моделлари интернетдаги матнларга таянади. Бироқ, умумий сунъий интеллект (AGI) даражасига эришиш учун тизим нарсаларнинг вақт ва маконда қандай ҳаракатланишини англаб етиши шарт. Интернетдаги статик маълумотлар жисмоний дунё қонуниятларини ўргатишда оқсоқлик қилади, видеоўйинлар эса бу борада тайёр симуляция вазифасини ўтайди.
Видеоўйинлар ичидаги физика қонунлари, объектларнинг ўзаро таъсири ва мураккаб визуал сценарийлар AI учун энг яхши ўқув майдонидир. Медал ТВ платформасидан ажралиб чиққан Генерал Интуитион айнан шу маълумотлар базасидан фойдаланиб, "дунё моделлари"ни (ворлд моделс) яратишни мақсад қилган. Бу моделлар робототехника ва автоном тизимлар учун мисли кўрилмаган имкониятларни тақдим этиши кутилмоқда.
Этика ва мудофаа масалалариЯнги технологиялар ҳар доим ўзига хос хавф ва ахлоқий саволларни келтириб чиқаради. Пим де Витте ўз интервюсида ушбу моделлар келажакда мудофаа ва ҳарбий мақсадларда қўлланилиши мумкинлигини инкор этмади. Бу эса компания олдига қатъий ахлоқий чегараларни белгилаш вазифасини қўяди. Ўйин маълумотлари асосида шаклланган интеллект нафақат виртуал, балки реал ҳаётдаги стратегик қарорларга ҳам таъсир кўрсатиши мумкин.
Ўзбекистон каби технологик ривожланиш йўлидаги мамлакатлар учун бу каби янгиликлар муҳим аҳамиятга эга. Маҳаллий дастурчилар ва AI мутахассислари учун фақатгина матнли моделлар билан чекланиб қолмай, мультимодал ва симуляцияга асосланган тизимларни ўрганиш келажакда рақобатбардошликни таъминлайди. Генерал Интуитион тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, келажакдаги энг кучли AI тизимлари кутубхоналарда эмас, балки виртуал оламларда тарбияланади.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, видеоўйинлар энди шунчаки кўнгилочар восита эмас, балки инсониятнинг энг мураккаб технологик муаммоларини ҳал қилувчи маълумотлар манбаига айланмоқда. Агар Генерал Интуитион ўз режасини муваффақиятли амалга оширса, биз тез орада жисмоний оламни худди инсондек ҳис қиладиган ва тушунадиган роботлар гувоҳи бўлишимиз мумкин.
…