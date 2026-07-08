АҚШда йирик киберҳужум: 7 миллионга яқин ҳайдовчилик гувоҳномаси маълумотлари ўғирланди
АҚШнинг йирик суғурта провайдерларидан бири бўлган АссурансеАмерика компанияси тизимларига уюштирилган киберҳужум натижасида 6,99 миллион кишининг шахсий маълумотлари, жумладан, ҳайдовчилик гувоҳномаси рақамлари тарқалиб кетди. Бу жорий йилда АҚШда ҳайдовчилик ҳужжатлари билан боғлиқ энг йирик маълумотлар сизиб чиқиши ҳолати сифатида қайд этилди. Мазкур ҳодиса шахсий маълумотлар хавфсизлиги масаласи нафақат технологик компаниялар, балки анъанавий молия ва суғурта тизимлари учун ҳам долзарб эканини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
1998-йилда ташкил этилган АссурансеАмерика АҚШнинг ўндан ортиқ штатларида автомобил ва ижара суғуртаси хизматларини кўрсатади. Компания ўз фаолияти давомида мижозлар ва потенциал суғурталанувчиларнинг давлат томонидан берилган гувоҳномалари, шахсий алоқа маълумотлари ва транспорт воситалари ҳақидаги батафсил ахборотларни тўплайди. TechCrunch нашри хабарига кўра, бундай маълумотлар кибержиноятчилар қўлига тушиши фирибгарлик ва шахсни ўғирлаш (имперсонатион) каби жиддий хавфларни келтириб чиқаради.
Хакерлик ҳужуми қандай содир бўлди?Компания томонидан эълон қилинган расмий билдиришномада айтилишича, хакерлар тизимга 17-март куни кириб олишган. Бироқ, олиб борилган ички текширувлар фақат 15-июн кунига келиб якунланган. Текширув натижасида хакерлар мижозларнинг исм-шарифлари, алоқа маълумотлари ва ҳайдовчилик гувоҳномаси рақамларидан ташқари, суғурта полислари, ҳисоб рақамлари ва суғурта даъволари ҳақидаги тафсилотларни ҳам қўлга киритгани маълум бўлди.
АссурансеАмерика вакилларининг сўзларига кўра, хакерлар компания ходимларидан бирини нишонга олган. Ҳужум натижасида ходимнинг тизимга кириш маълумотлари (кредентиалс) ўғирланган ва хавфсизлик чоралари четлаб ўтилган. Мутахассисларнинг фикрича, бундай ҳолатлар одатда паролларни ўғирловчи зарарли дастурлар ёки фейк дастурий таъминотлар орқали амалга оширилади. Ҳозирда бузиб кирилган аккаунтлар блокланган.
Киберхавфсизлик соҳасидаги умумий вазиятИндиана штати бош прокуратураси маълумотларига кўра, жабрланганларнинг умумий сони қарийб 7 миллионни ташкил этади ва уларга 10-июльдан бошлаб расмий огоҳлантириш хатлари юборила бошланган. Компания раҳбарияти, хусусан, бош директор Джо Скрукк хакерлар билан алоқага чиқилгани ёки тўлов (рансом) амалга оширилгани ҳақидаги саволларга ҳозирча жавоб бермади.
Ушбу воқеа АҚШда ҳайдовчилик гувоҳномалари ва шахсни тасдиқловчи ҳужжатлар билан боғлиқ киберҳужумлар кўпайиб бораётган бир пайтда юз берди. Масалан, июн ойида Техас штатида ҳам шунга ўхшаш ҳодиса кузатилган бўлиб, унда 3 миллиондан ортиқ ҳайдовчилик гувоҳномаси ва паспорт маълумотлари ўғирланган эди. Бу каби ҳолатлар глобал миқёсда рақамли хавфсизлик протоколларини қайта кўриб чиқиш зарурлигини англатади.
Ўзбекистон шароитида ҳам давлат хизматлари ва суғурта тизимлари рақамлашиб бораётганини ҳисобга олсак, АҚШдаги ушбу воқеа маҳаллий компаниялар учун ҳам муҳим дарс бўлиши лозим. Шахсий маълумотларни сақлашда фақат техник чораларга таяниб қолмай, ходимларнинг кибер-гигиена бўйича билимларини ошириш ҳам ўта муҳим аҳамиятга эга.
…