Челси иқтидорли вингери Жессе Деррй билан шартномани узайтириб, уни ижарага бериб юборди
Лондоннинг Челси клуби ўзининг энг истиқболли ёш футболчиларидан бири Жессе Деррй билан янги узоқ муддатли шартнома имзолади. Бироқ, 18 ёшли вингер келаётган мавсумни Стамфорд Бридге стадионида ўтказмайдиган бўлди. Клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби футболчининг ўсиши учун уни кучлироқ чемпионатда тўп суриши мақсадга мувофиқ деб топди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
BBC Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, Жессе Деррй Португалиянинг амалдаги чемпиони Sporting жамоасига бир мавсумлик ижара асосида ўтишга жуда яқин турибди. Келишувда футболчини сотиб олиш ҳуқуқи кўзда тутилмаган, бу эса Челси келажакда Деррйни ўз асосий таркибининг муҳим бўлаги сифатида кўраётганидан далолат беради.
Чемпионлар лигаси тажрибаси ва трансфер тафсилотлариДеррй учун Португалия варианти идеал қадам сифатида баҳоланмоқда. Боиси, Sporting келаси мавсумда Чемпионлар лигасининг умумий босқичида иштирок этади. Бу эса ёш вингерга нафақат ички чемпионатда, балки Европанинг энг нуфузли турнирида ҳам тажриба тўплаш имконини беради. Аввалроқ футболчига Германиянинг Бавария клуби ҳам қизиқиш билдирган эди, бироқ лондонликлар уни қўйиб юборишни исташмади.
Қизиғи шундаки, ушбу ижара шартномаси Челси ва Sporting ўртасидаги кенг кўламли ҳамкорликнинг бир қисми бўлиши мумкин. Лондонликлар айни дамда Лиссабон клубидан Геованй Қуенда трансферини 40 миллион фунт эвазига якунлаш арафасида турибди. Таркибда рақобатнинг кучлилиги, хусусан, Педро Нето, Эстевао Виллиан ва Джейми Гиттенс каби ижодкор ярим ҳимоячиларнинг борлиги Деррйнинг ижарага кетишини тезлаштирди.
Goal.com нашрининг қўшимча қилишича, Челси айни дамда таркибни оптималлаштириш устида ишламоқда. Шу сабабли, жамоанинг яна бир ҳужумкор вакили Алежандро Гарначо трансферга қўйилган. Клуб Гарначони ижарага бериш ниятида эмас ва уни фақат тўлиқ сотиб юбориш вариантларини кўриб чиқмоқда. Бу эса Деррй каби ёшларга келажакда йўл очиш стратегиясининг бир қисмидир.
Жессе Деррй ўтган йили Кристал Пелас академиясидан Челси сафига келиб қўшилган эди. У қисқа вақт ичида Англиянинг U17, U18 ва U19 терма жамоаларида ўзини кўрсатишга улгурди. Ўтган мавсумда у Премер-лигада Ноттингем Форестга қарши ўйинда дебют қилди, бироқ ўша баҳсда бошидан олган жароҳати сабабли майдонни эрта тарк этишга мажбур бўлган эди.
Ҳозирда футболчи жароҳатидан тўлиқ фориғ бўлган ва тиббий кўрикдан ўтиш учун Лиссабонга йўл олишга тайёргарлик кўрмоқда. Sporting бош мураббийи Рубен Аморим ёш иқтидорларни кашф қилиш борасида катта тажрибага эга эканлиги Деррйнинг трансферида ҳал қилувчи омиллардан бири бўлди.
…