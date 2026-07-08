Челси иқтидорли вингери Жессе Деррй билан шартномани узайтириб, уни ижарага бериб юборди

·0·Спорт
Челси иқтидорли вингери Жессе Деррй билан шартномани узайтириб, уни ижарага бериб юборди

Лондоннинг Челси клуби ўзининг энг истиқболли ёш футболчиларидан бири Жессе Деррй билан янги узоқ муддатли шартнома имзолади. Бироқ, 18 ёшли вингер келаётган мавсумни Стамфорд Бридге стадионида ўтказмайдиган бўлди. Клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби футболчининг ўсиши учун уни кучлироқ чемпионатда тўп суриши мақсадга мувофиқ деб топди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

BBC Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, Жессе Деррй Португалиянинг амалдаги чемпиони Sporting жамоасига бир мавсумлик ижара асосида ўтишга жуда яқин турибди. Келишувда футболчини сотиб олиш ҳуқуқи кўзда тутилмаган, бу эса Челси келажакда Деррйни ўз асосий таркибининг муҳим бўлаги сифатида кўраётганидан далолат беради.

Чемпионлар лигаси тажрибаси ва трансфер тафсилотлари

Деррй учун Португалия варианти идеал қадам сифатида баҳоланмоқда. Боиси, Sporting келаси мавсумда Чемпионлар лигасининг умумий босқичида иштирок этади. Бу эса ёш вингерга нафақат ички чемпионатда, балки Европанинг энг нуфузли турнирида ҳам тажриба тўплаш имконини беради. Аввалроқ футболчига Германиянинг Бавария клуби ҳам қизиқиш билдирган эди, бироқ лондонликлар уни қўйиб юборишни исташмади.

Қизиғи шундаки, ушбу ижара шартномаси Челси ва Sporting ўртасидаги кенг кўламли ҳамкорликнинг бир қисми бўлиши мумкин. Лондонликлар айни дамда Лиссабон клубидан Геованй Қуенда трансферини 40 миллион фунт эвазига якунлаш арафасида турибди. Таркибда рақобатнинг кучлилиги, хусусан, Педро Нето, Эстевао Виллиан ва Джейми Гиттенс каби ижодкор ярим ҳимоячиларнинг борлиги Деррйнинг ижарага кетишини тезлаштирди.

Goal.com нашрининг қўшимча қилишича, Челси айни дамда таркибни оптималлаштириш устида ишламоқда. Шу сабабли, жамоанинг яна бир ҳужумкор вакили Алежандро Гарначо трансферга қўйилган. Клуб Гарначони ижарага бериш ниятида эмас ва уни фақат тўлиқ сотиб юбориш вариантларини кўриб чиқмоқда. Бу эса Деррй каби ёшларга келажакда йўл очиш стратегиясининг бир қисмидир.

Жессе Деррй ўтган йили Кристал Пелас академиясидан Челси сафига келиб қўшилган эди. У қисқа вақт ичида Англиянинг U17, U18 ва U19 терма жамоаларида ўзини кўрсатишга улгурди. Ўтган мавсумда у Премер-лигада Ноттингем Форестга қарши ўйинда дебют қилди, бироқ ўша баҳсда бошидан олган жароҳати сабабли майдонни эрта тарк этишга мажбур бўлган эди.

Ҳозирда футболчи жароҳатидан тўлиқ фориғ бўлган ва тиббий кўрикдан ўтиш учун Лиссабонга йўл олишга тайёргарлик кўрмоқда. Sporting бош мураббийи Рубен Аморим ёш иқтидорларни кашф қилиш борасида катта тажрибага эга эканлиги Деррйнинг трансферида ҳал қилувчи омиллардан бири бўлди.

ЧелсиSportingТрансферПремер-лигаЖессе Деррй
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси ва Муҳаммад Салах билан учрашув: Эмма Ҳаес унутилмас лаҳзалар ҳақидаЛионель Месси ва Муҳаммад Салах билан учрашув: Эмма Ҳаес унутилмас лаҳзалар ҳақидаБугун, 23:34Аргентина титулни ҳимоя қилмоқда: федерацияда катта текширув бошландиАргентина титулни ҳимоя қилмоқда: федерацияда катта текширув бошландиБугун, 22:59Неймар ЖЧ-2026дан кейин «Сантос»га қайтмади: клуб уни кутмоқда...Неймар ЖЧ-2026дан кейин «Сантос»га қайтмади: клуб уни кутмоқда...Бугун, 22:51«Реал»дан даҳшатли бизнес-класс: Асосийда ўйнамаганлар 108 млн евро ва Моуриньюни олиб келди!«Реал»дан даҳшатли бизнес-класс: Асосийда ўйнамаганлар 108 млн евро ва Моуриньюни олиб келди!Бугун, 22:38Рубен Аморим Манчестер Юнайтеддаги хатоларини тан олди: Милан билан янги саҳифаРубен Аморим Манчестер Юнайтеддаги хатоларини тан олди: Милан билан янги саҳифаБугун, 22:35Арсенал аёллар жамоаси Швейцария терма жамоаси юлдузи Гералдине Реутелер билан шартнома имзоладиАрсенал аёллар жамоаси Швейцария терма жамоаси юлдузи Гералдине Реутелер билан шартнома имзоладиБугун, 22:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди