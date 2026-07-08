АҚШда йирик киберҳужум: 7 миллионга яқин ҳайдовчилик гувоҳномаси маълумотлари ўғирланди

·0·Техно
АҚШда йирик киберҳужум: 7 миллионга яқин ҳайдовчилик гувоҳномаси маълумотлари ўғирланди

АҚШнинг йирик суғурта провайдерларидан бири бўлган АссурансеАмерика компанияси тизимларига уюштирилган киберҳужум натижасида 6,99 миллион кишининг шахсий маълумотлари, жумладан, ҳайдовчилик гувоҳномаси рақамлари тарқалиб кетди. Бу жорий йилда АҚШда ҳайдовчилик ҳужжатлари билан боғлиқ энг йирик маълумотлар сизиб чиқиши ҳолати сифатида қайд этилди. Мазкур ҳодиса шахсий маълумотлар хавфсизлиги масаласи нафақат технологик компаниялар, балки анъанавий молия ва суғурта тизимлари учун ҳам долзарб эканини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

1998-йилда ташкил этилган АссурансеАмерика АҚШнинг ўндан ортиқ штатларида автомобил ва ижара суғуртаси хизматларини кўрсатади. Компания ўз фаолияти давомида мижозлар ва потенциал суғурталанувчиларнинг давлат томонидан берилган гувоҳномалари, шахсий алоқа маълумотлари ва транспорт воситалари ҳақидаги батафсил ахборотларни тўплайди. TechCrunch нашри хабарига кўра, бундай маълумотлар кибержиноятчилар қўлига тушиши фирибгарлик ва шахсни ўғирлаш (имперсонатион) каби жиддий хавфларни келтириб чиқаради.

Хакерлик ҳужуми қандай содир бўлди?

Компания томонидан эълон қилинган расмий билдиришномада айтилишича, хакерлар тизимга 17-март куни кириб олишган. Бироқ, олиб борилган ички текширувлар фақат 15-июн кунига келиб якунланган. Текширув натижасида хакерлар мижозларнинг исм-шарифлари, алоқа маълумотлари ва ҳайдовчилик гувоҳномаси рақамларидан ташқари, суғурта полислари, ҳисоб рақамлари ва суғурта даъволари ҳақидаги тафсилотларни ҳам қўлга киритгани маълум бўлди.

АссурансеАмерика вакилларининг сўзларига кўра, хакерлар компания ходимларидан бирини нишонга олган. Ҳужум натижасида ходимнинг тизимга кириш маълумотлари (кредентиалс) ўғирланган ва хавфсизлик чоралари четлаб ўтилган. Мутахассисларнинг фикрича, бундай ҳолатлар одатда паролларни ўғирловчи зарарли дастурлар ёки фейк дастурий таъминотлар орқали амалга оширилади. Ҳозирда бузиб кирилган аккаунтлар блокланган.

Киберхавфсизлик соҳасидаги умумий вазият

Индиана штати бош прокуратураси маълумотларига кўра, жабрланганларнинг умумий сони қарийб 7 миллионни ташкил этади ва уларга 10-июльдан бошлаб расмий огоҳлантириш хатлари юборила бошланган. Компания раҳбарияти, хусусан, бош директор Джо Скрукк хакерлар билан алоқага чиқилгани ёки тўлов (рансом) амалга оширилгани ҳақидаги саволларга ҳозирча жавоб бермади.

Ушбу воқеа АҚШда ҳайдовчилик гувоҳномалари ва шахсни тасдиқловчи ҳужжатлар билан боғлиқ киберҳужумлар кўпайиб бораётган бир пайтда юз берди. Масалан, июн ойида Техас штатида ҳам шунга ўхшаш ҳодиса кузатилган бўлиб, унда 3 миллиондан ортиқ ҳайдовчилик гувоҳномаси ва паспорт маълумотлари ўғирланган эди. Бу каби ҳолатлар глобал миқёсда рақамли хавфсизлик протоколларини қайта кўриб чиқиш зарурлигини англатади.

Ўзбекистон шароитида ҳам давлат хизматлари ва суғурта тизимлари рақамлашиб бораётганини ҳисобга олсак, АҚШдаги ушбу воқеа маҳаллий компаниялар учун ҳам муҳим дарс бўлиши лозим. Шахсий маълумотларни сақлашда фақат техник чораларга таяниб қолмай, ходимларнинг кибер-гигиена бўйича билимларини ошириш ҳам ўта муҳим аҳамиятга эга.

КиберхавфсизликХакерларАссурансеАмерикаМаълумотлар ЎғирланишиАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Приме Интеллект стартапи 130 миллион доллар инвестиция жалб қилиб, унитар мақомига эришдиПриме Интеллект стартапи 130 миллион доллар инвестиция жалб қилиб, унитар мақомига эришдиБугун, 21:30Paradigm венчур жамғармаси технологик стартаплар учун 1,2 миллиард доллар жалб қилдиParadigm венчур жамғармаси технологик стартаплар учун 1,2 миллиард доллар жалб қилдиБугун, 21:21Сунъий интеллект стартаплари даромад ўсиши бўйича рекордларни янгиламоқдаСунъий интеллект стартаплари даромад ўсиши бўйича рекордларни янгиламоқдаБугун, 20:53Вермилион Клиффс Вентурес сунъий интеллект ва хавфсизлик стартаплари учун 25 млн доллар ажратдиВермилион Клиффс Вентурес сунъий интеллект ва хавфсизлик стартаплари учун 25 млн доллар ажратдиБугун, 20:28Apple ва Броадком АҚШда сиmsиз алоқа чипларини ишлаб чиқариш бўйича йирик шартнома имзоладиApple ва Броадком АҚШда сиmsиз алоқа чипларини ишлаб чиқариш бўйича йирик шартнома имзоладиБугун, 19:57Jeff Bezos асос солган Blue Origin компанияси 10 миллиард доллар инвестиция жалб қилмоқдаJeff Bezos асос солган Blue Origin компанияси 10 миллиард доллар инвестиция жалб қилмоқдаБугун, 19:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги